台股開高走低 短線留意4大類股
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5289
|宜鼎
|15
|223.50
|241.00
|7.83
|26.25
|3356
|奇偶
|77
|43.15
|45.50
|5.45
|18.10
|2408
|南亞科
|1
|57.90
|59.10
|2.07
|0.12
|3128
|昇銳
|1
|48.80
|48.30
|-1.02
|-0.05
|3013
|晟銘電
|142
|22.55
|22.05
|-2.22
|-7.10
|3.73
|37.32
投組表現：
宜鼎（5289）表現最佳，股價高檔整理後終於發動，9日逆勢上漲6.4％，技術面量增價揚、出現突破。
晟銘電（3013）表現最差，融資爆量、籌碼漸亂，出現漲多拉回走勢。
盤勢預測 ：
美股三大指數8日回暖，推動加權指數9日早盤開高，僅差1點就可突破前高15,879.16點，可惜盤中追價意願有限，導致台股終場震盪小跌，不過，櫃買指數力守平盤，盤中最高點213.28點更再創11個月新高，顯示中小型股行情依舊。
選股方面，台股盤面族群表現不一，矽智財（IP）概念股創意、世芯KY上漲，而元宇宙概念股中，威盛強鎖漲停，帶動宏達電同步走高；不過，日前表現強勢的車電族群中，建碁、華孚、台半卻開高後拉回整理，研判短線漲多個股，近期會呈現強勢整理態勢，投資人可適時停利保留資金。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6160
|欣技
|39
|19.90
|20.80
|4.52
|3.51
|3147
|大綜
|50
|66.80
|67.50
|1.05
|3.50
|2488
|漢平
|50
|31.50
|31.80
|0.95
|1.50
|4119
|旭富
|10
|114.50
|112.00
|-2.18
|-2.50
|3013
|晟銘電
|140
|22.55
|22.05
|-2.22
|-7.00
|-0.10
|-0.99
投組表現：
欣技（6160）表現最佳，型態突破，股價有望再創新高。
晟銘電（3013）表現最差，面臨漲多獲利了結賣壓，回測10日線。
盤勢預測：
美國聯準會主席（Fed）參院聽證會後，3月升息兩碼機率大增，市場投機氣紛偏向觀望，加上美國就業市場火熱，加劇市場對於Fed持續緊縮貨幣政策，並可能在未來維持高利率較長時間的猜測，導致多數指標股近期走勢稍顯疲軟。
台灣1月製造業景氣燈號連三藍，信號值創2020年2月以來新低。全球終端需求不振，供應鏈持續進行庫存去化，企業投資保守、資本支出縮水，歐美科技業與傳產業均有裁員潮，負面消息不斷，相比去年同時景氣面欣欣向榮，今年全球經濟直轉急下，然個別公司此時卻有營運否極泰來的跡象，值得留意。
旭富廠房火災後，產線在今年有望全數修復，產品自製獲利成長動能強，下半年營收可望重回祝融前水準，加上新加坡製藥公司開發的阿茲海默三期口服新藥順利解盲，今年申請美加藥證，旭富作為該款新藥獨家原料藥供應商，營運如虎添翼。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3380
|明泰
|1
|32.90
|34.80
|5.78
|0.19
|3511
|矽瑪
|1
|36.35
|38.20
|5.09
|0.19
|2363
|矽統
|1
|18.70
|18.90
|1.07
|0.02
|3432
|台端
|227
|21.65
|21.55
|-0.46
|-2.27
|6140
|訊達
|248
|20.15
|19.35
|-3.97
|-19.84
|-2.17
|-21.71
投組表現：
明泰（3380）表現最佳，股價9日上漲0.72％，且成交量放大，研判後市仍有上漲空間。
訊達（6140）表現最差，股價9日下跌5.38％，跌破19.5元，建議賣出。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派態度再度放軟，美股三大指數走漲，激勵台股大盤9日開高，最高來到15,878.75點，惟盤中加權指數卻由紅翻黑，終場下跌47.54點，以15,770.66點作收。
展望後市，台股開高走低後，留長上影線並吞下黑Ｋ，主因乃是漲多回檔整理，故向上趨勢尚未遭到破壞，後續仍關注美國10日將公布的非農就業數據對升息幅度及美股的影響。
選股方面，軍工、軟體、半導體及航運等類股，投資人短線可特別留意。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/9收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2002
|中鋼
|1
|30.70
|30.75
|0.16
|0.01
|3432
|台端
|150
|21.65
|21.55
|-0.46
|-1.50
|5450
|南良
|157
|21.30
|21.10
|-0.94
|-3.14
|5608
|四維航
|1
|30.80
|29.45
|-4.38
|-0.14
|8176
|智捷
|239
|13.95
|12.45
|-10.75
|-35.85
|-4.06
|-40.62
投組表現：
中鋼（2002）表現最佳，鋼鐵族群相對低基期，3月持續調漲盤價機會較大，可中長線偏多。
智捷（8176）表現最差，跌破本周低點相對弱勢，股價在13.5～14元以上形成蓋頭反壓，建議持股部位調整至一半以下。
盤勢預測：
美股消化美國聯準會（Fed）主席鮑爾聽證會鷹派言論，主要指數8日進行反彈，仍是科技股強於傳產的結構，鮑爾表示，要看就業狀況及通膨數據才決定升息力道。但美國2月「小非農」ADP就業數據及元月JOLTs職缺數又強於預期，後續非農就業及下周消費者物價指數（CPI）將成關鍵，若數據太難看料將還有一波拉回。
對利率較為敏感的美國2年期公債雖已測及去年低點，但台股在既有利空下已不易跌破萬四。大盤9日上演反彈行情，但升兩碼陰影仍在，新台幣貶值下外資續站賣方，內資開始換股操作，拉東出西。資金輪流到元宇宙威盛集團，軍工及儲能類股跌多漲少，短線追高除特定鎖碼股外漲勢都不延續，法人開始調節多方部位，而散戶偏多，VIX恐慌指數維持低檔，指數暫無大跌風險，但萬六以上壓力難過，反倒低基期股票如記憶體族群開始表現，未來將可複製面板跌深反彈模式。
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