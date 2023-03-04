張貽程︱宜鼎股價有望續攻

台股進入3月天，摩爾投顧分析師張貽程指出，景氣燈號再亮藍燈，對中長線投資人而言將是進場布局的好時機，預期內資作帳、高殖利率兩大題材將是台股近期主軸。本周投資組合前兩大為宜鼎（5289）、奇偶（3356），再選入晟銘電（3013）、昇銳（3128）與南亞科（2408）。

台股上周因適逢228連假，單周僅三個交易日，不過，面對連假期間的國際股市震盪拉回，台股3月開盤走勢可說是相當強勁，觀察台股3月首周表現，尤其是中小型股活蹦亂跳的表現，都已暗示了台股行情並不看淡。

此外，3月同時也是第一季的最後一個月，故投信季底作帳行情也將啟動，加上近期許多上市櫃公司陸續公布擬配發股利，部分隱含高殖利率題材的跌深股，紛紛開始吸引支撐買盤進駐，也讓台股底部出現強勁支撐，預期內資將是能夠撐起台股3月行情的關鍵力量。

國發會最新公布的1月景氣燈號再度亮出低迷藍燈，也是連續第三顆藍燈，不過，正所謂「藍燈買股票、紅燈數鈔票」，台股自去年底亮出第一顆藍燈以來，加權指數波段漲點也已逾1,500點，景氣谷底對於中長線投資人將是買進指標，台股有望挑戰「萬六」。

選股方面，內資作帳行情、高殖利率兩大題材將是3月台股盤面主流，而「看大做小」也仍是目前操作主軸投，可留意安控、記憶體、面板、ABF載板等，低基期且近期買盤增強的電子股；非電方面，則著重食品餐飲、生技製藥等，並避開短線回跌的原物料族群。

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