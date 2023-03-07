台股落後補漲意圖鮮明 這三類股買盤進駐

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3013 晟銘電 142 22.55 24.80 9.98 31.95 3356 奇偶 77 43.15 45.75 6.03 20.02 2408 南亞科 1 57.90 58.50 1.04 0.06 5289 宜鼎 15 223.50 224.00 0.22 0.75 3128 昇銳 1 48.80 48.15 -1.33 -0.06 5.27 52.72

投組表現：

晟銘電（3013）表現最佳，股價7日收平盤，技術面突破壓力後，股價仍有望強勢續攻。

昇銳（3128）表現最差，安全監控族群股價集體休息，惟後續仍有機會發動攻勢。

盤勢預測 ：

台股3月中小型股作帳行情不滅，加權指數7日持續迎風而上，最高點衝上15,879.16點，創下近九個月新高，落後補漲意圖相當鮮明，比較同日的亞股或前一日的美股，台股目前表現堪稱第一，後市續朝16,000點關卡邁進，台指期更是收漲102點，翻成正價差，拉抬意圖明顯。

選股方面，台達電7日受惠買盤點火，車用電子、電動車、充電樁概念紛紛吸引買盤進駐，其餘熱門股同致、華新、台半、華城、中興電等，股價則均創下波段甚至歷史新高，操作上則仍建議以看大做小的策略為主。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3013 晟銘電 140 22.55 24.80 9.98 31.50 3147 大綜 50 66.80 69.10 3.44 11.50 6160 欣技 39 19.90 20.55 3.27 2.54 2488 漢平 50 31.50 32.00 1.59 2.50 4119 旭富 10 114.50 112.50 -1.75 -2.00 4.60 46.04

投組表現：

晟銘電（3013）表現最佳，股價7日收於平盤，然多頭格局未止。

旭富（4119）表現最差，量縮盤整，補量後仍有上漲空間。

盤勢預測：

美國就業報告本周即將公布，聯準會（Fed）主席鮑爾也將出席參院聽證會，市場偏向觀望；另外，大陸兩會持續進行，資金在新政策信號出來前等待機會。至於台股仍以個股表現為主。

類股方面，人工智慧聊天機器人程式近期如雨後春筍般冒出，龐大商機百家爭嗚，台廠以硬體商受惠最深，AI伺服器市場為最大成長機會。雖市場有大環境不利因素造成伺服器需求延遲到第二季，但聊天機器人讓使用者塞爆平台導致當機潮，急單讓受惠族群提前反應。

機殼廠晟銘電近年已在中壢擴展兩座廠房，隨物聯網、資料中心、需端運算、AI、5G迅速發展，業績暢旺，本波更搭上聊天機器人熱潮，營運有望推至高峰，成長能見度明朗。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3380 明泰 1 32.90 34.20 3.95 0.13 3511 矽瑪 1 36.35 37.30 2.61 0.09 3432 台端 227 21.65 22.15 2.31 11.35 2363 矽統 1 18.70 18.80 0.53 0.01 6140 訊達 248 20.15 20.00 -0.74 -3.72 0.79 7.87

投組表現：

明泰（3380）表現最佳，股價7日上漲2.86％，月、季線呈多頭排列，且成交量放大，研判後市仍有上漲空間。

訊達（6140）表現最差，股價7日下跌2.44％、價跌量縮，下檔20元附近預估將有強力支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股7日開高走高，最高上漲逾100點，來到15,879.16點，終場上漲94.38點，以15,857.89點作收，成交量仍維持在2,300億元之上。

展望後市，台股不受美股震盪影響，7日正式攻上15,800點，顯示加權指數向上趨勢仍有望持續，投資人短線須關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會的作證，美股對其彈化的多空反應，將對台股形成重大影響。

選股方面，投資人短線選股重點建議可放在2月營收增長股，包括建碁、為升、明泰、星通等均可留意。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/7收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3432 台端 150 21.65 22.15 2.31 7.50 2002 中鋼 1 30.70 31.10 1.30 0.04 5450 南良 157 21.30 20.90 -1.88 -6.28 5608 四維航 1 30.80 30.15 -2.11 -0.07 8176 智捷 239 13.95 13.35 -4.30 -14.34 -1.31 -13.15

投組表現：

台端（3432）表現最佳，量縮拉回整理，但多頭趨勢仍在，只要未破3日低點20.5～21元之前可偏多操作。

智捷（8176）表現最差，股價漲多後出現大幅震盪，終場收出下引線已見支撐，未來2～3日未再破低應可止穩，量能開始增加後料有過高機會。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日將赴國會聽證，此前美國10年期公債殖利率再度逼近4％心理關卡，但美元指數並未創高，美股盤中漲多後拉回平盤附近。Fed官員下周將進入會議前的緘默期，市場更關注非農數據及3月14日公布的消費者物價指數（CPI）；美國去年在6月份見到通膨高點，若5、6月通膨還未見到滑落跡象，恐將衝擊市場信心，不過官員的態度從軟著陸到不著陸，可見政府心態較為偏多。



台股7日早盤表現並不突出，但10點過後中小型股再度獲資金點火，權值股由鴻海帶動，明顯本波指數突破力量由內資主導，未來只要外資不大買或大賣，這種結構應會持續。盤面上儲能族群表現亮眼，指標股中興電及台達電領頭衝鋒，可注意夏季用電吃緊前，將持續吸引資金進駐儲能及綠電類股。