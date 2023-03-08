中小型股內資行情不滅 兩大類股持續發威

工商時報

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數3/3收盤價(元)3/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3356奇偶7743.15 45.75 6.03 20.02
2408南亞科157.90 61.00 5.35 0.31
3013晟銘電14222.55 23.10 2.44 7.81
5289宜鼎15223.50 226.50 1.34 4.50
3128昇銳148.80 48.70 -0.20 -0.01
　　　　　3.26 32.63

投組表現：

奇偶（3356）表現最佳，安全監控需求熱，日K連六紅色，維持高檔不墜態勢，後市可望再發動攻勢。

昇銳（3128）表現最差，股價8日上漲1.14％，持續橫盤整理，並守住月季線，後續仍有發動機會。

盤勢預測

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於台北時間7日晚間赴國會證詞「大放鷹」，透露通膨較預期高，恐加速升息步調，讓台股8日開盤一度重挫逾百點，惟台股3月走勢仍具韌性，終場跌點大幅收斂至不到40點，且櫃買指數盤中高點更創下11個月高，顯示中小型股內資行情不滅。

選股方面，人工智慧（AI）及繪圖計算需求火熱，矽智財（IP）族群持續發威，創意、世芯-KY、晶心科等買盤點火，另外，充電樁、車電類股也持續發威，華孚、飛宏、中興電股價強勢；反觀權王台積電股價卻仍被壓在月線之下，看大作小仍是主要操作策略。

 證券分析師卓楷偉

代號公司張數3/3收盤價(元)3/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6160欣技3919.90 21.15 6.28 4.88
3147大綜5066.80 69.50 4.04 13.50
3013晟銘電14022.55 23.10 2.44 7.70
2488漢平5031.50 31.95 1.43 2.25
4119旭富10114.50 114.50 0.00 0.00
　　　　　2.83 28.33

投組表現：

欣技（6160）表現最佳，型態突破，股價有望再創新高。

旭富（4119）表現最差，量縮盤整後展開反彈，補量後仍有上漲空間。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）明確表示抗通膨工作尚未結束，必要時加大緊縮政策，暗示3月可能升息兩碼，甚至部分法人押注5～7月都有升息的可能性，造成投機性資金撤出市場，股債雙殺。

大陸逐漸從疫情中復甦，市場期待擴大內需的經濟政策出台。產業方面，耳朵經濟改變傳統眼看的商機，不需閱讀消化大量的文字，是一種生活無所不在的陪伴，具全新藍海市場的潛力，更多商家看準音頻商機，重點發展耳朵經濟，聲音娛樂、電競及汽車電聲需求旺盛，涉獵的廠商利潤優渥。

漢平長期以強大的音訊技術，致力於研發、製造不同類型的音訊產品，高解析度無線音訊是市場的未來，消費者對其有強烈的需求。音質技術的演進中，利基廠商扮演關鍵要角，漢平去年每股純益（EPS）3.86元，每股擬配息2.5元，高獲利、高配息、低本益比、低股價，物超所值。

 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數3/3收盤價(元)3/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3380明泰132.90 34.55 5.02 0.17
3511矽瑪136.35 37.85 4.13 0.15
3432台端22721.65 22.05 1.85 9.08
6140訊達24820.15 20.45 1.49 7.44
2363矽統118.70 18.90 1.07 0.02
　　　　　1.69 16.86

投組表現：

明泰（3380）表現最佳，股價8日上漲1.02％，月、季線呈多頭排列，研判後市仍有上漲空間。

矽統（2363）表現最差，股價8日上漲0.53％，若能突破前高19.05元價位，則漲勢仍可期待。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會表示，終點利率恐高於原先預期，擴大升息機率提高，美股四大指數聞訊後全數下跌，那斯達克指數7日下跌1.25％，台股大盤8日開低走高，最低下跌超過百點，來到15,740.98點，終場下跌39.69點，以15,818.2點作收。

展望後市，台股8日開低走高收長下影線，較美股表現來得抗跌，而就技術面觀察，月、季線及半年線仍維持多頭慣性，若後續回檔至15,700點支撐將是買點。

類股方面，資訊服務、軍工、光電、通信網路等類股，投資人可特別留意。

◎ 證券分析師容逸燊

代號公司張數3/3收盤價(元)3/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3432台端15021.65 22.05 1.85 6.00
2002中鋼130.70 31.20 1.63 0.05
5450南良15721.30 21.15 -0.70 -2.36
5608四維航130.80 29.20 -5.19 -0.16
8176智捷23913.95 13.05 -6.45 -21.51
　　　　　-1.80 -17.98

投組表現：

台端（3432）表現最佳，股價跳高上漲後短線拉回，上檔24元以上壓力等再次出量應可越過，未破3日低點20.5～21元之前維持多方格局。

智捷（8176）表現最差，低檔起漲後震盪加劇，但已未再破7日低點，預期量縮止穩後仍有向上空間

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於聽證表示，通膨確實難纏，不會只升息一碼將保持彈性。3月升息兩碼機率從三成飆至七成，但美股那斯達克指數及費半指數7日跌幅卻不若道瓊指數，除蘋果新顏色機種利多外，明顯今年起資金轉進科技類股。

台股8日早盤雖面臨外資賣壓，開低後震盪，但日韓等主要亞股並未大跌，加上內資撐盤，大盤終場僅小跌0.25％。盤面重心仍在中小型股票，車用電子及AI族群零星表現，軍工股漲跌互見，太陽能族群午盤後開始變熱，操作上，若指數能守住15,700點之上內資心態偏多，建議持股較少者可以趁拉回增加部位，Fed本月是否升兩碼還未知，要視接下來的經濟數據表現。

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工商時報 柯宗沅

證券組