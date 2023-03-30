電子股重釀攻勢 記憶體族群集體走強

◎ 證券分析師羅雅渝

代號 公司 張數 3/24收盤價(元) 3/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3715 定穎投控 60 21.35 23.00 7.73 9.90 2208 台船 50 22.75 23.50 3.30 3.75 5222 全訊 10 179.00 183.00 2.23 4.00 3059 華晶科 40 35.55 35.00 -1.55 -2.20 5351 鈺創 85 47.55 46.60 -2.00 -8.07 0.74 7.38

投組表現：

定穎投控（3715）表現最佳，融資29日大減有利清洗浮額，股價沿5日線上攻，所有均線呈多頭排列，多方格局不變。

鈺創（5351）表現最差，美光預期記憶體景氣有望於第二季落底，股價強守5日線及月線之上，量能溫和放大，有利多方續攻。

盤勢預測 ：

美股四大指數29日表現強勁，那斯達克指數上漲1.79％，收盤創去年8月來新高，費半指數在美光及英特爾領軍下，更是強彈3.27％，台股30日則由台積電（2330）、聯電（2303）扮演支撐要角，加權指數在電子股領軍下連兩日反彈，終場收在15,849.43點，重返15,800點關卡、站回5日均線之上。

不過，台股30日成交量持續量縮，在量縮之際仍能續漲的類股，表示可能已消化掉大部分節前賣壓，法人及投資人願意安心抱股過長假的意願顯著提升。

選股方面，通訊、網通、功率半導體、高頻寬記憶體（HBM）概念股等，有望在連假後延續漲勢，並接棒成為第二季主流，投資人可多加留意。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/24收盤價(元) 3/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6416 瑞祺電通 44 111.00 115.50 4.05 19.80 3013 晟銘電 10 22.30 22.30 0.00 0.00 3236 千如 11 30.15 29.65 -1.66 -0.55 5272 笙科 100 32.90 31.95 -2.89 -9.50 6109 亞元 65 19.35 18.45 -4.65 -5.85 0.39 3.90

投組表現：

瑞祺電通（6416）表現最佳，呈現多頭型態，若補量仍有高點可期。

亞元（6109）表現最差，股價跌破5日線，屬良性回檔，持股仍可續抱。

盤勢預測：

美國國會就銀行倒閉啟動聽證會，銀行改革迫在眉睫，消化利空消息後，美股主要指數29日再度攀高，科技股方面，美光營收雖年減五成，每股虧損1.91美元，然稱客戶庫存正在好轉，英特爾亦釋出利多，帶動市場信心上揚，有利風險情緒回暖。

ChatGPT聊天機器人炒熱AI題材，原本出現雜音的伺服器產業出現供需逆轉的佳音，台廠占有「吃硬不吃軟」的優勢，譬如伺服器機殼廠晟銘電2月營收5.32億元、年增81.65％；另外消費電子去庫存已接近尾聲，電感製造大廠臺慶科溢價收購鈺邦，嗅出第二季產業復甦的味道，經營相當有起色的千如電機在車載及工控頗具成效，殖息佳，股價不會沈潛太久。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/24收盤價(元) 3/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6472 保瑞 3 700.00 756.00 8.00 16.80 8069 元太 10 184.00 184.50 0.27 0.50 6546 正基 22 90.00 89.50 -0.56 -1.10 2471 資通 42 50.10 48.90 -2.40 -5.04 3714 富采 35 55.70 53.10 -4.67 -9.10 0.21 2.06

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，台灣生技CDMO龍頭，股價小幅回檔，惟仍未跌破5日線。

富采（3714）表現最差，股價上周漲多後回測下方支撐，等待續攻機會。

盤勢預測：

台股3月倒數第二個交易日，全球股市持續見到利空出盡、賣壓竭盡，美股費半、那斯達克指數持續走高，台股大盤30日也上漲反應，連假賣壓陸續消化，卡位買盤也不排除將持續湧進。

選股方面，受美國記憶體大廠美光單日大漲逾7％激勵，記憶體族群也挾投信積極作帳優勢集體走強，記憶體模組廠宜鼎強攻漲停板、創下歷史新高，另外，記憶體IC設計廠群聯盤中寫下波段新高，電子股重新醞釀攻勢，台股回升格局不變。

◎ 華冠投顧分析師劉彥良

代號 公司 張數 3/24收盤價(元) 3/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6470 宇智 30 65.10 65.30 0.31 0.60 8936 國統 70 28.15 27.70 -1.60 -3.15 3479 安勤 22 94.70 92.40 -2.43 -5.06 5315 光聯 85 23.50 22.75 -3.19 -6.38 3594 磐儀 40 49.35 47.50 -3.75 -7.40 -2.14 -21.39

投組表現：

宇智（6470）表現最佳，去年每股獲利6.17元、擬配現金股利4.61元，低本益比、高殖利率優勢，股價拉回後可望吸引低接買盤進場承接。

磐儀（3594）表現最差，股價創高後獲利賣壓逐漸出籠，回測月線支撐。

盤勢預測：

中小型股賣壓減弱，櫃買指數30日上漲0.88％強於加權指數的0.51％，上市櫃合計約千家收漲，不過清明連假在即依舊影響交投意願，大盤成交值縮至1,859億元，研判指數31日仍是量縮格局，小漲小跌機率偏高。

記憶體大廠美光釋出下半年DRAM供需狀況訊息，帶動台廠南亞科、群聯大漲，模組廠品安、商丞和威剛也都有所表現，不過第二季DRAM報價仍有下行壓力，短線漲多者要小心追價風險。此外，生技股大學光、保瑞股價再創新高，投資人可留意相關族群和個股，畢竟多數生技股已休息一陣子，低基期下有望吸引資金回流。