劉彥良︱安勤新品助攻營收

台股上周大幅反彈461點，以15,914點作收，華冠投顧分析師劉彥良表示，近期市場最擔心的變數莫過於銀行業風暴及聯準會（Fed）升息政策，在歐美政府及同業緊急出手相救下，市情恐慌情緒逐漸平復，國際熱錢也因美元轉弱開始回流，投資人應把握資金效應帶起的多頭行情；本周投資組合前兩大為安勤（3479）、光聯（5315），再選入磐儀（3594）、國統（8936）與宇智（6470）。

美國聯準會3月利率決策如市場預期升息1碼，會後聲明則暗示接下來只會再升1碼，但今年極有可能不降息，高利率水準將維持一段時間，內容與去年底的市場預測一致，所以並未掀起市場過多波瀾。

既然美國升息循環進入尾聲，代表美元將不再強勢，有利於國際熱錢回流新興市場，其中台股作為全球股市殖利率中的佼佼者，預期外資接下來將積極回補台股部位。事實上，新台幣匯率自10日貶至波段新低30.893元兌1美元後，近兩周已由貶轉升，故台股近期表現明顯強於美股道瓊指數，甚至創下農曆年後波段新高，後續只要守穩月線不破，投資人都應積極站在買方。

選股上建議以基本面為依歸，如工業電腦（IPC）族群去年上半年受缺料所苦，但下半年料況緩解，營運開始增溫，甚至部分訂單遞延至今年。此外，上市櫃年報和股利政策陸續揭露，低本益比、高殖利率的個股可攻可守，以及近期台灣飽受缺蛋、缺電、缺水之苦，相關概念股自然也會成為市場資金追逐的焦點。

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