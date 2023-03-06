大盤突破一個月來盤整區間 萬六指日可待

 證券分析師卓楷偉

代號公司張數3/3收盤價(元)3/6收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3013晟銘電14022.55 24.80 9.98 31.50
3147大綜5066.80 72.10 7.93 26.50
6160欣技3919.90 20.65 3.77 2.93
2488漢平5031.50 31.85 1.11 1.75
4119旭富10114.50 113.50 -0.87 -1.00
　　　　　6.17 61.68

投組表現：

晟銘電（3013）表現最佳，股價亮燈漲停，量價續揚。

旭富（4119）表現最差，量縮微跌，陷入整理，補量即攻。

盤勢預測

美國聯準會（Fed）升息壓力減輕，美股主要指數上周齊步反彈，帶動亞股6日普遍走高。大陸國務院總理李克強在今年召開的全國人大會議上，將大陸國內生產毛額（GDP）增長目標定為5％左右，這是20年來低點，卻符合穩中求進的工作總基調。

台積電對美國亞利桑那州鳳凰城的投資，被視為美國史上最大規模的外國直接投資案之一，美國總統拜登更是高喊「美國製造業回來了！」由於台積電的擴大投資，擬在鳳凰城興建第2座晶圓廠生產3奈米晶片，預料將帶領更多供應鏈進入美國。其中大綜電腦去年成立的美國子公司受惠台積電美國設廠效益發酵，營運扶搖直上，本益比偏低，具波段行情潛力。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數3/3收盤價(元)3/6收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3013晟銘電14222.55 24.80 9.98 31.95
3356奇偶7743.15 45.95 6.49 21.56
2408南亞科157.90 57.70 -0.35 -0.02
3128昇銳148.80 48.60 -0.41 -0.02
5289宜鼎15223.50 222.00 -0.67 -2.25
　　　　　5.12 51.22

投組表現：

晟銘電（3013）表現最佳，技術面突破壓力，股價連拉兩根漲停板。

宜鼎（5289）表現最差，面臨前高壓力，可望先蹲後跳。

盤勢預測：

台股6日如預期展開補漲攻勢，權王台積電漲勢雖相對平淡，但大立光接下重棒，股價強勢亮燈漲停，率領電子股資金比重衝上63％，大盤單日成交值放大到2,450億元，指數續往16,000點大關邁進；至於櫃買指數也持續改寫波段新高，連四日收紅，終場上漲2.77點，以210.79點作收。

個股方面，中小型股相對活潑，車用電子族群如二極體廠台半、強茂，以及金屬機殼廠華孚6日開高走高，網通相關的智邦、神準與伺服器機殼廠晟銘電也都有創波段新高的表現，3月族群漲勢一棒接一棒，季底行情欲小不易。

 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數3/3收盤價(元)3/6收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3432台端22721.65 22.35 3.23 15.89
6140訊達24820.15 20.50 1.74 8.68
3511矽瑪136.35 36.85 1.38 0.05
3380明泰132.90 33.25 1.06 0.04
2363矽統118.70 18.75 0.27 0.01
　　　　　2.47 24.66

投組表現：

台端（3432）表現最佳，股價站穩月、季線，隨成交量放大，後市仍有上漲空間。

矽統（2363）表現最差，股價逢高回檔整理，成交量萎縮，反彈可期。

盤勢預測：

美股那斯達克指數及台積電ADR於3日分別上漲1.97％、0.85％，激勵台股6日開高走高，最高來到15,818點，終場上漲155點，以15,763點作收，成交值2,450億元。類股方面，上市光電指數大漲4.53％，高居類股之冠，除大立光、亞光漲停，揚明光、TPK-KY、玉晶光、晶睿漲幅均超過4％以上；另外電機機械、汽車、通信網路、電器電纜、電子類股表現同樣不俗。

展望後市，大盤正式突破一個月以來的盤整區間，投資人信心大增，指數向上趨勢明確，站上16,000點指日可待。短期選股重點放在光電、半導體、資安、軟體及高殖利率等類股。

◎ 證券分析師容逸燊

代號公司張數3/3收盤價(元)3/6收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3432台端15021.65 22.35 3.23 10.50
2002中鋼130.70 30.80 0.33 0.01
8176智捷23913.95 13.90 -0.36 -1.19
5608四維航130.80 30.50 -0.97 -0.03
5450南良15721.30 20.90 -1.88 -6.28
　　　　　0.30 3.01

投組表現：

台端（3432）表現最佳，2月營收年增2.15倍，股價6日量增突破上周高點，形成兩個明確突破缺口，基期相對低可期待後續漲勢。

南良（5450）表現最差，盤中創高後拉回，但並未跌破20元整數關卡，暫時需量縮整理。

盤勢預測：

美國10年公債殖利率回落並跌破4％，帶動美股主要指數上周大幅反彈，科技股表現最為搶眼，結構上，科技強、傳產弱，有利外資回補台股，但美國晶片制裁清單增加28家陸企，包括伺服器製造商、晶片業者及5G網路設備晶片廠，指標股創意中箭落馬後，須注意IC設計族群後續風險。大陸兩會結束，定調今年國內生產毛額（GDP）成長目標約5％，金融領域加強監管，未來將徹底解決金融體系及地方政府的債務風險。

台股6日突破15,750點壓力區，由權值股帶動應會成為明確突破訊號，未來2～3日若能站穩15,700點，將確認多方趨勢。盤面上大立光帶動光學類股轉強外，4月份將調漲電價，太陽能族群也開始表態，可注意包含軍工類股等轉強的族群，未來將有機會成為上攻萬六主流。

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工商時報 柯宗沅

證券組