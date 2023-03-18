容逸燊︱元大台灣50反1防銀行再爆雷

台股下殺後再度回穩站上5日線，上周跌幅收斂至73點，以15,452點作收，證券分析師容逸燊表示，大盤17日雖反彈站回頸線區域，聯準會（Fed）升息1碼應已確立，觀察未來1～2周若無更多銀行股暴雷，短線利空反應告一段落，4月初將有蔡總統訪美行程，受地緣風險影響外資應不會大幅買超，本周升息過後若可穩住才算危機解除；本周投資組合前兩大為元大台灣50反1（00632R）、長榮（2603），再選入元晶（6443）、雄獅（2731）與中鋼（2002）。

瑞信危機下，歐洲央行（ECB）維持升息2碼，同時承諾將提供銀行緊急援助。ECB動作帶動聯Fed升息1碼機率變高，美國政府為中小型銀行提供流動性支持，保證對存款戶的錢全額保障，目前看來本次銀行危機暫告一段落。

台股16日跌破中期頸線區域15,350～15,400點，中期有空方成型疑慮，市場雖仍期待Fed本次不升息，但ECB維持升息2碼，資金寬鬆的環境還需再等。籌碼面雖有利空方，但逐漸向中性籌碼靠攏，本周上半旬將有機會持續反彈，但若無法站回15,550點之上，蓋頭反壓仍重，要越過萬六關卡難度逐漸加大，尤其台企銀受配息政策影響，官股未來需預防配息失望賣壓，本波修正起碼至月底或清明連假之後，建議本周反彈仍站賣方減碼部位。

盤面上太陽能指標元晶及茂迪開始表態，儲能股若持續獲得資金青睞，將可再拱太陽能族群往上攻高，目前位階低檔可中長線操作。

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