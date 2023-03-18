趙彭博︱伊雲谷股價季線有撐

歐美銀行頻「爆雷」，啟發投顧分析師趙彭博指出，美國聯準會（Fed）本周若宣布升息1碼或暫停升息，台美股市均有望展開強彈。本周投資組合前兩大為蒙恬（5211）、資通（2471），再選入伊雲谷（6689）、華電網（6163）與上曜（1316）。

Fed本周將宣布利率決策，惟美國華爾街對Fed本月升息幅度的預估，卻因美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件出現戲劇性轉變。SVB倒閉事件使市場對於Fed升息2碼機率預期大幅降低，加上美國2月消費者物價指數（CPI）年增率6％，符合預期，讓市場預測3月升息1碼機率升至80％以上。

再加上美國2月生產者物價指數（PPI）年增4.6％，遠低於預期、瑞信再爆發財務危機，導致市場進一步傳出Fed本月底恐暫停升息、甚至降息1碼等聲浪，美股「化危機為轉機」，那斯達克指數屢屢開低走高。

台股上周受恐慌情緒波及，與美股那斯達克指數強勢表現不同步，加權指數失守月線15,560.35點，更一度跌破15,300重要關卡，所幸17日展開報復性強彈，終場指數收在15,452.96點。

展望後市，若Fed本周宣布升息1碼或暫停升息，則美股有望在四巫日後發動新一波多頭行情，而台股也有機會隨美股高歌猛進。

選股方面，風險承受度高的投資人可選擇資訊軟體、軍工、IC設計及觀光等類股，保守穩健型投資人則建議買進殖利率逾6％的高殖利率股，如晶采、漢平、九齊等。

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