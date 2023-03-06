大盤突破一個月來盤整區間 萬六指日可待

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3013 晟銘電 140 22.55 24.80 9.98 31.50 3147 大綜 50 66.80 72.10 7.93 26.50 6160 欣技 39 19.90 20.65 3.77 2.93 2488 漢平 50 31.50 31.85 1.11 1.75 4119 旭富 10 114.50 113.50 -0.87 -1.00 6.17 61.68

投組表現：

晟銘電（3013）表現最佳，股價亮燈漲停，量價續揚。

旭富（4119）表現最差，量縮微跌，陷入整理，補量即攻。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）升息壓力減輕，美股主要指數上周齊步反彈，帶動亞股6日普遍走高。大陸國務院總理李克強在今年召開的全國人大會議上，將大陸國內生產毛額（GDP）增長目標定為5％左右，這是20年來低點，卻符合穩中求進的工作總基調。

台積電對美國亞利桑那州鳳凰城的投資，被視為美國史上最大規模的外國直接投資案之一，美國總統拜登更是高喊「美國製造業回來了！」由於台積電的擴大投資，擬在鳳凰城興建第2座晶圓廠生產3奈米晶片，預料將帶領更多供應鏈進入美國。其中大綜電腦去年成立的美國子公司受惠台積電美國設廠效益發酵，營運扶搖直上，本益比偏低，具波段行情潛力。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3013 晟銘電 142 22.55 24.80 9.98 31.95 3356 奇偶 77 43.15 45.95 6.49 21.56 2408 南亞科 1 57.90 57.70 -0.35 -0.02 3128 昇銳 1 48.80 48.60 -0.41 -0.02 5289 宜鼎 15 223.50 222.00 -0.67 -2.25 5.12 51.22

投組表現：

晟銘電（3013）表現最佳，技術面突破壓力，股價連拉兩根漲停板。

宜鼎（5289）表現最差，面臨前高壓力，可望先蹲後跳。

盤勢預測：

台股6日如預期展開補漲攻勢，權王台積電漲勢雖相對平淡，但大立光接下重棒，股價強勢亮燈漲停，率領電子股資金比重衝上63％，大盤單日成交值放大到2,450億元，指數續往16,000點大關邁進；至於櫃買指數也持續改寫波段新高，連四日收紅，終場上漲2.77點，以210.79點作收。

個股方面，中小型股相對活潑，車用電子族群如二極體廠台半、強茂，以及金屬機殼廠華孚6日開高走高，網通相關的智邦、神準與伺服器機殼廠晟銘電也都有創波段新高的表現，3月族群漲勢一棒接一棒，季底行情欲小不易。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3432 台端 227 21.65 22.35 3.23 15.89 6140 訊達 248 20.15 20.50 1.74 8.68 3511 矽瑪 1 36.35 36.85 1.38 0.05 3380 明泰 1 32.90 33.25 1.06 0.04 2363 矽統 1 18.70 18.75 0.27 0.01 2.47 24.66

投組表現：

台端（3432）表現最佳，股價站穩月、季線，隨成交量放大，後市仍有上漲空間。

矽統（2363）表現最差，股價逢高回檔整理，成交量萎縮，反彈可期。

盤勢預測：

美股那斯達克指數及台積電ADR於3日分別上漲1.97％、0.85％，激勵台股6日開高走高，最高來到15,818點，終場上漲155點，以15,763點作收，成交值2,450億元。類股方面，上市光電指數大漲4.53％，高居類股之冠，除大立光、亞光漲停，揚明光、TPK-KY、玉晶光、晶睿漲幅均超過4％以上；另外電機機械、汽車、通信網路、電器電纜、電子類股表現同樣不俗。

展望後市，大盤正式突破一個月以來的盤整區間，投資人信心大增，指數向上趨勢明確，站上16,000點指日可待。短期選股重點放在光電、半導體、資安、軟體及高殖利率等類股。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 3/3收盤價(元) 3/6收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3432 台端 150 21.65 22.35 3.23 10.50 2002 中鋼 1 30.70 30.80 0.33 0.01 8176 智捷 239 13.95 13.90 -0.36 -1.19 5608 四維航 1 30.80 30.50 -0.97 -0.03 5450 南良 157 21.30 20.90 -1.88 -6.28 0.30 3.01

投組表現：

台端（3432）表現最佳，2月營收年增2.15倍，股價6日量增突破上周高點，形成兩個明確突破缺口，基期相對低可期待後續漲勢。

南良（5450）表現最差，盤中創高後拉回，但並未跌破20元整數關卡，暫時需量縮整理。

盤勢預測：

美國10年公債殖利率回落並跌破4％，帶動美股主要指數上周大幅反彈，科技股表現最為搶眼，結構上，科技強、傳產弱，有利外資回補台股，但美國晶片制裁清單增加28家陸企，包括伺服器製造商、晶片業者及5G網路設備晶片廠，指標股創意中箭落馬後，須注意IC設計族群後續風險。大陸兩會結束，定調今年國內生產毛額（GDP）成長目標約5％，金融領域加強監管，未來將徹底解決金融體系及地方政府的債務風險。

台股6日突破15,750點壓力區，由權值股帶動應會成為明確突破訊號，未來2～3日若能站穩15,700點，將確認多方趨勢。盤面上大立光帶動光學類股轉強外，4月份將調漲電價，太陽能族群也開始表態，可注意包含軍工類股等轉強的族群，未來將有機會成為上攻萬六主流。