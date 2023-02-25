趙彭博︱精聯比價效應點火

台股農曆年後就維持高檔震盪格局，啟發投顧分析師趙彭博指出，加權指數24日盤中一度再創波段高，顯示向上趨勢未變，看好高殖利率及2月營收增長股有望迎來漲勢。本周投資組合前兩大為精聯（3652）、霖宏（5464），再選入夏都（2722）、立碁（8111）與驊宏資（6148）。

美國2月綜合採購經理人指數（PMI）升至50.2，創八個月來新高，其中，製造業PMI初值為47.8，高於市場預期的47.1，服務業PMI初值50.5也同樣高於市場預期值47.3，顯示出美國勞動力需求強勁。

而美國勞工部23日公布前周初領失業金人數19.2萬人，也低於市場預期的20萬人及前值19.5萬人，更印證了勞動力市場緊張現象，美股科技股在通膨疑慮及擔憂Fed進一步升息的壓力下走弱。

台股上周亦受美股拖累，單周僅小漲24.09點，漲幅0.16％，收在15,503點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲3.27點，漲幅1.61％。

展望後市，台股在農曆年後四周內一直處於狹幅盤整格局中，22日因美股重挫、指數跌破月線，所幸在23日重新站回，而24日指數盤中一度波段新高15,717.96點，雖後續翻黑下挫，惟仍顯示向上趨勢未變，台股有望在228連假結束後再向16,000點發起挑戰。

選股方面，盤面資金在半導體、航運等大型股，及觀光、軍工、元宇宙、ChatGPT題材中小型股之間輪動點火，預期此輪漲現象可望持續；此外，高殖利率及2月營收增長股，近期亦有機會「粉墨登場」。

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