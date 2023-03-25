卓楷偉︱瑞祺電通資安話題夯

金融危機及美國聯準會（Fed）升息等不確定因素告一段落，台股向上反彈，證券分析師卓楷偉認為，目前大盤整體資券水位並不高，進入4月融券回補高峰後，融券回補推升股價力道有限，籌碼面偏安定，操作上優先以高獲利、高殖息、高成長「三高股」為首選；本周投資組合前兩大為瑞祺電通（6416）、笙科（5272），再選入亞元（6109）、千如（3236）與晟銘電（3013）。

歐美銀行業風暴後，市場投資人仍抱持觀望態度，因擔憂銀行業還有未爆彈，第二季經濟回溫的預期恐生變數，所幸歐洲央行（ECB）升息2碼、 美國聯準會（Fed）升息1碼，央行維持升息立場表明本次事件將有驚無險，單一事件並未撼動正在復甦的景氣。

台股方面，台積電上周完成填息穩定軍心，勢必帶領相關類股繼續接力演出，盤面結構調整告段落後，新行情也將隨之誕生。不過，國內金融股去年因防疫保單鉅額理賠及債券部位損失，導致今年配息令人失望，隨後還要面對持有海外衍生性金融商品部位的問題，股價易向下修正。

目前投資亮點在企業的併購與重組，春江水暖鴨先知，被私募入主的公司，需經調整後股價較長時間才有表現，但溢價收購時，通常已預告經營者看到豐厚的利潤，也代表該族群好事將近。新能源車未來數年展望佳，選股方面首重車用及工控被動元件、二極體相關領域，被動元件又有溢價收購的佳音；存股投資人則可選中小尺寸面板模組廠等。

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