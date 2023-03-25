羅雅渝︱鈺創獲intel認證

台股周線終止連二黑，證券分析師羅雅渝指出，台股頭肩底成型、近三周K棒形成晨星型態，多頭趨勢不變，雖短線或有震盪，惟研判加權指數攻克「萬六」指日可待。本周投資組合前兩大為鈺創（5351）、全訊（5222），再選入華晶科（3059）、定穎投控（3715）與台船（2208）。

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，並暗示升息循環已近尾聲，但不考慮今年降息，此外，財長葉倫也改口安撫市場，必要時將採更多行動，確保美國人民存款安全。

台股日K連四紅、越過前高15,879.16點，且連三日站穩所有均線上，頭肩底成型，周線也終止連二黑，就技術面觀察，近三周K棒形成晨星型態，多頭格局搶下漂亮控制權。

雖仍須留意短線拉升速度過快、技術指標正乖離過大所導致的技術修正，惟長線多頭毋庸置疑，指數攻克「萬六」關卡指日可待，操作切勿追高殺低。

ChatGPT風靡全球，引起市場對人工智慧（AI）的關注，而隨AI模型規模將以每年十倍的擴增力道成長，搭上該趨勢的題材股也成為焦點，包括受ChatGPT帶動的高效能運算（HPC）概念股；另一方面，同樣具長線趨勢加持的節能風電、智慧電網、新能源、車電相關等族群，也值得留意。

選股方面，宜鼎24日強鎖漲停，買不到或因高價難以下手的投資人可留意鈺創，其同樣也是工規甚至軍規記憶體、獲英特爾（intel）認證，且研發的3D深度圖相機已打入阿里巴巴旗下螞蟻金服無人商店。

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