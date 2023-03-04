卓楷偉︱大綜擁雙引擎

台股上周維持在高檔震盪，上有壓、下有撐的格局下，全周上漲104點，收在15,608點，證券分析師卓楷偉認為，目前指數空間表現不大，但在資金行情推升下，強勢族群早已遍地開花，個股仍在輪動創高，形成較佳的局面；本周投資組合前兩大為大綜（3147）、晟銘電（3013），再選入漢平（2488）、旭富（4119）與欣技（6160）。

今年以來外資買超、內資歸隊，軋空手、軋借券、軋融券的「三軋」行情持續上演，值得觀察的重點為台股每日上市櫃的跌幅排行榜，個股即使下跌，跌幅並不重，微利時代資金行情暢旺，多方控盤助資本市場更加活絡。

台股投資人信心指標的融資餘額剛跨過1,600億元門檻，仍處於兩年半來低迷水準，散戶著墨度低，顯得整體結構更加紮實，籌碼面趨於穩健，以實戶法人主導為主。

上市櫃公司3月底公告去年年報，同時會將股息政策一併預告，可是「過去的營運結果不代表未來，股價反應未來成效非過去」。疫情紅利成就不少公司營運攀上高峰，但後疫情時代業績急轉直下，即使殖利率有7％以上的高水準，也要小心拿了息、賠了本，將本求利並非明智之舉。

以ChatGPT做開端，選股首重人工智能（AI）題材，其中高速運算伺服器尤其受惠；另外世界行動通訊大會（MWC）題材延續，太空商機與低軌衛星為首要，手機搭載衛星通訊功能日漸普及，工業電腦、智慧醫療、資安物聯網正掀起新一波資金浪潮。

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