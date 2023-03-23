台股上攻「萬六」 AI相關題材衝高可期
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5211
|蒙恬
|198
|24.80
|30.70
|23.79
|116.82
|2471
|資通
|113
|43.50
|50.20
|15.40
|75.71
|6244
|茂迪
|1
|33.90
|36.30
|7.08
|0.24
|6443
|元晶
|1
|38.75
|39.30
|1.42
|0.05
|2455
|全新
|1
|90.50
|89.60
|-0.99
|-0.09
|19.27
|192.74
投組表現：
蒙恬（5211）表現最佳，中低價軟體股買盤持續進駐，股價23日續漲2.16％。
全新（2455）表現最差，股價高檔遇壓，22日跌破5日線。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，不過，主席鮑爾暗示今年可能再升息一碼，且今年不會降息，加上美國財長葉倫無意願提高存款保險上限，讓美股四大指數22日翻黑殺尾盤。
儘管台股23日早盤開低，但在新台幣匯率大漲帶動下，買盤越增越強，激勵加權指數跟上美股費半指數位階，刷新九個月來新高，也證明歐美銀行危機下，以電子為主體的台股就是最大受惠者。
選股方面，由於台積電股價連兩日出現拉抬、貢獻大盤漲點，導致過去強勢的中小型股稍見休息，惟在類股健康輪動下，搭上人工智慧（AI）題材矽智財（IP）、伺服器、網路交換器、散熱等族群，均有持續衝高的機會可期；此外，聯發科、大立光等權值股也回穩走高，有望鞏固台股上攻「萬六」的信心。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5211
|蒙恬
|201
|24.80
|30.70
|23.79
|118.59
|2471
|資通
|67
|43.50
|50.20
|15.40
|44.89
|6163
|華電網
|1
|18.80
|20.10
|6.91
|0.13
|6689
|伊雲谷
|16
|128.50
|133.00
|3.50
|7.20
|1316
|上曜
|1
|13.60
|13.55
|-0.37
|0.00
|17.08
|170.81
投組表現：
蒙恬（5211）表現最佳，股價23日上漲2.16％，股價量縮整理，後市仍有續漲空間。
上曜（1316）表現最差，股價23日下跌1.09％，後續若跌破13.3元，則建議賣出，若守穩則可持股續抱。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）升息1碼符合市場預期，惟Fed主席鮑爾表示今年將不會降息，卻重傷美股，四大指數22日尾盤全數急殺，反觀台股23日表現明顯強於美股、逆勢上揚，終場大漲103.49點，以15,863.95點作收。
展望後市，台股加權指數再創九個月來新高，在全數均線走揚助攻下，向上趨勢並未改變，但由於短線正處於區間上緣，加上美股已先行向下調整，預期指數隨美股回檔整理的機率可能大增。
因此，選股方面，若大盤拉回測試月線支撐，建議投資人逢低布局人工智慧（AI）、車用電子、軍工及儲能概念股。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2302
|麗正
|200
|19.35
|21.25
|9.82
|38.00
|3441
|聯一光
|40
|45.60
|48.85
|7.13
|13.00
|3038
|全台
|22
|23.95
|25.15
|5.01
|2.64
|3236
|千如
|100
|29.80
|30.75
|3.19
|9.50
|4119
|旭富
|7
|112.00
|114.50
|2.23
|1.75
|6.49
|64.89
投組表現：
麗正（2302）表現最佳，技術型態持續走多，補量後仍有高點可期。
旭富（4119）表現最差，個股量縮整理，後續可期。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼並維持年底利率預測不變，本次聲明則由「持續升息」改為「預期一些額外緊縮」是適合的，通膨壓力居高不下，升息共識依舊強勁，Fed主席鮑爾釋出年底不會降息的言論後，美股主要指數紛紛急挫；另外美國財政部長葉倫亦表示無意全面擔保存款，區域銀行陷入震盪。
回到台股，高資本支出的面板股通常買在本業虧損時，股價尚低，但面板廠去年大虧超過200億元，今年首季價格仍在低檔，儘管下半年有機會損益兩平，終端市場需求仍未明朗，與其等待撥雲見日時，不如優先選擇利基股。中小尺寸面板模組全台轉做利基市場，高毛利智慧家庭（家電面板）、工業控制、醫療市場皆有所斬獲，去年每股稅後純益2.83元，配發1.6元現金股利，隨面板市況回溫，營運可望扶搖直上。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2731
|雄獅
|1
|119.50
|126.00
|5.44
|0.65
|6443
|元晶
|60
|38.75
|39.30
|1.42
|3.30
|2002
|中鋼
|1
|31.45
|31.25
|-0.64
|-0.02
|2603
|長榮
|15
|162.00
|159.50
|-1.54
|-3.75
|00632R
|元大台灣50反1
|900
|5.37
|5.23
|-2.61
|-12.60
|-1.24
|-12.42
投組表現：
雄獅（2731）表現最佳，來台旅遊觀光人數逐月成長，加上發全民普發6,000元現金有助內需消費，可中長線操作。
元大台灣50反1（00632R）表現最差，台股23日再創今年新高，空頭危機已經解除，目前看外資買盤能否持續。
盤勢預測：
聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，會中言論雖較偏中性，但Fed主席鮑爾表明降息不在今年的預測情境中，也不會因中小型銀行危機而手軟升息，目前點陣圖看來今年升息基準利率5.1％不變，但明年4.3％則較前值微幅增加，顯示今年下半年降息無望，加上美國財長葉倫也在聽證會表示，不會為所有未投保的銀行買單，美股主要指數22日大幅反彈後回檔1～1.5％，第一共和銀行終場轉跌15.47％，市場仍在擔憂中小型銀行危機。
Fed升息1碼造成美元轉弱，新台幣強升帶動加權指數再過前高，但高檔已開始出現震盪格局，與前兩日的強軋空盤有所不同，目前較可能在15,600～15,900點區間整理，仍看個股表現，距離清明連假還有六個交易日，若要放長建議以低基期族群為主，除強勢股外整體資金可維持五至六成部位。
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