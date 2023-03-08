中小型股內資行情不滅 兩大類股持續發威
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3356
|奇偶
|77
|43.15
|45.75
|6.03
|20.02
|2408
|南亞科
|1
|57.90
|61.00
|5.35
|0.31
|3013
|晟銘電
|142
|22.55
|23.10
|2.44
|7.81
|5289
|宜鼎
|15
|223.50
|226.50
|1.34
|4.50
|3128
|昇銳
|1
|48.80
|48.70
|-0.20
|-0.01
|3.26
|32.63
投組表現：
奇偶（3356）表現最佳，安全監控需求熱，日K連六紅色，維持高檔不墜態勢，後市可望再發動攻勢。
昇銳（3128）表現最差，股價8日上漲1.14％，持續橫盤整理，並守住月季線，後續仍有發動機會。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾於台北時間7日晚間赴國會證詞「大放鷹」，透露通膨較預期高，恐加速升息步調，讓台股8日開盤一度重挫逾百點，惟台股3月走勢仍具韌性，終場跌點大幅收斂至不到40點，且櫃買指數盤中高點更創下11個月高，顯示中小型股內資行情不滅。
選股方面，人工智慧（AI）及繪圖計算需求火熱，矽智財（IP）族群持續發威，創意、世芯-KY、晶心科等買盤點火，另外，充電樁、車電類股也持續發威，華孚、飛宏、中興電股價強勢；反觀權王台積電股價卻仍被壓在月線之下，看大作小仍是主要操作策略。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6160
|欣技
|39
|19.90
|21.15
|6.28
|4.88
|3147
|大綜
|50
|66.80
|69.50
|4.04
|13.50
|3013
|晟銘電
|140
|22.55
|23.10
|2.44
|7.70
|2488
|漢平
|50
|31.50
|31.95
|1.43
|2.25
|4119
|旭富
|10
|114.50
|114.50
|0.00
|0.00
|2.83
|28.33
投組表現：
欣技（6160）表現最佳，型態突破，股價有望再創新高。
旭富（4119）表現最差，量縮盤整後展開反彈，補量後仍有上漲空間。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）明確表示抗通膨工作尚未結束，必要時加大緊縮政策，暗示3月可能升息兩碼，甚至部分法人押注5～7月都有升息的可能性，造成投機性資金撤出市場，股債雙殺。
大陸逐漸從疫情中復甦，市場期待擴大內需的經濟政策出台。產業方面，耳朵經濟改變傳統眼看的商機，不需閱讀消化大量的文字，是一種生活無所不在的陪伴，具全新藍海市場的潛力，更多商家看準音頻商機，重點發展耳朵經濟，聲音娛樂、電競及汽車電聲需求旺盛，涉獵的廠商利潤優渥。
漢平長期以強大的音訊技術，致力於研發、製造不同類型的音訊產品，高解析度無線音訊是市場的未來，消費者對其有強烈的需求。音質技術的演進中，利基廠商扮演關鍵要角，漢平去年每股純益（EPS）3.86元，每股擬配息2.5元，高獲利、高配息、低本益比、低股價，物超所值。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3380
|明泰
|1
|32.90
|34.55
|5.02
|0.17
|3511
|矽瑪
|1
|36.35
|37.85
|4.13
|0.15
|3432
|台端
|227
|21.65
|22.05
|1.85
|9.08
|6140
|訊達
|248
|20.15
|20.45
|1.49
|7.44
|2363
|矽統
|1
|18.70
|18.90
|1.07
|0.02
|1.69
|16.86
投組表現：
明泰（3380）表現最佳，股價8日上漲1.02％，月、季線呈多頭排列，研判後市仍有上漲空間。
矽統（2363）表現最差，股價8日上漲0.53％，若能突破前高19.05元價位，則漲勢仍可期待。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會表示，終點利率恐高於原先預期，擴大升息機率提高，美股四大指數聞訊後全數下跌，那斯達克指數7日下跌1.25％，台股大盤8日開低走高，最低下跌超過百點，來到15,740.98點，終場下跌39.69點，以15,818.2點作收。
展望後市，台股8日開低走高收長下影線，較美股表現來得抗跌，而就技術面觀察，月、季線及半年線仍維持多頭慣性，若後續回檔至15,700點支撐將是買點。
類股方面，資訊服務、軍工、光電、通信網路等類股，投資人可特別留意。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3432
|台端
|150
|21.65
|22.05
|1.85
|6.00
|2002
|中鋼
|1
|30.70
|31.20
|1.63
|0.05
|5450
|南良
|157
|21.30
|21.15
|-0.70
|-2.36
|5608
|四維航
|1
|30.80
|29.20
|-5.19
|-0.16
|8176
|智捷
|239
|13.95
|13.05
|-6.45
|-21.51
|-1.80
|-17.98
投組表現：
台端（3432）表現最佳，股價跳高上漲後短線拉回，上檔24元以上壓力等再次出量應可越過，未破3日低點20.5～21元之前維持多方格局。
智捷（8176）表現最差，低檔起漲後震盪加劇，但已未再破7日低點，預期量縮止穩後仍有向上空間
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾於聽證表示，通膨確實難纏，不會只升息一碼將保持彈性。3月升息兩碼機率從三成飆至七成，但美股那斯達克指數及費半指數7日跌幅卻不若道瓊指數，除蘋果新顏色機種利多外，明顯今年起資金轉進科技類股。
台股8日早盤雖面臨外資賣壓，開低後震盪，但日韓等主要亞股並未大跌，加上內資撐盤，大盤終場僅小跌0.25％。盤面重心仍在中小型股票，車用電子及AI族群零星表現，軍工股漲跌互見，太陽能族群午盤後開始變熱，操作上，若指數能守住15,700點之上內資心態偏多，建議持股較少者可以趁拉回增加部位，Fed本月是否升兩碼還未知，要視接下來的經濟數據表現。
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