雖最新失業金數據為市場捎來一絲暖意，惟美股銀行股「爆雷」，仍拖累美股重挫，台股10日也大跌逾200點，拖累周K收黑；而美國10日出爐的2月非農就業人口增加31.1萬人，高於市場預期，所幸失業率提升、薪資增長放緩，訊息好壞參半。

法人指出，美國通膨狀況仍嚴峻，市場預期美國聯準會（Fed）月底將宣布升息2碼，且終點利率恐會高於原先預期，與美股關聯度高的台股恐難獨善其身，惟內資仍持續相挺，待市場將升息利空消化完畢後，台股仍有望轉強。

本循環賽事近入尾聲，戰況依舊白熱化，證券分析師卓楷偉本周續留資訊服務廠商大綜，再選入千如電機、機車銷售大廠三陽工業、BIOS廠系微、國內第一大被動元件通路商日電貿；整體持股比例99.5％。

證券分析師容逸燊本周操作則較為保守，投組首重避險用的元大台灣50反1，並續留中鋼，再選入軍工股榮剛、切入充電樁的電源廠飛宏、高殖利率題材股長榮；整體持股大幅降至僅71.9％。

摩爾投顧分析師張貽程本周仍看好中小型題材股，投組續留上周表現最佳的宜鼎，並加入2月營收大爆發的擎邦、電源廠環科、縮時攝影機大廠邑錡，以及AI概念股巨有科技；整體持股比例為99.9％。

啟發投顧分析師趙彭博投組則選入擎邦，並納入兩檔存託憑證同方友友-DR、晨訊科-DR，在加上環科、汽車空調及冷卻系統製造廠萬在，選股標的持續鎖定低價銅板股；整體持股比例仍維持100％。

達人上周績效方面，台股上周走勢震盪，惟張貽程仍逆勢繳出2.21％的單周績效，不僅報酬率完勝大盤，更在驚滔駭浪中以正報酬的高姿態坐上冠軍寶座，同時也是連兩周奪冠；而卓楷偉、趙彭博、容逸燊則分別以-2.49％、-4.63％、-7.9％位居第二至四名。

上周投組方面，張貽程投組中的工控記憶體模組廠宜鼎，近年積極發展人工智慧物聯網（AIoT），近年來工控記憶體模組廠也成功打入AIoT領域，搶搭本波AI題材熱潮，單周狂漲7.83％，10日最高價254元更一舉改寫歷史新天價。

而本循環逐洞賽也進入倒數兩周，截至目前為止，張貽程在兩周內豪取兩座冠軍後，目前與卓楷偉、趙彭博三位均坐擁三洞冠軍，容逸燊亦有一洞冠軍；累計績效由趙彭博以44.02％暫居領先地位，張貽程、卓楷偉也分別以21.82％、20.89％的成績緊隨其後。

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