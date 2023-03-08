中小型股內資行情不滅 兩大類股持續發威

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3356 奇偶 77 43.15 45.75 6.03 20.02 2408 南亞科 1 57.90 61.00 5.35 0.31 3013 晟銘電 142 22.55 23.10 2.44 7.81 5289 宜鼎 15 223.50 226.50 1.34 4.50 3128 昇銳 1 48.80 48.70 -0.20 -0.01 3.26 32.63

投組表現：

奇偶（3356）表現最佳，安全監控需求熱，日K連六紅色，維持高檔不墜態勢，後市可望再發動攻勢。

昇銳（3128）表現最差，股價8日上漲1.14％，持續橫盤整理，並守住月季線，後續仍有發動機會。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於台北時間7日晚間赴國會證詞「大放鷹」，透露通膨較預期高，恐加速升息步調，讓台股8日開盤一度重挫逾百點，惟台股3月走勢仍具韌性，終場跌點大幅收斂至不到40點，且櫃買指數盤中高點更創下11個月高，顯示中小型股內資行情不滅。

選股方面，人工智慧（AI）及繪圖計算需求火熱，矽智財（IP）族群持續發威，創意、世芯-KY、晶心科等買盤點火，另外，充電樁、車電類股也持續發威，華孚、飛宏、中興電股價強勢；反觀權王台積電股價卻仍被壓在月線之下，看大作小仍是主要操作策略。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6160 欣技 39 19.90 21.15 6.28 4.88 3147 大綜 50 66.80 69.50 4.04 13.50 3013 晟銘電 140 22.55 23.10 2.44 7.70 2488 漢平 50 31.50 31.95 1.43 2.25 4119 旭富 10 114.50 114.50 0.00 0.00 2.83 28.33

投組表現：

欣技（6160）表現最佳，型態突破，股價有望再創新高。

旭富（4119）表現最差，量縮盤整後展開反彈，補量後仍有上漲空間。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）明確表示抗通膨工作尚未結束，必要時加大緊縮政策，暗示3月可能升息兩碼，甚至部分法人押注5～7月都有升息的可能性，造成投機性資金撤出市場，股債雙殺。

大陸逐漸從疫情中復甦，市場期待擴大內需的經濟政策出台。產業方面，耳朵經濟改變傳統眼看的商機，不需閱讀消化大量的文字，是一種生活無所不在的陪伴，具全新藍海市場的潛力，更多商家看準音頻商機，重點發展耳朵經濟，聲音娛樂、電競及汽車電聲需求旺盛，涉獵的廠商利潤優渥。

漢平長期以強大的音訊技術，致力於研發、製造不同類型的音訊產品，高解析度無線音訊是市場的未來，消費者對其有強烈的需求。音質技術的演進中，利基廠商扮演關鍵要角，漢平去年每股純益（EPS）3.86元，每股擬配息2.5元，高獲利、高配息、低本益比、低股價，物超所值。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3380 明泰 1 32.90 34.55 5.02 0.17 3511 矽瑪 1 36.35 37.85 4.13 0.15 3432 台端 227 21.65 22.05 1.85 9.08 6140 訊達 248 20.15 20.45 1.49 7.44 2363 矽統 1 18.70 18.90 1.07 0.02 1.69 16.86

投組表現：

明泰（3380）表現最佳，股價8日上漲1.02％，月、季線呈多頭排列，研判後市仍有上漲空間。

矽統（2363）表現最差，股價8日上漲0.53％，若能突破前高19.05元價位，則漲勢仍可期待。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會表示，終點利率恐高於原先預期，擴大升息機率提高，美股四大指數聞訊後全數下跌，那斯達克指數7日下跌1.25％，台股大盤8日開低走高，最低下跌超過百點，來到15,740.98點，終場下跌39.69點，以15,818.2點作收。

展望後市，台股8日開低走高收長下影線，較美股表現來得抗跌，而就技術面觀察，月、季線及半年線仍維持多頭慣性，若後續回檔至15,700點支撐將是買點。

類股方面，資訊服務、軍工、光電、通信網路等類股，投資人可特別留意。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3432 台端 150 21.65 22.05 1.85 6.00 2002 中鋼 1 30.70 31.20 1.63 0.05 5450 南良 157 21.30 21.15 -0.70 -2.36 5608 四維航 1 30.80 29.20 -5.19 -0.16 8176 智捷 239 13.95 13.05 -6.45 -21.51 -1.80 -17.98

投組表現：

台端（3432）表現最佳，股價跳高上漲後短線拉回，上檔24元以上壓力等再次出量應可越過，未破3日低點20.5～21元之前維持多方格局。

智捷（8176）表現最差，低檔起漲後震盪加劇，但已未再破7日低點，預期量縮止穩後仍有向上空間

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於聽證表示，通膨確實難纏，不會只升息一碼將保持彈性。3月升息兩碼機率從三成飆至七成，但美股那斯達克指數及費半指數7日跌幅卻不若道瓊指數，除蘋果新顏色機種利多外，明顯今年起資金轉進科技類股。

台股8日早盤雖面臨外資賣壓，開低後震盪，但日韓等主要亞股並未大跌，加上內資撐盤，大盤終場僅小跌0.25％。盤面重心仍在中小型股票，車用電子及AI族群零星表現，軍工股漲跌互見，太陽能族群午盤後開始變熱，操作上，若指數能守住15,700點之上內資心態偏多，建議持股較少者可以趁拉回增加部位，Fed本月是否升兩碼還未知，要視接下來的經濟數據表現。