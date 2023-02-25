卓楷偉︱欣技工業電腦迎商機

美國聯準會（Fed）官員放鷹，主要指數紛紛回檔，台股以盤代跌，上周小漲24點，收在15,503點，證券分析師卓楷偉認為，台美股市歷經兔年強勁的開春反彈行情後，指數陷入膠著狀態，股東會及除權息旺季的第二季操作恐更加棘手，盤面已非類股齊揚的結構，資金更集中於成長性與新題材；本周投資組合前兩大為欣技（6160）、事欣科（4916），再選入晟銘電（3013）、旭富（4119）與鈺緯（4153）。

太空產業列為我國六大核心戰略產業之一，自「太空發展法」2021年三讀通過後，今年起國家太空中心也升格為行政法人，同樣展現出台灣發展太空場域的企圖心，亦賦予太空產業新生機。

資策會預估全球太空經濟規模至2040年可望突破1兆美元，相關受惠產業除市場較為熟悉的低軌衛星射頻元件外，精密扣件、微波通訊元件、印刷電路板（PCB）及晶片等零組件也將為台廠的重要舞台。

2023年世界行動通訊大會（MWC）擬於2月27日至3月2日將在西班牙巴塞隆納登場，作為疫後首度採取實體展，參展規模擴大，台廠預計展出包括5G、衛星通訊、天線、基地台、物聯網平台，上述產業皆成功搭上未來龐大的太空商機，隨大盤成交比重續著重於電子，資金將相當青睞相關類股；日本富豪前澤友作將帶八人繞月旅行，馬斯克也表示，3月將嘗試發射星際飛船，並喊話「火星移民計劃」將在20年內自給自足，世界再次進入太空探索黃金年代。

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