容逸燊︱南良量能逐漸升溫

台股上周持續狹幅區間震盪，證券分析師容逸燊表示，3月底年報公布前，部分公司搶先公布配息政策，預期將吸引法人買盤敲進，且近期櫃買指數強於大盤，資金明顯偏愛中小型股；本周投資組合前兩大為南良（5450）、智捷（8176），再選入台端（3432）、四維航（5608）與中鋼（2002）。

目前聯準會（Fed）官員鷹派及鴿派言論互見，主要口水護盤希望可壓下通膨，若第三季通膨未降低，經濟硬著陸的風險恐提高。Fed於3月升息2碼機率雖提升，但升息1碼機率仍較高。

美元指數達到105左右見壓，美國10年期公債殖利率暫時超過4％，對高本益比電子股造成壓力，如同去年上半年的估值修正，加上創意大客戶盛科通信遭美國列入實體清單，股價打入跌停，連帶影響高價股信心，資金暫時轉進低價股停泊。

大盤測試高點後未能有效突破，籌碼面呈現中性，外資期貨淨多單維持在1.5～2萬口水位，十大交易人期貨整體部位也偏多，預期指數應暫時在15,300～15,700點區間整理，等待權值股進一步表態後才有較明顯趨勢，然VIX恐慌指數維持低檔，暫無大跌風險。

群創法說看好面板第二季景氣，帶動彩晶同步向上，但動能不足，其他電子族群表現冷淡，指數低檔有撐，高檔也未有突破意圖，現階段建議布局卡位低階股票。鋼鐵族群則將進入傳統旺季，大陸兩會後或許有刺激政策出台，對大陸內需概念股將有長線利多。

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