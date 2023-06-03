美債危機「有驚無險」落幕、美國聯準會（Fed）鴿派聲浪再起，6月暫停升息呼聲高，台美兩地科技股持續獨秀，助攻台股本周持續揮動多頭大旗，加權指數站上16,700點大關、創一年高，周線拉出連三紅，權王台積電（2330）也衝上574元，寫14個月新高。



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台引爆AI熱潮，其在COMPUTEX上發表演講點名的合作廠商全數「黃」袍加身，展望本周，台積電股東會、蘋果WWDC則均於6日登場，而上市櫃5月營收也將陸續出爐，本波強漲的題材股準備面臨基本面檢驗，達人資金也提前押寶部分營收可望繳出亮眼表現之族群，卡位「有基之彈」。

華冠投顧分析師劉彥良本周看好市況自低谷回溫的補漲股，五檔個股全數換新，選入半導體設備廠迅得、沖床大廠協易機、主板廠映泰、記憶體模組大廠廣穎、遊戲研發商大宇資；整體持股比率微幅回升至99.9％，個股間占比差異不大，均介於19％～21％。

證券分析師羅雅渝本周投組新增為六檔，看好可能受WWDC題材帶動的蘋概股、政策受惠股「兩大主軸」，包括電機廠東元、手機PA廠宏捷科、封測龍頭日月光投控、光纖被動元件上詮、造紙大廠正隆，及轉投資獲益頗豐的中環；整體持股比率100％，六檔占比落在12％～21％間。

證券分析師卓楷偉持股數量維持在六檔，續留恩德，新納入工業電腦凌華及廣錠、二極體廠麗正、電聲元件廠美律及國產藥廠杏輝，同樣看好低檔股落後補漲契機；整體持股比率99.8％，籌碼首重晟銘電，占26.6％，麗正、美律、廣錠也占逾15％，其餘兩檔則在9％左右。

上市櫃5月營收進入密集公布期，摩爾投顧分析師張貽程大舉押注觀光、再生能源等政策受惠股，資金提前卡位績優股，包含旅行業者鳳凰、儲能題材股華城及中興電、遊戲股大宇資、打入新能源車市場的鎂鋁合金機殼廠華孚；整體持股比率降至99.4％，個股占比落在18％～21％。

逐洞賽第十洞競賽結果出爐，由劉彥良以高達12.77％的報酬率「殺出重圍」，奪下個人本循環第三洞冠軍，卓楷偉以11.24％緊追在後，而羅雅渝、張貽程則分別以2.81％、0.62％取得第三、四名。

本循環逐洞賽進入尾聲，截至目前仍是張貽程以四洞冠軍暫時領先，惟劉彥良也坐擁三洞冠軍，且雙方累計績效均逾4成；而羅雅渝、卓楷偉分別也有二洞及一洞冠軍，最後兩周達人間競爭趨於白熱化。

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