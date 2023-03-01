IP族群強勢領軍 留意5檔高殖利率股
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/24收盤價(元)
|3/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3652
|精聯
|173
|28.85
|31.70
|9.88
|49.31
|5464
|霖宏
|145
|33.90
|35.10
|3.54
|17.40
|8111
|立碁
|1
|20.10
|20.65
|2.74
|0.05
|6148
|驊宏資
|1
|15.95
|16.25
|1.88
|0.03
|2722
|夏都
|1
|47.40
|45.15
|-4.75
|-0.23
|6.66
|66.57
投組表現：
精聯（3652）表現最佳，股價1日亮燈漲停、成交量放大，後市仍有續漲空間。
夏都（2722）表現最差，股價1日下跌4.75％，若跌破45元則建議賣出
盤勢預測 ：
台股大盤1日開低走高，最低下跌超過110點，下探至15,387.38點，終場上漲94.7點，漲幅0.61％收在15,598.49點。
展望後市，台股低開高走，拉出一根大紅K棒，月線15,519.65點失而復得，台股未來可望再朝16,000點發起挑戰。
選股方面，投資人短線可將重點放在半導體、軟體及高殖利率等類股，其中，高殖利率類股中可留意包括零壹、中光電、大聯大、白紗科及揚秦等。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|2/24收盤價(元)
|3/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3652
|精聯
|115
|28.85
|31.70
|9.88
|32.78
|2601
|益航
|1
|10.00
|10.45
|4.50
|0.04
|2739
|寒舍
|61
|54.00
|54.50
|0.93
|3.05
|2515
|中工
|1
|8.81
|8.69
|-1.36
|-0.01
|5289
|宜鼎
|15
|224.50
|217.50
|-3.12
|-10.50
|2.54
|25.36
投組表現：
精聯（3652）表現最佳，商業需求復甦轉強，股價1日亮燈漲停、高檔突破。
宜鼎（5289）表現最差，安全監控族群漲多休息，股價1日下挫3.12％，投資人可等待後續反攻機會。
盤勢預測：
台股3月首日表現相當強勢，大盤開盤跌逾百點，惟盤中迅速走高，挾高殖利率概念的IC設計龍頭聯發科（2454）買盤點火助力，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）也接棒翻紅，加上空軍被軋空後也助漲，帶動台股表現逆勢強。
矽智財（IP）族群持續強勢領軍，世芯-KY股價1日亮燈漲停、再創近一年新高，重回千金股行列，創意股價也維持強者恆強態勢，再創1,180元歷史新高。
選股方面，預期高殖利率電子股、人工智慧（AI）商機概念股，將有機會帶動台股3月行情，另一方面，時序接近第一季底，投信季底作帳行情也同樣暗潮洶湧。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|2/24收盤價(元)
|3/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3652
|精聯
|114
|28.85
|31.70
|9.88
|32.49
|6791
|虎門科技
|41
|80.00
|79.50
|-0.63
|-2.05
|2388
|威盛
|1
|90.80
|89.70
|-1.21
|-0.11
|3058
|立德
|220
|14.80
|14.50
|-2.03
|-6.60
|2606
|裕民
|1
|61.00
|57.40
|-5.90
|-0.36
|2.34
|23.37
投組表現：
精聯（3652）表現最佳，具備穩定配息及高配發率，尤其工業電腦（IPC）族群普遍在下半年料況舒緩後衝刺出貨，現金股利仍有向上成長空間。
裕民（2606）表現最差，波羅的海乾散貨指數（BDI）連日大漲後，短線散裝輪出現調節壓力，但中長期底部已成形，可長線追蹤。
盤勢預測：
台股1日開低後拉抬權值股，中小型股休息，上周強勢的散裝航運消風拖類整體運輸類股，資金轉進食品類股，台股多頭格局不變但類股輪動加快，建議追逐當天強勢股需謹慎。台積電首季以美元計價營收恐將衰退，主因客戶晶片庫存量仍高，以及AI急單將至第二季才可出貨，與元月份法說營收季減14％預測相當；此外，特斯拉投資者日1日登場，包含車用電子在內，太陽能及低軌道衛星族群也可多加留意。
香港經歷945天後，3月起解除口罩禁令；泰國也因疫情重創旅遊業，2021年訪客人數只有疫情前1％，現在則考慮開放博弈產業。全球各地都將拚旅遊業復甦，預期航空及觀光類股營運可逐季成長至夏季旅遊旺季。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|2/24收盤價(元)
|3/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4153
|鈺緯
|22
|38.35
|38.85
|1.30
|1.10
|4916
|事欣科
|100
|29.80
|30.10
|1.01
|3.00
|4119
|旭富
|10
|108.00
|109.00
|0.93
|1.00
|3013
|晟銘電
|100
|20.75
|20.75
|0.00
|0.00
|6160
|欣技
|150
|20.00
|19.90
|-0.50
|-1.50
|0.36
|3.60
投組表現：
鈺緯（4153）表現最佳，若能補量，仍有高點可期。
欣技（6160）表現最差，量縮微跌，陷入整理，補量即攻。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標元月意外升溫，消費支出轉為激增，升息壓力沉重，金融市場預期聯邦公開市場委員會（FOMC）未來三次會議都將升息一碼，但最終結果可能更高，導致近期美債殖息上揚、股市回檔。
盤面個股漲跌不一，工業電腦（IPC）專注於執行特定單向工作，具高度可靠、專業化、穩定等特性，隨歐美訂單需求復甦，後疫情時代表現亮眼，業者普遍樂觀看待今年在缺料緩解後的需求回補拉貨潮，相關類股已有相當幅度的波段行情。其中欣技強於掌上型工業級行動電腦，轉投資邦頎的自助服務POS機整合多樣線上支付，搶攻智慧自助零售市場；鈺緯從事醫療用及其它專業高階顯示器，踏入智慧醫療藍海市場，事欣科受惠博奕及航太營運復甦，後市看俏。
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