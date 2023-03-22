市場氛圍轉佳 台積電一舉跳上月線
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5211
|蒙恬
|198
|24.80
|30.05
|21.17
|103.95
|2471
|資通
|113
|43.50
|50.70
|16.55
|81.36
|6244
|茂迪
|1
|33.90
|36.25
|6.93
|0.24
|6443
|元晶
|1
|38.75
|38.70
|-0.13
|0.00
|2455
|全新
|1
|90.50
|89.80
|-0.77
|-0.07
|18.55
|185.47
投組表現：
蒙恬（5211）表現最佳，中低價軟體股買盤進駐，股價22日續揚。
全新（2455）表現最差，股價逢高遭遇賣壓，22日下跌0.44％，仍維持在高位階震盪整理。
盤勢預測 ：
歐美股市21日同聲大漲，美股特斯拉大漲7.82％，第一共和銀行勁揚近30％，加上盤後美股遊戲驛站（GME）更是大漲50％，投機情緒重新被點燃，帶動台股22日開高大漲、氣勢如虹，台積電（2330）一舉跳上月線，加權指數大漲247.01點，收在最高點15,760.46點，後續仍須留意23日凌晨的美國聯準會（Fed）利率決策，預期有望再度提振市場信心。
選股方面，台股仍維持強者恆強態勢，在市場氛圍轉佳下，投資人仍應選股不選市，其中，雲端伺服器大廠緯穎21日留長上影線，但在今年需求熱絡下，股價22日亮燈漲停，晉身千金俱樂部。
此外，圍繞人工智慧（AI）大戰題材的伺服器PCB板，包括金像電、博智等股價均衝上近期高，散熱的奇鋐盤中股價也一度漲停。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5211
|蒙恬
|201
|24.80
|30.05
|21.17
|105.53
|2471
|資通
|67
|43.50
|50.70
|16.55
|48.24
|6163
|華電網
|1
|18.80
|21.15
|12.50
|0.24
|6689
|伊雲谷
|16
|128.50
|133.00
|3.50
|7.20
|1316
|上曜
|1
|13.60
|13.70
|0.74
|0.01
|16.12
|161.21
投組表現：
蒙恬（5211）表現最佳，股價22日上漲0.33％，惟衝高回落爆大量，後續若跌破30元支撐，則建議賣出。
上曜（1316）表現最差，股價22日上漲2.62％，若跌破13.2元建議賣出，若守穩則可持股續抱。
盤勢預測：
美股四大指數21日全數上漲，台積電ADR漲幅達2.73％，激勵台股22日開高走高，終場上漲247.01點，終場收在盤中最高點15,760.46點，成交量再度放大至2,400億元之上。
展望後市，美國聯準會（Fed）3月利率會議召開在即，市場預期升息1碼機率超過80％，美股甚至已「偷跑」上漲、提前反映利多，台股在美股激勵下，也順利站上月線15,565.98點，且季線、半年線呈現多頭排列，將有進一步上漲的機會。
選股方面，建議投資人可逢低買入半導體、資訊服務、車用電子、觀光、軍工及儲能類股。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2302
|麗正
|200
|19.35
|22.35
|15.50
|60.00
|3038
|全台
|22
|23.95
|24.90
|3.97
|2.09
|3236
|千如
|100
|29.80
|30.85
|3.52
|10.50
|4119
|旭富
|7
|112.00
|113.50
|1.34
|1.05
|3441
|聯一光
|40
|45.60
|46.10
|1.10
|2.00
|7.56
|75.64
投組表現：
麗正（2302）表現最佳，技術型態持續走多，仍有高點可期。
聯一光（3441）表現最差，高檔震盪，呈現多頭型態，補量後仍有漲勢。
盤勢預測：
全球六大央行提升美元流動性，帶動市場投資氣氛回暖，全球股市紛紛反彈，標普500指數21日重返4,000點整數大關；美國財政部長葉倫信心喊話，承諾若有必要，將為銀行業提供進一步的存款擔保，恐慌指數爆跌，第一共和銀行21日狂漲近30％。
金融業危機緩解後新科技會更具投資吸引力，除傳統手機、相機外，AR／VR、車用、物聯網、元宇宙等多項題材均帶動鏡頭廠今年業績表現，醫療檢測、軍工、無人機、人造衛星等鏡頭毛利率更高，Honda與Sony合資的公司SHM年初在CES展示的新一代電動概念原型車「Afeela」，全車共採用四十五顆鏡頭感測器，與現有燃油車相比呈數倍增長，顯見未來產業需求面強勁。
聯一光為國內唯一玻璃毛胚廠，作為光學鏡片研磨的上游製造業，去年獲利已創10年新高，每股稅後純益2.52元、配息1.5元，今年值得期待。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|3/17收盤價(元)
|3/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2731
|雄獅
|1
|119.50
|124.50
|4.18
|0.50
|6443
|元晶
|60
|38.75
|38.70
|-0.13
|-0.30
|2603
|長榮
|15
|162.00
|161.50
|-0.31
|-0.75
|2002
|中鋼
|1
|31.45
|31.20
|-0.79
|-0.03
|00632R
|元大台灣50反1
|900
|5.37
|5.26
|-2.05
|-9.90
|-1.05
|-10.48
投組表現：
雄獅（2731）表現最佳，全民普發6,000元現金及清明連假來臨，有利民生消費族群，暑假前可中長線偏多。
元大台灣50反1（00632R）表現最差，大盤22日站回月線，短期空方壓力解除，然萬六之上仍有中期壓力，建議拉回15,500～15,600點區間可出場。
盤勢預測：
銀行股反彈帶動美股主要指數21日續揚，美股第一共和銀行更是大漲近三成，美國財長葉倫信心喊話政府將有能力應付擠兌狀況。聯準會（Fed）將於台灣時間23日凌晨公布利率決議，通膨陰影下預估升息1碼，會後主席聲明格外重要，若表明將持續緊縮對抗通膨，多空仍將膠著。
此外，大陸主席習近平訪俄後簽署聯合聲明，俄國表示願意配合中方，以外交途徑解決俄烏戰爭，未來一個月極有可能停火，也將對通膨壓力有所舒緩。
台股22日周結算再往上強軋餘200點，空軍死傷大半，但新台幣只小升，外資並未大舉進場，預期指數暫時可守住萬五，但萬六也不易越過；盤面上台積電受輝達利多激勵，跳空上漲3.09％，但馬上面臨1月31日及2月15日空方壓力區532～538元區域，至於中小型股成為人氣熱點，以及特斯拉大漲可望帶動未來車電股行情。
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