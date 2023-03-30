電子股重釀攻勢 記憶體族群集體走強
◎ 證券分析師羅雅渝
|代號
|公司
|張數
|3/24收盤價(元)
|3/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3715
|定穎投控
|60
|21.35
|23.00
|7.73
|9.90
|2208
|台船
|50
|22.75
|23.50
|3.30
|3.75
|5222
|全訊
|10
|179.00
|183.00
|2.23
|4.00
|3059
|華晶科
|40
|35.55
|35.00
|-1.55
|-2.20
|5351
|鈺創
|85
|47.55
|46.60
|-2.00
|-8.07
|0.74
|7.38
投組表現：
定穎投控（3715）表現最佳，融資29日大減有利清洗浮額，股價沿5日線上攻，所有均線呈多頭排列，多方格局不變。
鈺創（5351）表現最差，美光預期記憶體景氣有望於第二季落底，股價強守5日線及月線之上，量能溫和放大，有利多方續攻。
盤勢預測 ：
美股四大指數29日表現強勁，那斯達克指數上漲1.79％，收盤創去年8月來新高，費半指數在美光及英特爾領軍下，更是強彈3.27％，台股30日則由台積電（2330）、聯電（2303）扮演支撐要角，加權指數在電子股領軍下連兩日反彈，終場收在15,849.43點，重返15,800點關卡、站回5日均線之上。
不過，台股30日成交量持續量縮，在量縮之際仍能續漲的類股，表示可能已消化掉大部分節前賣壓，法人及投資人願意安心抱股過長假的意願顯著提升。
選股方面，通訊、網通、功率半導體、高頻寬記憶體（HBM）概念股等，有望在連假後延續漲勢，並接棒成為第二季主流，投資人可多加留意。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/24收盤價(元)
|3/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6416
|瑞祺電通
|44
|111.00
|115.50
|4.05
|19.80
|3013
|晟銘電
|10
|22.30
|22.30
|0.00
|0.00
|3236
|千如
|11
|30.15
|29.65
|-1.66
|-0.55
|5272
|笙科
|100
|32.90
|31.95
|-2.89
|-9.50
|6109
|亞元
|65
|19.35
|18.45
|-4.65
|-5.85
|0.39
|3.90
投組表現：
瑞祺電通（6416）表現最佳，呈現多頭型態，若補量仍有高點可期。
亞元（6109）表現最差，股價跌破5日線，屬良性回檔，持股仍可續抱。
盤勢預測：
美國國會就銀行倒閉啟動聽證會，銀行改革迫在眉睫，消化利空消息後，美股主要指數29日再度攀高，科技股方面，美光營收雖年減五成，每股虧損1.91美元，然稱客戶庫存正在好轉，英特爾亦釋出利多，帶動市場信心上揚，有利風險情緒回暖。
ChatGPT聊天機器人炒熱AI題材，原本出現雜音的伺服器產業出現供需逆轉的佳音，台廠占有「吃硬不吃軟」的優勢，譬如伺服器機殼廠晟銘電2月營收5.32億元、年增81.65％；另外消費電子去庫存已接近尾聲，電感製造大廠臺慶科溢價收購鈺邦，嗅出第二季產業復甦的味道，經營相當有起色的千如電機在車載及工控頗具成效，殖息佳，股價不會沈潛太久。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/24收盤價(元)
|3/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6472
|保瑞
|3
|700.00
|756.00
|8.00
|16.80
|8069
|元太
|10
|184.00
|184.50
|0.27
|0.50
|6546
|正基
|22
|90.00
|89.50
|-0.56
|-1.10
|2471
|資通
|42
|50.10
|48.90
|-2.40
|-5.04
|3714
|富采
|35
|55.70
|53.10
|-4.67
|-9.10
|0.21
|2.06
投組表現：
保瑞（6472）表現最佳，台灣生技CDMO龍頭，股價小幅回檔，惟仍未跌破5日線。
富采（3714）表現最差，股價上周漲多後回測下方支撐，等待續攻機會。
盤勢預測：
台股3月倒數第二個交易日，全球股市持續見到利空出盡、賣壓竭盡，美股費半、那斯達克指數持續走高，台股大盤30日也上漲反應，連假賣壓陸續消化，卡位買盤也不排除將持續湧進。
選股方面，受美國記憶體大廠美光單日大漲逾7％激勵，記憶體族群也挾投信積極作帳優勢集體走強，記憶體模組廠宜鼎強攻漲停板、創下歷史新高，另外，記憶體IC設計廠群聯盤中寫下波段新高，電子股重新醞釀攻勢，台股回升格局不變。
◎ 華冠投顧分析師劉彥良
|代號
|公司
|張數
|3/24收盤價(元)
|3/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6470
|宇智
|30
|65.10
|65.30
|0.31
|0.60
|8936
|國統
|70
|28.15
|27.70
|-1.60
|-3.15
|3479
|安勤
|22
|94.70
|92.40
|-2.43
|-5.06
|5315
|光聯
|85
|23.50
|22.75
|-3.19
|-6.38
|3594
|磐儀
|40
|49.35
|47.50
|-3.75
|-7.40
|-2.14
|-21.39
投組表現：
宇智（6470）表現最佳，去年每股獲利6.17元、擬配現金股利4.61元，低本益比、高殖利率優勢，股價拉回後可望吸引低接買盤進場承接。
磐儀（3594）表現最差，股價創高後獲利賣壓逐漸出籠，回測月線支撐。
盤勢預測：
中小型股賣壓減弱，櫃買指數30日上漲0.88％強於加權指數的0.51％，上市櫃合計約千家收漲，不過清明連假在即依舊影響交投意願，大盤成交值縮至1,859億元，研判指數31日仍是量縮格局，小漲小跌機率偏高。
記憶體大廠美光釋出下半年DRAM供需狀況訊息，帶動台廠南亞科、群聯大漲，模組廠品安、商丞和威剛也都有所表現，不過第二季DRAM報價仍有下行壓力，短線漲多者要小心追價風險。此外，生技股大學光、保瑞股價再創新高，投資人可留意相關族群和個股，畢竟多數生技股已休息一陣子，低基期下有望吸引資金回流。
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