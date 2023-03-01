IP族群強勢領軍 留意5檔高殖利率股

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/24收盤價(元) 3/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3652 精聯 173 28.85 31.70 9.88 49.31 5464 霖宏 145 33.90 35.10 3.54 17.40 8111 立碁 1 20.10 20.65 2.74 0.05 6148 驊宏資 1 15.95 16.25 1.88 0.03 2722 夏都 1 47.40 45.15 -4.75 -0.23 6.66 66.57

投組表現：

精聯（3652）表現最佳，股價1日亮燈漲停、成交量放大，後市仍有續漲空間。

夏都（2722）表現最差，股價1日下跌4.75％，若跌破45元則建議賣出

盤勢預測 ：

台股大盤1日開低走高，最低下跌超過110點，下探至15,387.38點，終場上漲94.7點，漲幅0.61％收在15,598.49點。

展望後市，台股低開高走，拉出一根大紅K棒，月線15,519.65點失而復得，台股未來可望再朝16,000點發起挑戰。

選股方面，投資人短線可將重點放在半導體、軟體及高殖利率等類股，其中，高殖利率類股中可留意包括零壹、中光電、大聯大、白紗科及揚秦等。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 2/24收盤價(元) 3/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3652 精聯 115 28.85 31.70 9.88 32.78 2601 益航 1 10.00 10.45 4.50 0.04 2739 寒舍 61 54.00 54.50 0.93 3.05 2515 中工 1 8.81 8.69 -1.36 -0.01 5289 宜鼎 15 224.50 217.50 -3.12 -10.50 2.54 25.36

投組表現：

精聯（3652）表現最佳，商業需求復甦轉強，股價1日亮燈漲停、高檔突破。

宜鼎（5289）表現最差，安全監控族群漲多休息，股價1日下挫3.12％，投資人可等待後續反攻機會。

盤勢預測：

台股3月首日表現相當強勢，大盤開盤跌逾百點，惟盤中迅速走高，挾高殖利率概念的IC設計龍頭聯發科（2454）買盤點火助力，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）也接棒翻紅，加上空軍被軋空後也助漲，帶動台股表現逆勢強。

矽智財（IP）族群持續強勢領軍，世芯-KY股價1日亮燈漲停、再創近一年新高，重回千金股行列，創意股價也維持強者恆強態勢，再創1,180元歷史新高。

選股方面，預期高殖利率電子股、人工智慧（AI）商機概念股，將有機會帶動台股3月行情，另一方面，時序接近第一季底，投信季底作帳行情也同樣暗潮洶湧。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 2/24收盤價(元) 3/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3652 精聯 114 28.85 31.70 9.88 32.49 6791 虎門科技 41 80.00 79.50 -0.63 -2.05 2388 威盛 1 90.80 89.70 -1.21 -0.11 3058 立德 220 14.80 14.50 -2.03 -6.60 2606 裕民 1 61.00 57.40 -5.90 -0.36 2.34 23.37

投組表現：

精聯（3652）表現最佳，具備穩定配息及高配發率，尤其工業電腦（IPC）族群普遍在下半年料況舒緩後衝刺出貨，現金股利仍有向上成長空間。

裕民（2606）表現最差，波羅的海乾散貨指數（BDI）連日大漲後，短線散裝輪出現調節壓力，但中長期底部已成形，可長線追蹤。

盤勢預測：

台股1日開低後拉抬權值股，中小型股休息，上周強勢的散裝航運消風拖類整體運輸類股，資金轉進食品類股，台股多頭格局不變但類股輪動加快，建議追逐當天強勢股需謹慎。台積電首季以美元計價營收恐將衰退，主因客戶晶片庫存量仍高，以及AI急單將至第二季才可出貨，與元月份法說營收季減14％預測相當；此外，特斯拉投資者日1日登場，包含車用電子在內，太陽能及低軌道衛星族群也可多加留意。

香港經歷945天後，3月起解除口罩禁令；泰國也因疫情重創旅遊業，2021年訪客人數只有疫情前1％，現在則考慮開放博弈產業。全球各地都將拚旅遊業復甦，預期航空及觀光類股營運可逐季成長至夏季旅遊旺季。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 2/24收盤價(元) 3/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4153 鈺緯 22 38.35 38.85 1.30 1.10 4916 事欣科 100 29.80 30.10 1.01 3.00 4119 旭富 10 108.00 109.00 0.93 1.00 3013 晟銘電 100 20.75 20.75 0.00 0.00 6160 欣技 150 20.00 19.90 -0.50 -1.50 0.36 3.60

投組表現：

鈺緯（4153）表現最佳，若能補量，仍有高點可期。

欣技（6160）表現最差，量縮微跌，陷入整理，補量即攻。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標元月意外升溫，消費支出轉為激增，升息壓力沉重，金融市場預期聯邦公開市場委員會（FOMC）未來三次會議都將升息一碼，但最終結果可能更高，導致近期美債殖息上揚、股市回檔。

盤面個股漲跌不一，工業電腦（IPC）專注於執行特定單向工作，具高度可靠、專業化、穩定等特性，隨歐美訂單需求復甦，後疫情時代表現亮眼，業者普遍樂觀看待今年在缺料緩解後的需求回補拉貨潮，相關類股已有相當幅度的波段行情。其中欣技強於掌上型工業級行動電腦，轉投資邦頎的自助服務POS機整合多樣線上支付，搶攻智慧自助零售市場；鈺緯從事醫療用及其它專業高階顯示器，踏入智慧醫療藍海市場，事欣科受惠博奕及航太營運復甦，後市看俏。