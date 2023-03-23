台股上攻「萬六」 AI相關題材衝高可期

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5211 蒙恬 198 24.80 30.70 23.79 116.82 2471 資通 113 43.50 50.20 15.40 75.71 6244 茂迪 1 33.90 36.30 7.08 0.24 6443 元晶 1 38.75 39.30 1.42 0.05 2455 全新 1 90.50 89.60 -0.99 -0.09 19.27 192.74

投組表現：

蒙恬（5211）表現最佳，中低價軟體股買盤持續進駐，股價23日續漲2.16％。

全新（2455）表現最差，股價高檔遇壓，22日跌破5日線。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，不過，主席鮑爾暗示今年可能再升息一碼，且今年不會降息，加上美國財長葉倫無意願提高存款保險上限，讓美股四大指數22日翻黑殺尾盤。

儘管台股23日早盤開低，但在新台幣匯率大漲帶動下，買盤越增越強，激勵加權指數跟上美股費半指數位階，刷新九個月來新高，也證明歐美銀行危機下，以電子為主體的台股就是最大受惠者。

選股方面，由於台積電股價連兩日出現拉抬、貢獻大盤漲點，導致過去強勢的中小型股稍見休息，惟在類股健康輪動下，搭上人工智慧（AI）題材矽智財（IP）、伺服器、網路交換器、散熱等族群，均有持續衝高的機會可期；此外，聯發科、大立光等權值股也回穩走高，有望鞏固台股上攻「萬六」的信心。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5211 蒙恬 201 24.80 30.70 23.79 118.59 2471 資通 67 43.50 50.20 15.40 44.89 6163 華電網 1 18.80 20.10 6.91 0.13 6689 伊雲谷 16 128.50 133.00 3.50 7.20 1316 上曜 1 13.60 13.55 -0.37 0.00 17.08 170.81

投組表現：

蒙恬（5211）表現最佳，股價23日上漲2.16％，股價量縮整理，後市仍有續漲空間。

上曜（1316）表現最差，股價23日下跌1.09％，後續若跌破13.3元，則建議賣出，若守穩則可持股續抱。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）升息1碼符合市場預期，惟Fed主席鮑爾表示今年將不會降息，卻重傷美股，四大指數22日尾盤全數急殺，反觀台股23日表現明顯強於美股、逆勢上揚，終場大漲103.49點，以15,863.95點作收。

展望後市，台股加權指數再創九個月來新高，在全數均線走揚助攻下，向上趨勢並未改變，但由於短線正處於區間上緣，加上美股已先行向下調整，預期指數隨美股回檔整理的機率可能大增。

因此，選股方面，若大盤拉回測試月線支撐，建議投資人逢低布局人工智慧（AI）、車用電子、軍工及儲能概念股。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2302 麗正 200 19.35 21.25 9.82 38.00 3441 聯一光 40 45.60 48.85 7.13 13.00 3038 全台 22 23.95 25.15 5.01 2.64 3236 千如 100 29.80 30.75 3.19 9.50 4119 旭富 7 112.00 114.50 2.23 1.75 6.49 64.89

投組表現：

麗正（2302）表現最佳，技術型態持續走多，補量後仍有高點可期。

旭富（4119）表現最差，個股量縮整理，後續可期。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）如市場預期升息1碼並維持年底利率預測不變，本次聲明則由「持續升息」改為「預期一些額外緊縮」是適合的，通膨壓力居高不下，升息共識依舊強勁，Fed主席鮑爾釋出年底不會降息的言論後，美股主要指數紛紛急挫；另外美國財政部長葉倫亦表示無意全面擔保存款，區域銀行陷入震盪。

回到台股，高資本支出的面板股通常買在本業虧損時，股價尚低，但面板廠去年大虧超過200億元，今年首季價格仍在低檔，儘管下半年有機會損益兩平，終端市場需求仍未明朗，與其等待撥雲見日時，不如優先選擇利基股。中小尺寸面板模組全台轉做利基市場，高毛利智慧家庭（家電面板）、工業控制、醫療市場皆有所斬獲，去年每股稅後純益2.83元，配發1.6元現金股利，隨面板市況回溫，營運可望扶搖直上。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2731 雄獅 1 119.50 126.00 5.44 0.65 6443 元晶 60 38.75 39.30 1.42 3.30 2002 中鋼 1 31.45 31.25 -0.64 -0.02 2603 長榮 15 162.00 159.50 -1.54 -3.75 00632R 元大台灣50反1 900 5.37 5.23 -2.61 -12.60 -1.24 -12.42

投組表現：

雄獅（2731）表現最佳，來台旅遊觀光人數逐月成長，加上發全民普發6,000元現金有助內需消費，可中長線操作。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，台股23日再創今年新高，空頭危機已經解除，目前看外資買盤能否持續。

盤勢預測：

聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，會中言論雖較偏中性，但Fed主席鮑爾表明降息不在今年的預測情境中，也不會因中小型銀行危機而手軟升息，目前點陣圖看來今年升息基準利率5.1％不變，但明年4.3％則較前值微幅增加，顯示今年下半年降息無望，加上美國財長葉倫也在聽證會表示，不會為所有未投保的銀行買單，美股主要指數22日大幅反彈後回檔1～1.5％，第一共和銀行終場轉跌15.47％，市場仍在擔憂中小型銀行危機。

Fed升息1碼造成美元轉弱，新台幣強升帶動加權指數再過前高，但高檔已開始出現震盪格局，與前兩日的強軋空盤有所不同，目前較可能在15,600～15,900點區間整理，仍看個股表現，距離清明連假還有六個交易日，若要放長建議以低基期族群為主，除強勢股外整體資金可維持五至六成部位。