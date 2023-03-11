趙彭博︱同方友友-DR股價創波段高

台美股市上周均走弱，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股跌破月線後將有持續探底風險，投資人宜轉進高殖利率、2月營收績優股避風頭，並降低持股水位。本周投資組合前兩大為擎邦（6122）、同方友友-DR（911868），再選入晨訊科-DR（912000）、環科（2413）與萬在（4543）。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾至國會作證表示，雖通膨持續緩解，但距離降至2％的目標仍有很長的路要走。

另一方面，鮑爾也認為，勞動力市場必須走弱才能讓服務業通膨下降，但美國2月「小非農」就業數據公布就業人數增加24.2萬人，大幅超過市場預期，卻更加印證了美國就業市場火熱，也意味Fed緊縮貨幣政策將維持更長時間。

不過，連續升息對美國銀行體系造成嚴重影響，美國矽谷銀行母公司SVB因無法承受大幅升息所造成的借貸業務衝擊，股價9日崩跌60％。

展望後市，台股受美股連續下跌衝擊，15,800點大關未能堅守，月線15,602.08點也失守，短線將有持續探底風險。

籌碼方面，外資近月在加權指數盤整期間，賣超金額遠大於買超金額，若外資持續賣超，將重擊台股信心及資金面；此外，美國後續公布的經濟數據，將會直接影響到月底Fed升息幅度，而矽谷銀行股價重挫會否引爆連鎖反應，都將是決定台美股市未來多空走向的關鍵。

選股方面，投資人須嚴守跌時重質的原則，首選高殖利率及2月營收年月雙增個股，並將持股水位壓在5成以下。

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