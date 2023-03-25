張貽程︱資通AI熱度延續

歐美銀行危機仍餘波盪漾，摩爾投顧分析師張貽程預估，在金融股動盪之際，以電子股為主的台股可望受惠，預期人工智慧（AI）概念股仍是市場聚焦的主流強勢股。本周投資組合前兩大為資通（2471）、保瑞（6472），再選入正基（6546）、富采（3714）、元太（8069）。

市場資金陸續自金融股撤出後，有望朝具商機加持的主流股移動，而台股以電子股為主，相對不受本次銀行風暴影響，在美元弱勢、台幣轉升下，也讓台股成為3月歐美銀行危機下的受惠市場。

中美AI戰開打，台股電子供應鏈吃香喝辣，市場資金也集體向電子股靠攏，激勵台積電上周成功收復月線，坐擁AI、高效能運算（HPC）題材的高價股同強，預期電子股今年有望一掃去年高庫存陰霾，迎來報復性反彈。

展望後市，美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，且美國財長葉倫也改變證詞，表態會在必要時確保存款安全性，投資人後續仍須持續關注美國區域銀行股價變化。

此外，電子權值股將是台股迎戰「萬六」重要關鍵，台積電股價須留意545元的跳空缺口、聯發科要觀察807元的去年填息缺口、大立光則須注意2,500元的前高壓力，若三檔指標股能突破各自的關鍵價，將更能發揮撐盤作用。

選股方面，仍須先避開弱勢的金融與航運股，並將資金聚焦AI概念股，包括ASIC晶片、高容量伺服器、網路交換器、載板、散熱等族群，均可望在今年有不錯的成長性。

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