容逸燊︱虎門科技訂單持續挹注

台股上周再創兔年新高，但因連假賣壓及MSCI指數調整，指數24日大幅震盪，證券分析師容逸燊表示，2月底世界行動通訊大會（MWC）後，緊接3月1日特斯拉投資者日、3月20日輝達開發者大會，科技產業未來仍是盤面主軸，且3月起融券強迫回補也將助漲股價；本周投資組合前兩大為精聯（3652）、虎門科技（6791），再選入立德（3058）、威盛（2388）與裕民（2606）。

美股費半指數近期走勢強於道瓊指數，科技股挾帶ChatGPT題材吸引資金回流，即使有通膨及升息等利空干擾，對股市都已老調重彈，基本上舊利空只會反映1～2日，美國去年消費者物價指數（CPI）高點出現在6月份，故下半年起通膨應會明顯下滑，預料今年股市低點可能落在上半年。總經方面，美國公布元月個人消費支出（PCE）年增5.4％，聯準會升息壓力驟增，但對股市的殺傷力已逐漸減輕。

目前外資及散戶籌碼有利多方，下跌都因美股利空，但上漲不需太多理由，尤其在連假前櫃買指數仍續創新高，多方氣氛應可延續到假期之後。

電子正規軍等待指數衝關15,700點後才有延續性行情，指數若持續在15,350～15,650點區間震盪，則將由中小型股票輪動。類股方面，AI概念股換散熱族群點火外，非電族群有散裝航運連兩日強勢，觀光類股受惠政府將財給入境旅客5,000元，表現同樣續強；大陸解封後，基礎建設等水泥、鋼鐵族群也將在接下來旺季有表現機會。

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