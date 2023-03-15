台股反彈未能過高 這區間支撐不可再破
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/10收盤價(元)
|3/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6122
|擎邦
|149
|21.80
|24.40
|11.93
|38.74
|2413
|環科
|87
|36.70
|36.80
|0.27
|0.87
|5289
|宜鼎
|1
|241.00
|236.50
|-1.87
|-0.45
|7402
|邑錡
|45
|68.60
|64.50
|-5.98
|-18.45
|8227
|巨有科技
|1
|222.50
|198.00
|-11.01
|-2.45
|1.83
|18.26
投組表現：
擎邦（6122）表現最佳，2月營收4.38億元，年增近1.5倍，股價持續強勢。
巨有科技（8227）表現最差，處置股效應出現、下殺跌停，股價乖離過大出現修正。
盤勢預測 ：
受美股四大指數14日全數收紅帶動，台股15日乘勢展開反彈行情，也因適逢台指期結算日，加權指數一度大漲超過160點，不過，拉高結算屬於一時因素，金融股烏雲壟罩、貨櫃三雄利多出盡，兩大類股尾盤相繼翻黑、拖累指數，在資金及族群大洗牌下，電子股表現相對強勢。
選股方面，傳產族群的太陽能、生技續強，茂迪15日終場大漲逾6％，創近一年新高，生技CDMO龍頭保瑞也是開高走高、鎖漲停板，無畏國際利空。
此外，電子股則仍持續看好受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）應用加持的矽智財（IP）類股，創意盤中亮燈漲停，持續帶動世芯-KY、譜瑞-KY等走強。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|3/10收盤價(元)
|3/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2457
|飛宏
|26
|56.60
|59.20
|4.59
|6.76
|5009
|榮剛
|30
|50.00
|50.90
|1.80
|2.70
|2603
|長榮
|1
|165.00
|167.00
|1.21
|0.20
|00632R
|元大台灣50反1
|750
|5.37
|5.39
|0.37
|1.50
|2002
|中鋼
|1
|30.60
|30.70
|0.33
|0.01
|1.12
|11.17
投組表現：
飛宏（2457）表現最佳，股價持續守在5日線之上，可持續偏多操作。
中鋼（2002）表現最差，寶鋼等鄰近亞洲鋼廠都已逐漸調漲盤價，後續漲勢可期，中長線偏多看待。
盤勢預測：
矽谷銀行（SVB）等三家銀行倒閉危機暫時解除，第一共和銀行14日強彈26.98％外，VIX恐慌指數也大幅滑落，美國2月消費者物價指數（CPI）年增6％符合預期，扣除食品及能源的核心CPI年增也降至5.5％，預期聯準會（Fed）下周會議將升息1碼。目前信評機構已將美國銀行系統從穩定降為負面，後續還需注意是否造成被動式基金的強迫調整部位，短線危機解除但仍要小心未爆彈，美股四巫日結算前要注意指數波動放大。
台股15日反彈但未能過高，月線開始形成反壓，目前支撐15,350～15,400點區域不可再破，台指結算注意轉倉後籌碼變化。盤面上生技及太陽能表現搶眼，軍工及儲能開始量縮，但10點過後內資做多力道減弱，開始換股拉東出西，建議反彈減碼高檔股票。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/10收盤價(元)
|3/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3236
|千如
|130
|28.10
|29.80
|6.05
|22.10
|3090
|日電貿
|10
|57.70
|57.90
|0.35
|0.20
|2206
|三陽工業
|80
|40.20
|39.80
|-1.00
|-3.20
|3147
|大綜
|20
|64.00
|62.00
|-3.13
|-4.00
|6231
|系微
|10
|122.00
|117.00
|-4.10
|-5.00
|1.01
|10.10
投組表現：
千如（3236）表現最佳，股價創短線新高後，仍有高點可期。
系微（6231）表現最差，短線反彈，若突破5日線走勢將進一步轉強。
盤勢預測：
美國政府一連串措施為矽谷銀行倒閉事件止血，美國財長葉倫表示會提供存戶所需協助，重要的是聯準會（Fed）將按面值非市值出售銀行資產，成功避險危機蔓延，升息渴望止步也更有利風險情緒升溫。另美國2月核心消費者物價指數（CPI）月增略為回升，但已從去年6月高峰回落。
台灣投資詐騙層出不窮，金管會協商谷歌和臉書兩大平台，只要經「政府單位通報」的不實廣告，業者願意配合下架，建立假投資訊息蒐報作業流程，強化民眾「識詐」能力，以共同遏止金融投資詐騙；資安及國安，資訊安全隨著資訊爆炸越顯重要，系統整合廠地位同步提升。
大綜電腦為專業全方位電腦系統整合服務的公司，強於主機伺服器、資訊安全軟體、雲端終端系統暨裝置，設立美國子公司塔上台積電美國設廠商機，具備高獲利、低本益比、高殖息優勢，股價有機會再創歷史新高。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|3/10收盤價(元)
|3/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6122
|擎邦
|229
|21.80
|24.40
|11.93
|59.54
|2413
|環科
|1
|36.70
|36.80
|0.27
|0.01
|4543
|萬在
|1
|29.40
|29.05
|-1.19
|-0.03
|912000
|晨訊科-DR
|1034
|2.38
|2.24
|-5.88
|-14.48
|911868
|同方友友-DR
|1771
|1.40
|1.17
|-16.43
|-40.73
|0.43
|4.31
投組表現：
擎邦（6122）表現最佳，股價15日上漲0.62％，上攻拉回整理、成交量萎縮，後市仍有上漲空間。
同方友友-DR（911868）表現最差，價格15日下跌2.5％，已跌破1.2元重要支撐，建議賣出。
盤勢預測：
美股四大指數14日全數大漲，台股大盤開高走低，最高來到15,526.73點，終場上漲27.17點，以15,387.59點作收，成交量放大至2,400億元之上。
展望後市，美國公布2月消費者物價指數（CPI）數據符合預期，激勵美股大漲，台股卻開高走低留下140點左右的上影線，顯示台股恐慌情緒要在短期內消除相當困難。
不過，市場預期，美國聯準會（Fed）下周升息幅度預計將降至1碼，或甚至不升息，矽谷銀行倒閉危機可望化為轉機，美股將有進一步上漲的空間，建議投資人在加權指數位處15,350～15,400點區間之際進場布局，卡位儲能、軟體、生技等相關類股。
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