大盤突破一個月來盤整區間 萬六指日可待
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3013
|晟銘電
|140
|22.55
|24.80
|9.98
|31.50
|3147
|大綜
|50
|66.80
|72.10
|7.93
|26.50
|6160
|欣技
|39
|19.90
|20.65
|3.77
|2.93
|2488
|漢平
|50
|31.50
|31.85
|1.11
|1.75
|4119
|旭富
|10
|114.50
|113.50
|-0.87
|-1.00
|6.17
|61.68
投組表現：
晟銘電（3013）表現最佳，股價亮燈漲停，量價續揚。
旭富（4119）表現最差，量縮微跌，陷入整理，補量即攻。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）升息壓力減輕，美股主要指數上周齊步反彈，帶動亞股6日普遍走高。大陸國務院總理李克強在今年召開的全國人大會議上，將大陸國內生產毛額（GDP）增長目標定為5％左右，這是20年來低點，卻符合穩中求進的工作總基調。
台積電對美國亞利桑那州鳳凰城的投資，被視為美國史上最大規模的外國直接投資案之一，美國總統拜登更是高喊「美國製造業回來了！」由於台積電的擴大投資，擬在鳳凰城興建第2座晶圓廠生產3奈米晶片，預料將帶領更多供應鏈進入美國。其中大綜電腦去年成立的美國子公司受惠台積電美國設廠效益發酵，營運扶搖直上，本益比偏低，具波段行情潛力。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3013
|晟銘電
|142
|22.55
|24.80
|9.98
|31.95
|3356
|奇偶
|77
|43.15
|45.95
|6.49
|21.56
|2408
|南亞科
|1
|57.90
|57.70
|-0.35
|-0.02
|3128
|昇銳
|1
|48.80
|48.60
|-0.41
|-0.02
|5289
|宜鼎
|15
|223.50
|222.00
|-0.67
|-2.25
|5.12
|51.22
投組表現：
晟銘電（3013）表現最佳，技術面突破壓力，股價連拉兩根漲停板。
宜鼎（5289）表現最差，面臨前高壓力，可望先蹲後跳。
盤勢預測：
台股6日如預期展開補漲攻勢，權王台積電漲勢雖相對平淡，但大立光接下重棒，股價強勢亮燈漲停，率領電子股資金比重衝上63％，大盤單日成交值放大到2,450億元，指數續往16,000點大關邁進；至於櫃買指數也持續改寫波段新高，連四日收紅，終場上漲2.77點，以210.79點作收。
個股方面，中小型股相對活潑，車用電子族群如二極體廠台半、強茂，以及金屬機殼廠華孚6日開高走高，網通相關的智邦、神準與伺服器機殼廠晟銘電也都有創波段新高的表現，3月族群漲勢一棒接一棒，季底行情欲小不易。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3432
|台端
|227
|21.65
|22.35
|3.23
|15.89
|6140
|訊達
|248
|20.15
|20.50
|1.74
|8.68
|3511
|矽瑪
|1
|36.35
|36.85
|1.38
|0.05
|3380
|明泰
|1
|32.90
|33.25
|1.06
|0.04
|2363
|矽統
|1
|18.70
|18.75
|0.27
|0.01
|2.47
|24.66
投組表現：
台端（3432）表現最佳，股價站穩月、季線，隨成交量放大，後市仍有上漲空間。
矽統（2363）表現最差，股價逢高回檔整理，成交量萎縮，反彈可期。
盤勢預測：
美股那斯達克指數及台積電ADR於3日分別上漲1.97％、0.85％，激勵台股6日開高走高，最高來到15,818點，終場上漲155點，以15,763點作收，成交值2,450億元。類股方面，上市光電指數大漲4.53％，高居類股之冠，除大立光、亞光漲停，揚明光、TPK-KY、玉晶光、晶睿漲幅均超過4％以上；另外電機機械、汽車、通信網路、電器電纜、電子類股表現同樣不俗。
展望後市，大盤正式突破一個月以來的盤整區間，投資人信心大增，指數向上趨勢明確，站上16,000點指日可待。短期選股重點放在光電、半導體、資安、軟體及高殖利率等類股。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|3/3收盤價(元)
|3/6收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3432
|台端
|150
|21.65
|22.35
|3.23
|10.50
|2002
|中鋼
|1
|30.70
|30.80
|0.33
|0.01
|8176
|智捷
|239
|13.95
|13.90
|-0.36
|-1.19
|5608
|四維航
|1
|30.80
|30.50
|-0.97
|-0.03
|5450
|南良
|157
|21.30
|20.90
|-1.88
|-6.28
|0.30
|3.01
投組表現：
台端（3432）表現最佳，2月營收年增2.15倍，股價6日量增突破上周高點，形成兩個明確突破缺口，基期相對低可期待後續漲勢。
南良（5450）表現最差，盤中創高後拉回，但並未跌破20元整數關卡，暫時需量縮整理。
盤勢預測：
美國10年公債殖利率回落並跌破4％，帶動美股主要指數上周大幅反彈，科技股表現最為搶眼，結構上，科技強、傳產弱，有利外資回補台股，但美國晶片制裁清單增加28家陸企，包括伺服器製造商、晶片業者及5G網路設備晶片廠，指標股創意中箭落馬後，須注意IC設計族群後續風險。大陸兩會結束，定調今年國內生產毛額（GDP）成長目標約5％，金融領域加強監管，未來將徹底解決金融體系及地方政府的債務風險。
台股6日突破15,750點壓力區，由權值股帶動應會成為明確突破訊號，未來2～3日若能站穩15,700點，將確認多方趨勢。盤面上大立光帶動光學類股轉強外，4月份將調漲電價，太陽能族群也開始表態，可注意包含軍工類股等轉強的族群，未來將有機會成為上攻萬六主流。
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