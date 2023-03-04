通膨降溫速度放緩，市場憂美國聯準會（Fed）升息戰線恐拉長，外資縮手觀望，台股進入3月後仍維持高檔震盪格局，單周上漲104.63點，加權指數未能站穩15,700點關卡，短線中小型股強勢，投資人持續觀望後市美國經濟數據及Fed月底升息動作。

法人指出，美國近期經濟數據仍顯示通膨降溫緩慢，3月Fed升息幅度恐引發市場震盪，並再使科技股承壓，不過，升息利空存在已久，要拖累台美股市重挫機率也偏低，預期台股短暫消化利空後仍有望轉強，投信作帳、高殖利率「雙題材」族群看佳。

證券分析師卓楷偉本周仍續留上周投組中的晟銘電、旭富、欣技，另外再新選入資訊服務廠商大綜、音響元件廠漢平，鎖定多檔營運出現轉機的個股，投組前兩大為大綜、晟銘電，占比均逾3成；整體持股比例99.9％。

證券分析師容逸燊則全數鎖定股價低於50元銅板股，包括紡織廠南良、網通設備製造商智捷、連接器製造廠台端、散裝航運四維航、鋼鐵指標大廠中鋼，看好產業市況可望轉佳個股；整體持股比例99.9％。

摩爾投顧分析師張貽程則續留工控記憶體模組廠宜鼎，再新選入安控廠奇偶及昇銳、電腦機殼製造商晟銘電、DRAM廠南亞科，看好內資作帳、高殖利率相關概念股；整體持股比例為99.8％。

啟發投顧分析師趙彭博則仍青睞低價族群，並著重2月營收年月雙增之個股，投組首重系統整合商訊達、連接器製造廠台端，占比50％、49.1％，再選入連接器廠矽瑪、網通廠明泰、IC設計廠矽統；整體持股比例100％。

Fed本月將宣布升息決策，台美兩地股市近期多空拉鋸，台股上周也走勢震盪，惟在內資買盤相挺下，仍屢屢上演「黑翻紅」的V轉戲碼，再加上Fed官員2日釋出鴿派訊號，激勵大盤單周上漲104.63點，漲幅0.67％，周K順利收下連二紅。四位達人上周績效同步表現優於大盤，其中，張貽程繳出8.03％單周報酬率，成功奪下個人本循環第二座周冠軍，而趙彭博也以7.29％緊追在後，容逸燊、卓楷偉則分別以5.41％、4.93％位居第三及第四名。

時序進入3月，本循環逐洞賽也僅剩最後三周衝刺期，目前趙彭博、卓楷偉同樣坐擁三座周冠軍，張貽程上周奪冠後也急起直追、已取得兩洞冠軍；而累計績效則由趙彭博以48.65％暫時領先。

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