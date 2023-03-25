升息循環近尾聲，台股重燃多頭火種，在加權指數如火如荼攻「萬六」之際，逐洞賽競賽結果也出爐，由摩爾投顧分析師張貽程以四洞冠軍、累計績效35.56％脫穎而出，連兩循環穩居總冠軍寶座，而證券分析師卓楷偉則以四洞冠軍及累計績效29.18％取得優勝；另外，本周也將加入兩位新參賽者，為華冠投顧分析師劉彥良、證券分析師羅雅渝，新循環賽事正式鳴槍。

在循環期間，台股在金兔年「一躍而起」，加權指數開紅盤首日勁揚560.89點，形成巨大跳空缺口，惟隨後便受美國通膨降溫速度趨緩、美國聯準會（Fed）放鷹干擾，陷入長達六周的高檔震盪期。

不過，正當市場擔憂Fed態度「一路鷹到底」，半路卻殺出程咬金，歐美銀行業「地雷」連環爆，雖重擊金融股，惟以電子股為主的台股卻受惠，Fed如預期升息1碼，加上人工智慧（AI）題材熱炒，推動多頭信心回溫。

績效方面，上循環卓楷偉、張貽程、趙彭博三位均繳出雙位數累計報酬，在大盤橫盤整理時，透過布局中小型題材股覓得先機。其中，循環總冠軍張貽程、優勝卓楷偉同獲四洞冠軍，累計績效35.56％、29.18％；而趙彭博累計績效也高達56.32％，雖在激烈競爭中惜敗，表現仍可圈可點。

達人本周選股方面，劉彥良首周主要鎖定高殖利率、低本益比股，選入工業電腦廠安勤及磐儀、中小尺寸面板廠光聯、水資源概念股國統、網通廠宇智，投組內個股占比平均介於19～21％間；整體持股比重落在99.8％。

羅雅渝投組則以中小型題材股為主，看好AI、軍工、綠能及電動車等熱門族群，投組首重記憶體IC設計廠鈺創、占40.4％，再加入PA廠全訊、造船廠台船、光學鏡頭廠華晶科、PCB製造商定穎投控；整體持股比重96.7％。

衛冕者卓楷偉本周選股則以高、低價搭配，在資安議題討論度升高下，投組首重網安廠瑞祺電通，占比達48.8％，再加上射頻IC廠笙科、電源供應器廠亞元、被動元件廠千如、機殼廠晟銘電四檔低價股；整體持股比例99.9％。

至於上一循環總冠軍張貽程，首周賽事則鎖定股價近期轉強、產業成長性高之個股，續留上周表現優異的資通，再選入CDMO龍頭廠保瑞、無線通訊模組設計廠正基、LED大廠富采、電子紙龍頭廠元太；整體持股比例99.7％。

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