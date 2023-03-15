台股反彈未能過高 這區間支撐不可再破

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/10收盤價(元) 3/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6122 擎邦 149 21.80 24.40 11.93 38.74 2413 環科 87 36.70 36.80 0.27 0.87 5289 宜鼎 1 241.00 236.50 -1.87 -0.45 7402 邑錡 45 68.60 64.50 -5.98 -18.45 8227 巨有科技 1 222.50 198.00 -11.01 -2.45 1.83 18.26

投組表現：

擎邦（6122）表現最佳，2月營收4.38億元，年增近1.5倍，股價持續強勢。

巨有科技（8227）表現最差，處置股效應出現、下殺跌停，股價乖離過大出現修正。

盤勢預測 ：

受美股四大指數14日全數收紅帶動，台股15日乘勢展開反彈行情，也因適逢台指期結算日，加權指數一度大漲超過160點，不過，拉高結算屬於一時因素，金融股烏雲壟罩、貨櫃三雄利多出盡，兩大類股尾盤相繼翻黑、拖累指數，在資金及族群大洗牌下，電子股表現相對強勢。

選股方面，傳產族群的太陽能、生技續強，茂迪15日終場大漲逾6％，創近一年新高，生技CDMO龍頭保瑞也是開高走高、鎖漲停板，無畏國際利空。

此外，電子股則仍持續看好受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）應用加持的矽智財（IP）類股，創意盤中亮燈漲停，持續帶動世芯-KY、譜瑞-KY等走強。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 3/10收盤價(元) 3/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2457 飛宏 26 56.60 59.20 4.59 6.76 5009 榮剛 30 50.00 50.90 1.80 2.70 2603 長榮 1 165.00 167.00 1.21 0.20 00632R 元大台灣50反1 750 5.37 5.39 0.37 1.50 2002 中鋼 1 30.60 30.70 0.33 0.01 1.12 11.17

投組表現：

飛宏（2457）表現最佳，股價持續守在5日線之上，可持續偏多操作。

中鋼（2002）表現最差，寶鋼等鄰近亞洲鋼廠都已逐漸調漲盤價，後續漲勢可期，中長線偏多看待。

盤勢預測：

矽谷銀行（SVB）等三家銀行倒閉危機暫時解除，第一共和銀行14日強彈26.98％外，VIX恐慌指數也大幅滑落，美國2月消費者物價指數（CPI）年增6％符合預期，扣除食品及能源的核心CPI年增也降至5.5％，預期聯準會（Fed）下周會議將升息1碼。目前信評機構已將美國銀行系統從穩定降為負面，後續還需注意是否造成被動式基金的強迫調整部位，短線危機解除但仍要小心未爆彈，美股四巫日結算前要注意指數波動放大。

台股15日反彈但未能過高，月線開始形成反壓，目前支撐15,350～15,400點區域不可再破，台指結算注意轉倉後籌碼變化。盤面上生技及太陽能表現搶眼，軍工及儲能開始量縮，但10點過後內資做多力道減弱，開始換股拉東出西，建議反彈減碼高檔股票。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/10收盤價(元) 3/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3236 千如 130 28.10 29.80 6.05 22.10 3090 日電貿 10 57.70 57.90 0.35 0.20 2206 三陽工業 80 40.20 39.80 -1.00 -3.20 3147 大綜 20 64.00 62.00 -3.13 -4.00 6231 系微 10 122.00 117.00 -4.10 -5.00 1.01 10.10

投組表現：

千如（3236）表現最佳，股價創短線新高後，仍有高點可期。

系微（6231）表現最差，短線反彈，若突破5日線走勢將進一步轉強。

盤勢預測：

美國政府一連串措施為矽谷銀行倒閉事件止血，美國財長葉倫表示會提供存戶所需協助，重要的是聯準會（Fed）將按面值非市值出售銀行資產，成功避險危機蔓延，升息渴望止步也更有利風險情緒升溫。另美國2月核心消費者物價指數（CPI）月增略為回升，但已從去年6月高峰回落。

台灣投資詐騙層出不窮，金管會協商谷歌和臉書兩大平台，只要經「政府單位通報」的不實廣告，業者願意配合下架，建立假投資訊息蒐報作業流程，強化民眾「識詐」能力，以共同遏止金融投資詐騙；資安及國安，資訊安全隨著資訊爆炸越顯重要，系統整合廠地位同步提升。

大綜電腦為專業全方位電腦系統整合服務的公司，強於主機伺服器、資訊安全軟體、雲端終端系統暨裝置，設立美國子公司塔上台積電美國設廠商機，具備高獲利、低本益比、高殖息優勢，股價有機會再創歷史新高。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 3/10收盤價(元) 3/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6122 擎邦 229 21.80 24.40 11.93 59.54 2413 環科 1 36.70 36.80 0.27 0.01 4543 萬在 1 29.40 29.05 -1.19 -0.03 912000 晨訊科-DR 1034 2.38 2.24 -5.88 -14.48 911868 同方友友-DR 1771 1.40 1.17 -16.43 -40.73 0.43 4.31

投組表現：

擎邦（6122）表現最佳，股價15日上漲0.62％，上攻拉回整理、成交量萎縮，後市仍有上漲空間。

同方友友-DR（911868）表現最差，價格15日下跌2.5％，已跌破1.2元重要支撐，建議賣出。

盤勢預測：

美股四大指數14日全數大漲，台股大盤開高走低，最高來到15,526.73點，終場上漲27.17點，以15,387.59點作收，成交量放大至2,400億元之上。

展望後市，美國公布2月消費者物價指數（CPI）數據符合預期，激勵美股大漲，台股卻開高走低留下140點左右的上影線，顯示台股恐慌情緒要在短期內消除相當困難。

不過，市場預期，美國聯準會（Fed）下周升息幅度預計將降至1碼，或甚至不升息，矽谷銀行倒閉危機可望化為轉機，美股將有進一步上漲的空間，建議投資人在加權指數位處15,350～15,400點區間之際進場布局，卡位儲能、軟體、生技等相關類股。