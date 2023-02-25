台股24日在長假效應、MSCI權重調整生效影響下甩尾急殺，月K仍順利收下連二紅，今年來大盤累計上漲9.66％，惟通膨問題、地緣政治風險等變數仍存，使台股近期維持高檔震盪走勢。

法人指出，美國聯準會（Fed）3月將宣布升息幅度，並更新利率點陣圖，對台美兩地股市影響甚鉅，此外，台股上市櫃公司將陸續公布去年年報，也是投資人關注之重點。

證券分析師卓楷偉本周仍持續青睞低價股，續留伺服器機殼廠晟銘電，再選入工業電腦廠欣技及事欣科、逐漸自祝融之災中復原的製藥廠旭富、醫療顯示器大廠鈺緯，看好多檔轉機題材股；整體持股比例99.8％。

證券分析師容逸燊本周鎖定近期盤面熱度高的題材股，包括AI、軍工、MWC展題材等，選入工業電腦廠精聯、計算機輔助工程（CAE）廠虎門科技、電源供應器廠商立德、IC設計威盛、散裝輪裕民；整體持股比例為99.8％。

摩爾投顧分析師張貽程選入工控記憶體模組廠宜鼎、工業電腦精聯、餐飲股寒舍、低價散裝航運股益航、營建股中工，投組首重宜鼎、精聯及寒舍，投組占比均在3成以上；整體持股比例為100％。

啟發投顧分析師趙彭博看好低價中小型股，投組首重工業電腦廠精聯、PCB廠霖宏，占比分別達49.9％及49.2％，再加入飯店股夏都、LED封裝廠立碁、資訊服務業者驊宏資；整體持股比例99.9％。

台股上周仍延續高檔震盪走勢，單周小漲24.09點，漲幅0.16％，日K呈現紅黑交錯走勢，暫時失守短期均線，惟周K仍驚險收紅。

在達人績效方面，趙彭博投組內個股單周急速狂飆，推升其單周績效站上24.78％、連兩周奪冠，容逸燊、卓楷偉也繳出5.79％、2.48％的報酬率，獲得第二、三名，而張貽程則以-4.02％位居第四名。

上周投組方面，趙彭博選入的倍力、劍湖山雙雙繳出雙位數周漲幅，其中，軟體廠倍力搭上近期正夯的聊天機器人ChatGPT，加上去年底甫掛牌上櫃的新股優勢，單周狂漲30.3％，股價拉出一波連九紅攻勢，直接進軍百元俱樂部。

本循環逐洞賽僅剩最後四周賽事，已進入最後關鍵衝刺期，回顧目前戰況，趙彭博在連兩周奪冠後，戰績急起直追，目前與卓楷偉同樣坐擁三座周冠軍，且累計績效也以41.36％大幅領先；而容逸燊、張貽程則各有一冠。

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