張貽程︱宜鼎安全監控需求旺

地緣政治風險來襲，摩爾投顧分析師張貽程指出，ChatGPT所引動的熱潮未滅，相關概念股有望續揚，且3月投信作帳行情即將展開，建議投資人把握「看大做小」原則，卡位中小型股。本周投資組合前兩大為宜鼎（5289）、精聯（3652），再選入寒舍（2739）、益航（2601）與中工（2515）。

美國零售巨擘沃爾瑪財報不佳。但繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）公布上季財報優於預期，去年包含AI晶片在內的數據中心業務營收超過150億美元，創下歷史新高，人工智慧（AI）商機爆發，台美兩地股市同步擁抱ChatGPT所引動的熱潮。

台股加權指數24日早盤一度衝上15,717.96點，創下八個月來新高，櫃買指數則是領先創下波段新高，顯示內外資及大戶主力，都對台股後市有一定程度的信心，且盤面中小型股的表現愈趨熱絡，後市表現仍可望持續優於大型權值股。

展望後市，儘管台股24日因適逢MSCI指數權重調整，最後一盤爆量下殺，惟待短線被動調整因素過去後，行情就可望回歸正常，且3月投信季底作帳行情可望展開，將挹注台股上漲動能。

選股方面，AI、高效能運算（HPC）熱度席捲全球，矽智財（IP）、IC設計擔綱主攻部隊，創意、力旺、世芯-KY等均獲資金點火，反觀晶圓雙雄卻走勢溫吞，故投資人應把握「看大做小」原則，看大型股、大方向，操作中小型股；至於非電族群，則可留意散裝航運、原物料、再生能源等。

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