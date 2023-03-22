市場氛圍轉佳 台積電一舉跳上月線

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5211 蒙恬 198 24.80 30.05 21.17 103.95 2471 資通 113 43.50 50.70 16.55 81.36 6244 茂迪 1 33.90 36.25 6.93 0.24 6443 元晶 1 38.75 38.70 -0.13 0.00 2455 全新 1 90.50 89.80 -0.77 -0.07 18.55 185.47

投組表現：

蒙恬（5211）表現最佳，中低價軟體股買盤進駐，股價22日續揚。

全新（2455）表現最差，股價逢高遭遇賣壓，22日下跌0.44％，仍維持在高位階震盪整理。

盤勢預測 ：

歐美股市21日同聲大漲，美股特斯拉大漲7.82％，第一共和銀行勁揚近30％，加上盤後美股遊戲驛站（GME）更是大漲50％，投機情緒重新被點燃，帶動台股22日開高大漲、氣勢如虹，台積電（2330）一舉跳上月線，加權指數大漲247.01點，收在最高點15,760.46點，後續仍須留意23日凌晨的美國聯準會（Fed）利率決策，預期有望再度提振市場信心。

選股方面，台股仍維持強者恆強態勢，在市場氛圍轉佳下，投資人仍應選股不選市，其中，雲端伺服器大廠緯穎21日留長上影線，但在今年需求熱絡下，股價22日亮燈漲停，晉身千金俱樂部。

此外，圍繞人工智慧（AI）大戰題材的伺服器PCB板，包括金像電、博智等股價均衝上近期高，散熱的奇鋐盤中股價也一度漲停。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5211 蒙恬 201 24.80 30.05 21.17 105.53 2471 資通 67 43.50 50.70 16.55 48.24 6163 華電網 1 18.80 21.15 12.50 0.24 6689 伊雲谷 16 128.50 133.00 3.50 7.20 1316 上曜 1 13.60 13.70 0.74 0.01 16.12 161.21

投組表現：

蒙恬（5211）表現最佳，股價22日上漲0.33％，惟衝高回落爆大量，後續若跌破30元支撐，則建議賣出。

上曜（1316）表現最差，股價22日上漲2.62％，若跌破13.2元建議賣出，若守穩則可持股續抱。

盤勢預測：

美股四大指數21日全數上漲，台積電ADR漲幅達2.73％，激勵台股22日開高走高，終場上漲247.01點，終場收在盤中最高點15,760.46點，成交量再度放大至2,400億元之上。

展望後市，美國聯準會（Fed）3月利率會議召開在即，市場預期升息1碼機率超過80％，美股甚至已「偷跑」上漲、提前反映利多，台股在美股激勵下，也順利站上月線15,565.98點，且季線、半年線呈現多頭排列，將有進一步上漲的機會。

選股方面，建議投資人可逢低買入半導體、資訊服務、車用電子、觀光、軍工及儲能類股。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2302 麗正 200 19.35 22.35 15.50 60.00 3038 全台 22 23.95 24.90 3.97 2.09 3236 千如 100 29.80 30.85 3.52 10.50 4119 旭富 7 112.00 113.50 1.34 1.05 3441 聯一光 40 45.60 46.10 1.10 2.00 7.56 75.64

投組表現：

麗正（2302）表現最佳，技術型態持續走多，仍有高點可期。

聯一光（3441）表現最差，高檔震盪，呈現多頭型態，補量後仍有漲勢。

盤勢預測：

全球六大央行提升美元流動性，帶動市場投資氣氛回暖，全球股市紛紛反彈，標普500指數21日重返4,000點整數大關；美國財政部長葉倫信心喊話，承諾若有必要，將為銀行業提供進一步的存款擔保，恐慌指數爆跌，第一共和銀行21日狂漲近30％。

金融業危機緩解後新科技會更具投資吸引力，除傳統手機、相機外，AR／VR、車用、物聯網、元宇宙等多項題材均帶動鏡頭廠今年業績表現，醫療檢測、軍工、無人機、人造衛星等鏡頭毛利率更高，Honda與Sony合資的公司SHM年初在CES展示的新一代電動概念原型車「Afeela」，全車共採用四十五顆鏡頭感測器，與現有燃油車相比呈數倍增長，顯見未來產業需求面強勁。

聯一光為國內唯一玻璃毛胚廠，作為光學鏡片研磨的上游製造業，去年獲利已創10年新高，每股稅後純益2.52元、配息1.5元，今年值得期待。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 3/17收盤價(元) 3/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2731 雄獅 1 119.50 124.50 4.18 0.50 6443 元晶 60 38.75 38.70 -0.13 -0.30 2603 長榮 15 162.00 161.50 -0.31 -0.75 2002 中鋼 1 31.45 31.20 -0.79 -0.03 00632R 元大台灣50反1 900 5.37 5.26 -2.05 -9.90 -1.05 -10.48

投組表現：

雄獅（2731）表現最佳，全民普發6,000元現金及清明連假來臨，有利民生消費族群，暑假前可中長線偏多。

元大台灣50反1（00632R）表現最差，大盤22日站回月線，短期空方壓力解除，然萬六之上仍有中期壓力，建議拉回15,500～15,600點區間可出場。

盤勢預測：

銀行股反彈帶動美股主要指數21日續揚，美股第一共和銀行更是大漲近三成，美國財長葉倫信心喊話政府將有能力應付擠兌狀況。聯準會（Fed）將於台灣時間23日凌晨公布利率決議，通膨陰影下預估升息1碼，會後主席聲明格外重要，若表明將持續緊縮對抗通膨，多空仍將膠著。

此外，大陸主席習近平訪俄後簽署聯合聲明，俄國表示願意配合中方，以外交途徑解決俄烏戰爭，未來一個月極有可能停火，也將對通膨壓力有所舒緩。

台股22日周結算再往上強軋餘200點，空軍死傷大半，但新台幣只小升，外資並未大舉進場，預期指數暫時可守住萬五，但萬六也不易越過；盤面上台積電受輝達利多激勵，跳空上漲3.09％，但馬上面臨1月31日及2月15日空方壓力區532～538元區域，至於中小型股成為人氣熱點，以及特斯拉大漲可望帶動未來車電股行情。