台股落後補漲意圖鮮明 這三類股買盤進駐
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3013
|晟銘電
|142
|22.55
|24.80
|9.98
|31.95
|3356
|奇偶
|77
|43.15
|45.75
|6.03
|20.02
|2408
|南亞科
|1
|57.90
|58.50
|1.04
|0.06
|5289
|宜鼎
|15
|223.50
|224.00
|0.22
|0.75
|3128
|昇銳
|1
|48.80
|48.15
|-1.33
|-0.06
|5.27
|52.72
投組表現：
晟銘電（3013）表現最佳，股價7日收平盤，技術面突破壓力後，股價仍有望強勢續攻。
昇銳（3128）表現最差，安全監控族群股價集體休息，惟後續仍有機會發動攻勢。
盤勢預測 ：
台股3月中小型股作帳行情不滅，加權指數7日持續迎風而上，最高點衝上15,879.16點，創下近九個月新高，落後補漲意圖相當鮮明，比較同日的亞股或前一日的美股，台股目前表現堪稱第一，後市續朝16,000點關卡邁進，台指期更是收漲102點，翻成正價差，拉抬意圖明顯。
選股方面，台達電7日受惠買盤點火，車用電子、電動車、充電樁概念紛紛吸引買盤進駐，其餘熱門股同致、華新、台半、華城、中興電等，股價則均創下波段甚至歷史新高，操作上則仍建議以看大做小的策略為主。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3013
|晟銘電
|140
|22.55
|24.80
|9.98
|31.50
|3147
|大綜
|50
|66.80
|69.10
|3.44
|11.50
|6160
|欣技
|39
|19.90
|20.55
|3.27
|2.54
|2488
|漢平
|50
|31.50
|32.00
|1.59
|2.50
|4119
|旭富
|10
|114.50
|112.50
|-1.75
|-2.00
|4.60
|46.04
投組表現：
晟銘電（3013）表現最佳，股價7日收於平盤，然多頭格局未止。
旭富（4119）表現最差，量縮盤整，補量後仍有上漲空間。
盤勢預測：
美國就業報告本周即將公布，聯準會（Fed）主席鮑爾也將出席參院聽證會，市場偏向觀望；另外，大陸兩會持續進行，資金在新政策信號出來前等待機會。至於台股仍以個股表現為主。
類股方面，人工智慧聊天機器人程式近期如雨後春筍般冒出，龐大商機百家爭嗚，台廠以硬體商受惠最深，AI伺服器市場為最大成長機會。雖市場有大環境不利因素造成伺服器需求延遲到第二季，但聊天機器人讓使用者塞爆平台導致當機潮，急單讓受惠族群提前反應。
機殼廠晟銘電近年已在中壢擴展兩座廠房，隨物聯網、資料中心、需端運算、AI、5G迅速發展，業績暢旺，本波更搭上聊天機器人熱潮，營運有望推至高峰，成長能見度明朗。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3380
|明泰
|1
|32.90
|34.20
|3.95
|0.13
|3511
|矽瑪
|1
|36.35
|37.30
|2.61
|0.09
|3432
|台端
|227
|21.65
|22.15
|2.31
|11.35
|2363
|矽統
|1
|18.70
|18.80
|0.53
|0.01
|6140
|訊達
|248
|20.15
|20.00
|-0.74
|-3.72
|0.79
|7.87
投組表現：
明泰（3380）表現最佳，股價7日上漲2.86％，月、季線呈多頭排列，且成交量放大，研判後市仍有上漲空間。
訊達（6140）表現最差，股價7日下跌2.44％、價跌量縮，下檔20元附近預估將有強力支撐，反彈可期。
盤勢預測：
台股7日開高走高，最高上漲逾100點，來到15,879.16點，終場上漲94.38點，以15,857.89點作收，成交量仍維持在2,300億元之上。
展望後市，台股不受美股震盪影響，7日正式攻上15,800點，顯示加權指數向上趨勢仍有望持續，投資人短線須關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會的作證，美股對其彈化的多空反應，將對台股形成重大影響。
選股方面，投資人短線選股重點建議可放在2月營收增長股，包括建碁、為升、明泰、星通等均可留意。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/7收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3432
|台端
|150
|21.65
|22.15
|2.31
|7.50
|2002
|中鋼
|1
|30.70
|31.10
|1.30
|0.04
|5450
|南良
|157
|21.30
|20.90
|-1.88
|-6.28
|5608
|四維航
|1
|30.80
|30.15
|-2.11
|-0.07
|8176
|智捷
|239
|13.95
|13.35
|-4.30
|-14.34
|-1.31
|-13.15
投組表現：
台端（3432）表現最佳，量縮拉回整理，但多頭趨勢仍在，只要未破3日低點20.5～21元之前可偏多操作。
智捷（8176）表現最差，股價漲多後出現大幅震盪，終場收出下引線已見支撐，未來2～3日未再破低應可止穩，量能開始增加後料有過高機會。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日將赴國會聽證，此前美國10年期公債殖利率再度逼近4％心理關卡，但美元指數並未創高，美股盤中漲多後拉回平盤附近。Fed官員下周將進入會議前的緘默期，市場更關注非農數據及3月14日公布的消費者物價指數（CPI）；美國去年在6月份見到通膨高點，若5、6月通膨還未見到滑落跡象，恐將衝擊市場信心，不過官員的態度從軟著陸到不著陸，可見政府心態較為偏多。
台股7日早盤表現並不突出，但10點過後中小型股再度獲資金點火，權值股由鴻海帶動，明顯本波指數突破力量由內資主導，未來只要外資不大買或大賣，這種結構應會持續。盤面上儲能族群表現亮眼，指標股中興電及台達電領頭衝鋒，可注意夏季用電吃緊前，將持續吸引資金進駐儲能及綠電類股。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。
逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹