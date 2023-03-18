卓楷偉︱麗正二極體需求強

台股上周遭受國際銀行股利空波及，全周一度大跌超過300點，證券分析師卓楷偉認為，美國聯準會（Fed）例會將在本周召開，終端利率將是影響投資氣氛的重要關鍵，若本次會議再升息1～2碼，對市場的衝擊有限，且美國區域銀行倒閉衝擊屬單一事件，引起恐慌賣壓反倒讓利率變化有所轉折，逢低布局買點浮現；本周投資組合前兩大為麗正（2302）、千如（3236），再選入聯一光（3441）、旭富（4119）與全台（3038）。

行政院主計處下修今年經濟成長預測值為2.12％，為八年新低，然消費者物價指數（CPI）年增率則上調至2.16％，衝破央行的通膨警戒線。上櫃指數本波累計漲幅34％卻優於上市指數的25％，投機的氣氛轉趨熱絡，所幸融資水位尚低、籌碼穩定，類股呈現強勢輪動。

台股自去年10月25日谷底見12,629點並在今年3月7日創下高點15,879點，最高漲幅來到3,249點，隨後盤面結構出現調整，不少股票回檔修正，指數空間縮小，新題材、新應用中醞釀商機，與其將資金死守襄陽，當心悲從中來，當下更適逐水草而居，靈活操作。

上市櫃2月營收公告後，具低基期且轉機性強個股，在後續股價的反應通常不會沉寂太久，3月底將公告的年報可做為過去經營成果的底氣指標，但需留意疫情紅利已消失殆盡，未來數年經營要能持盈保態才值得參與除權息。選股方面首重工控及車用被動元件、電池儲能相關、伺服器相關軟硬體廠、越南市場概念股等。

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