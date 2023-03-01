IP族群強勢領軍 留意5檔高殖利率股

工商時報

 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數2/24收盤價(元)3/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3652精聯17328.85 31.70 9.88 49.31
5464霖宏14533.90 35.10 3.54 17.40
8111立碁120.10 20.65 2.74 0.05
6148驊宏資115.95 16.25 1.88 0.03
2722夏都147.40 45.15 -4.75 -0.23
　　　　　6.66 66.57

投組表現：

精聯（3652）表現最佳，股價1日亮燈漲停、成交量放大，後市仍有續漲空間。

夏都（2722）表現最差，股價1日下跌4.75％，若跌破45元則建議賣出

盤勢預測

台股大盤1日開低走高，最低下跌超過110點，下探至15,387.38點，終場上漲94.7點，漲幅0.61％收在15,598.49點。

展望後市，台股低開高走，拉出一根大紅K棒，月線15,519.65點失而復得，台股未來可望再朝16,000點發起挑戰。

選股方面，投資人短線可將重點放在半導體、軟體及高殖利率等類股，其中，高殖利率類股中可留意包括零壹、中光電、大聯大、白紗科及揚秦等。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數2/24收盤價(元)3/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3652精聯11528.85 31.70 9.88 32.78
2601益航110.00 10.45 4.50 0.04
2739寒舍6154.00 54.50 0.93 3.05
2515中工18.81 8.69 -1.36 -0.01
5289宜鼎15224.50 217.50 -3.12 -10.50
　　　　　2.54 25.36

投組表現：

精聯（3652）表現最佳，商業需求復甦轉強，股價1日亮燈漲停、高檔突破。

宜鼎（5289）表現最差，安全監控族群漲多休息，股價1日下挫3.12％，投資人可等待後續反攻機會。

盤勢預測：

台股3月首日表現相當強勢，大盤開盤跌逾百點，惟盤中迅速走高，挾高殖利率概念的IC設計龍頭聯發科（2454）買盤點火助力，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）也接棒翻紅，加上空軍被軋空後也助漲，帶動台股表現逆勢強。

矽智財（IP）族群持續強勢領軍，世芯-KY股價1日亮燈漲停、再創近一年新高，重回千金股行列，創意股價也維持強者恆強態勢，再創1,180元歷史新高。

選股方面，預期高殖利率電子股、人工智慧（AI）商機概念股，將有機會帶動台股3月行情，另一方面，時序接近第一季底，投信季底作帳行情也同樣暗潮洶湧。

◎ 證券分析師容逸燊

代號公司張數2/24收盤價(元)3/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3652精聯11428.85 31.70 9.88 32.49
6791虎門科技4180.00 79.50 -0.63 -2.05
2388威盛190.80 89.70 -1.21 -0.11
3058立德22014.80 14.50 -2.03 -6.60
2606裕民161.00 57.40 -5.90 -0.36
　　　　　2.34 23.37

投組表現：

精聯（3652）表現最佳，具備穩定配息及高配發率，尤其工業電腦（IPC）族群普遍在下半年料況舒緩後衝刺出貨，現金股利仍有向上成長空間。

裕民（2606）表現最差，波羅的海乾散貨指數（BDI）連日大漲後，短線散裝輪出現調節壓力，但中長期底部已成形，可長線追蹤。

盤勢預測：

台股1日開低後拉抬權值股，中小型股休息，上周強勢的散裝航運消風拖類整體運輸類股，資金轉進食品類股，台股多頭格局不變但類股輪動加快，建議追逐當天強勢股需謹慎。台積電首季以美元計價營收恐將衰退，主因客戶晶片庫存量仍高，以及AI急單將至第二季才可出貨，與元月份法說營收季減14％預測相當；此外，特斯拉投資者日1日登場，包含車用電子在內，太陽能及低軌道衛星族群也可多加留意。

香港經歷945天後，3月起解除口罩禁令；泰國也因疫情重創旅遊業，2021年訪客人數只有疫情前1％，現在則考慮開放博弈產業。全球各地都將拚旅遊業復甦，預期航空及觀光類股營運可逐季成長至夏季旅遊旺季。

證券分析師卓楷偉

代號公司張數2/24收盤價(元)3/1收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4153鈺緯2238.35 38.85 1.30 1.10
4916事欣科10029.80 30.10 1.01 3.00
4119旭富10108.00 109.00 0.93 1.00
3013晟銘電10020.75 20.75 0.00 0.00
6160欣技15020.00 19.90 -0.50 -1.50
　　　　　0.36 3.60

投組表現：

鈺緯（4153）表現最佳，若能補量，仍有高點可期。

欣技（6160）表現最差，量縮微跌，陷入整理，補量即攻。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標元月意外升溫，消費支出轉為激增，升息壓力沉重，金融市場預期聯邦公開市場委員會（FOMC）未來三次會議都將升息一碼，但最終結果可能更高，導致近期美債殖息上揚、股市回檔。

盤面個股漲跌不一，工業電腦（IPC）專注於執行特定單向工作，具高度可靠、專業化、穩定等特性，隨歐美訂單需求復甦，後疫情時代表現亮眼，業者普遍樂觀看待今年在缺料緩解後的需求回補拉貨潮，相關類股已有相當幅度的波段行情。其中欣技強於掌上型工業級行動電腦，轉投資邦頎的自助服務POS機整合多樣線上支付，搶攻智慧自助零售市場；鈺緯從事醫療用及其它專業高階顯示器，踏入智慧醫療藍海市場，事欣科受惠博奕及航太營運復甦，後市看俏。

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工商時報 柯宗沅

證券組