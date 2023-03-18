歐美銀行業地雷連環爆，市場避險心態趨於濃厚，儘管受美股激勵，台股17日大漲逾231點、暫時收復5日線，惟美國聯準會（Fed）本周將宣布升息幅度，預估其後續升息看法、終點利率的預測，仍將牽動股市敏感神經。

不過，雖市場尚未完全走出金融危機陰霾，但法人仍看好台股短線將有反彈契機，點出台股下檔將有強撐，年線15,100.9點及開紅盤日跳空缺口下緣的14,945.23點，可視為短線的馬奇諾防線，且若Fed升息幅度放緩，亦有望為股市降下一場「及時雨」。

本循環逐洞賽進入最後一周，然賽事已進入緊張刺激的「九局下半」，四位達人戰績仍難分軒輊，而最後一役終須背水一戰，拚搶最終晉級席次。

最末一周關鍵衝刺期，證券分析師卓楷偉本周續留千如電機，再選入整流二極體廠麗正、光學玻璃毛胚大廠聯一光、製藥廠旭富、中小尺寸LCD顯示器與觸控面板廠全台，鎖定具轉機題材之中小型股；整體持股比率99.8％。

證券分析師容逸燊本周仍續留避險用的元大台灣50反1，以及長榮、中鋼兩大傳產指標股，再新加入太陽能模組廠元晶、旅行社業者雄獅，看好法人買盤轉進、政策題材加持之類股；而持股水位也回升至97.4％。

摩爾投顧分析師張貽程本周則鎖定熱門題材股，並首重資安概念，選入資通電腦、國內手寫辨識軟硬體商蒙恬，投組占比高達49.2％、49.1％，再選入砷化鎵族群上游磊晶廠全新、太陽能股元晶及茂迪；整體持股比率維持99.9％。

啟發投顧分析師趙彭博投組前兩大同樣為蒙恬、資通，加上雲端服務商伊雲谷、系統整合商華電網、營建股上曜，看好2月營收績優、技術面強勢個股；整體持股比率99.9％。

歐美銀行「地雷」連環爆，台股也慘遭拖累，惟在瑞信獲得瑞士央行借款537億美元、美國11家大型銀行也宣布向第一共和銀行注入300億美元後，利空影響也漸淡化，帶動股市反彈氣焰重燃，台股單周跌點收斂至73.24點，暫時重返15,400點及5日線上。

台股上周波動劇烈，惟在國際回穩激勵加權指數17日大幅反彈逾200點下，也為達人投資績效注入暖流，其中，卓楷偉以1.34％的報酬率勇奪第一，再拿下個人本循環第四座周冠軍，容逸燊也以0.72％緊追在後；而張貽程、趙彭博則分別以-1.66％、-2.17％位居第三、四名。

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