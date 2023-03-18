張貽程︱資通AI熱度延續

美國本月升息決策未明，摩爾投顧分析師張貽程預估，台股本周仍將維持震盪走勢，建議投資人「指數放一邊、首選題材股」，並看好中小型股可望扮演資金避風港。本周投資組合前兩大為資通（2471）、蒙恬（5211），再選入全新（2455）、元晶（6443）與茂迪（6244）。

美國矽谷銀行（SVB）及兩家美國加密貨幣銀行Silvergate、Signature三家銀行接連倒閉，讓市場一片譁然，市場擔憂恐成2008年雷曼兄弟事件翻版，拖累美股中小型銀行股、區域型銀行股同步崩跌。

此外，瑞士的第二大銀行瑞信，也因為財報有重大疏漏，引發最大股東停止注資，造成歐洲股市避險情緒高漲，連帶導致台股的上市金融類股指數上周一度跌破今年起漲點。

而台股另一大非電指標族群的航運類股也淪陷，貨櫃三雄的高殖利率題材在長榮公布擬配息70元後，反倒出現利多出盡情形，台股電子、金融、航運的三大族群資金大洗牌，加權指數單周下跌73.24點，周線苦吞連二黑。

展望後市，美國聯準會（Fed）本周將公布利率決策，市場普遍認為，Fed的激進升息策略勢必將持續打擊銀行系統穩定性，故在美國2月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）並未失控下，Fed本月有望暫緩升息。

選股方面，美股科技類股本波逆勢走強，故台股矽智財（IP）、IC設計族群有望續強，而人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）題材，亦有機會受惠3月作帳行情的帶動。

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