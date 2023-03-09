台股開高走低 短線留意4大類股

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5289 宜鼎 15 223.50 241.00 7.83 26.25 3356 奇偶 77 43.15 45.50 5.45 18.10 2408 南亞科 1 57.90 59.10 2.07 0.12 3128 昇銳 1 48.80 48.30 -1.02 -0.05 3013 晟銘電 142 22.55 22.05 -2.22 -7.10 3.73 37.32

投組表現：

宜鼎（5289）表現最佳，股價高檔整理後終於發動，9日逆勢上漲6.4％，技術面量增價揚、出現突破。

晟銘電（3013）表現最差，融資爆量、籌碼漸亂，出現漲多拉回走勢。

盤勢預測 ：

美股三大指數8日回暖，推動加權指數9日早盤開高，僅差1點就可突破前高15,879.16點，可惜盤中追價意願有限，導致台股終場震盪小跌，不過，櫃買指數力守平盤，盤中最高點213.28點更再創11個月新高，顯示中小型股行情依舊。

選股方面，台股盤面族群表現不一，矽智財（IP）概念股創意、世芯KY上漲，而元宇宙概念股中，威盛強鎖漲停，帶動宏達電同步走高；不過，日前表現強勢的車電族群中，建碁、華孚、台半卻開高後拉回整理，研判短線漲多個股，近期會呈現強勢整理態勢，投資人可適時停利保留資金。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6160 欣技 39 19.90 20.80 4.52 3.51 3147 大綜 50 66.80 67.50 1.05 3.50 2488 漢平 50 31.50 31.80 0.95 1.50 4119 旭富 10 114.50 112.00 -2.18 -2.50 3013 晟銘電 140 22.55 22.05 -2.22 -7.00 -0.10 -0.99

投組表現：

欣技（6160）表現最佳，型態突破，股價有望再創新高。

晟銘電（3013）表現最差，面臨漲多獲利了結賣壓，回測10日線。

盤勢預測：

美國聯準會主席（Fed）參院聽證會後，3月升息兩碼機率大增，市場投機氣紛偏向觀望，加上美國就業市場火熱，加劇市場對於Fed持續緊縮貨幣政策，並可能在未來維持高利率較長時間的猜測，導致多數指標股近期走勢稍顯疲軟。

台灣1月製造業景氣燈號連三藍，信號值創2020年2月以來新低。全球終端需求不振，供應鏈持續進行庫存去化，企業投資保守、資本支出縮水，歐美科技業與傳產業均有裁員潮，負面消息不斷，相比去年同時景氣面欣欣向榮，今年全球經濟直轉急下，然個別公司此時卻有營運否極泰來的跡象，值得留意。

旭富廠房火災後，產線在今年有望全數修復，產品自製獲利成長動能強，下半年營收可望重回祝融前水準，加上新加坡製藥公司開發的阿茲海默三期口服新藥順利解盲，今年申請美加藥證，旭富作為該款新藥獨家原料藥供應商，營運如虎添翼。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3380 明泰 1 32.90 34.80 5.78 0.19 3511 矽瑪 1 36.35 38.20 5.09 0.19 2363 矽統 1 18.70 18.90 1.07 0.02 3432 台端 227 21.65 21.55 -0.46 -2.27 6140 訊達 248 20.15 19.35 -3.97 -19.84 -2.17 -21.71

投組表現：

明泰（3380）表現最佳，股價9日上漲0.72％，且成交量放大，研判後市仍有上漲空間。

訊達（6140）表現最差，股價9日下跌5.38％，跌破19.5元，建議賣出。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派態度再度放軟，美股三大指數走漲，激勵台股大盤9日開高，最高來到15,878.75點，惟盤中加權指數卻由紅翻黑，終場下跌47.54點，以15,770.66點作收。

展望後市，台股開高走低後，留長上影線並吞下黑Ｋ，主因乃是漲多回檔整理，故向上趨勢尚未遭到破壞，後續仍關注美國10日將公布的非農就業數據對升息幅度及美股的影響。

選股方面，軍工、軟體、半導體及航運等類股，投資人短線可特別留意。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/9收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2002 中鋼 1 30.70 30.75 0.16 0.01 3432 台端 150 21.65 21.55 -0.46 -1.50 5450 南良 157 21.30 21.10 -0.94 -3.14 5608 四維航 1 30.80 29.45 -4.38 -0.14 8176 智捷 239 13.95 12.45 -10.75 -35.85 -4.06 -40.62

投組表現：

中鋼（2002）表現最佳，鋼鐵族群相對低基期，3月持續調漲盤價機會較大，可中長線偏多。

智捷（8176）表現最差，跌破本周低點相對弱勢，股價在13.5～14元以上形成蓋頭反壓，建議持股部位調整至一半以下。

盤勢預測：

美股消化美國聯準會（Fed）主席鮑爾聽證會鷹派言論，主要指數8日進行反彈，仍是科技股強於傳產的結構，鮑爾表示，要看就業狀況及通膨數據才決定升息力道。但美國2月「小非農」ADP就業數據及元月JOLTs職缺數又強於預期，後續非農就業及下周消費者物價指數（CPI）將成關鍵，若數據太難看料將還有一波拉回。

對利率較為敏感的美國2年期公債雖已測及去年低點，但台股在既有利空下已不易跌破萬四。大盤9日上演反彈行情，但升兩碼陰影仍在，新台幣貶值下外資續站賣方，內資開始換股操作，拉東出西。資金輪流到元宇宙威盛集團，軍工及儲能類股跌多漲少，短線追高除特定鎖碼股外漲勢都不延續，法人開始調節多方部位，而散戶偏多，VIX恐慌指數維持低檔，指數暫無大跌風險，但萬六以上壓力難過，反倒低基期股票如記憶體族群開始表現，未來將可複製面板跌深反彈模式。