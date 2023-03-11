張貽程︱擎邦業務強勁

美國本月升息決策未明，摩爾投顧分析師張貽程預估，台股本周仍將維持震盪走勢，建議投資人「指數放一邊、首選題材股」，並看好中小型股可望扮演資金避風港。本周投資組合前兩大為擎邦（6122）、環科（2413），再選入邑錡（7402）、宜鼎（5289）與巨有科技（8227）。

受到美國商業銀行股SVB與美國加密貨幣銀行Silvergate股價9日崩跌、引發美國投資銀行股賣壓影響，台股10日也逢高拉回，加權指數單周下跌82.22點，跌落月線15,602.08點之下，周K由紅翻黑，市場避險情緒再起。

對股市最好的劇本將是通膨持續下滑，能讓美國聯準會（Fed）在3月利率決策會議上升息1碼的機率上升，而CPI數據將會是決定3月下旬Fed態度的關鍵。

台股方面，櫃買指數10日雖同步拉回，但仍守穩月線之上，表現強於大盤，預期中小型股有望在內資作帳加持下持續水漲船高，在短線避險情緒高昂下，將成為資金避風港。

另外，新台幣匯率已貶破今年新低，由於新台幣走勢將牽動外資動向，故本周除關注美股及經濟數據外，還須留意新台幣匯率能否守住31元關卡，若失守則恐使外資賣壓加大，並對加權指數、大型權值電子與金融股走勢造成衝擊。

選股方面，台股本周走勢預估仍偏震盪，建議「指數放一邊、首選題材股」，今年展望佳的矽智財（IP）與IC設計族群有望續強，而人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）概念股亦是吸金焦點。

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