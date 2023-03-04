趙彭博︱訊達價漲量增

美國升息加劇疑慮仍存，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股月線失而復得，暫時化解探底風險，後續建議可留意中小型題材、高殖利率及2月營收年月雙增股。本周投資組合前兩大為訊達（6140）、台端（3432），再選入矽瑪（3511）、明泰（3380）與矽統（2363）。

美國消費者物價指數（CPI）與個人消費支出物價指數（PCE）雖有所回落，惟仍遠高於美國聯準會（Fed）目標，使得市場對Fed進一步加息仍存有疑慮。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）近幾個月從連續四次加息75個基點，到去年12月加息50個基點，再到今年2月加息25個基點，Fed官員指出，Fed可能在今年夏季中後期暫停加息，但仍然要觀察未來的經濟數據，若數據強於預期，就需調整對未來利率走勢的預期，因此，離物價穩定仍有很長的路要走。

台股在228連假後，受美股區間震盪的影響，台股上周小幅上漲104.63點，漲幅0.67％；櫃買指數則是上漲2.15點，漲幅1.04％。

展望後市，技術面分析，台股在月線失而復得後，暫時化解向下探底的風險，且目前月、季線及半年線呈多頭排列，預期多頭趨勢並未改變；籌碼方面，則須密切關注連四日賣超台股的外資後續動態。

選股方面，市場資金在半導體、觀光、軟體、生技、航運、高殖利率類股等熱點輪動切換，此外，上市櫃公司2月營收陸續公布中，鈺緯、豐達科、華孚、信邦及矽統等績優股亦可特別留意。

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