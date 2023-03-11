容逸燊︱元大台灣50反1指數仍有壓

台股上周在15,700點關卡附近形成假突破，全周走跌82點，證券分析師容逸燊表示，美股近期受通膨及升息利空干擾，指數呈現弱勢，但結構上仍是科技股強於傳產，費半指數若可守住2月低點，待3月升息抵定後應可逐漸向上；本周投資組合前兩大為元大台灣50反1（00632R）、榮剛（5009），再選入飛宏（2457）、長榮（2603）與中鋼（2002）。

在利息高漲時代認列放貸虧損，連帶影響美國銀行股重挫，美國矽谷貸款銀行9日大跌60％，嘉信理財及摩根大通分別重挫12.77％、5.41％；科技股則以特斯拉跌幅最重，近5％，輝達跌3.08％，至於在AI大戰中搶下頭香的微軟收在平盤附近。

今年AI元年，許多應用逐漸浮出檯面，美股科技股強勢的結構幫助台股抗跌，大盤10日拉回到15,500點區域後，本周短線暫有撐，VIX恐慌指數若未飆升，不至於出現全面下跌。

國際利空影響下，台股上周失守月線，小型股也出現籌碼混亂狀況，外資連續兩周期現貨偏空操作，內資的接連買超也扛不住國際資金開始棄守，指數轉為中性看待。低位階股票還有機會回升，但持股高檔做頭股票務必小心。

類股方面，過去強勢族群軍工及儲能族群開始拉回，觀光股也無視兩岸直航利多直接重挫，尤其3月底年報公布前，法說會或股利政策常讓人出乎意料，若已高檔盤頭1～2個月，無法過高的股票應留意回檔風險。

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