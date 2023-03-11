卓楷偉︱千如雙引擎動能強

台股上周遇壓回跌，結束連兩周漲勢，全周下跌82點，收在15,526點，證券分析師卓楷偉認為，兇險的虎年已咬得一般投資人遍體鱗傷，多重利空同時匯集，持續重擊股市史上不多見，從散戶信心指標的融資餘額仍處於歷史低迷水位，可看出端倪，然低槓桿環境形同籌碼安定，有利經過淬鍊者擊出更高打擊率；本周投資組合前兩大為千如（3236）、三陽工業（2206），再選入大綜（3147）、系微（6231）與日電貿（3090）。

全球擺脫疫情陰霾後，牽動全球股市最敏感的神經即為聯準會的利率政策，雖美國疫情緊急狀態將於5月結束且不會再暴力升息，但美國通膨率仍居高不下，離聯準會的2％目標尚遠，利率政策恐將高掛一段時間，進而影響經濟衰退及債務違約，隨疫情紅利消失，歐美日PMI數據疲軟，庫存調整去化，消費端保守，業績不振影響營運，股價難有表現。

世界棒球經典賽（WBC）正進行的如火如荼，國人對其關注度遠高於甫閉幕的世界行動通行大會（MWC），國球的輸贏影響內資的士氣，進而牽動台股波動，面對資本市場肅殺對決後的兩好三壞，加權指數從年初反彈迄今進入黏著度高的區間格局，個別公司營運出現否極泰來的跡象。

選股上，無線射頻辨識系統（RFID）具成長潛力外，聊天機器人帶動伺服器硬體廠拉貨火熱，相關概念股雨露均霑；另外電動車與電競市場展望佳，今年利潤可期，雲端系統資訊整合的台廠合作夥伴業積也扶搖直上，亦可多加關注。

延伸閱讀

第11洞︱Fed鷹風陣陣 達人精選強棒

張貽程︱擎邦業務強勁

趙彭博︱同方友友-DR股價創波段高

容逸燊︱元大台灣50反1指數仍有壓