台股短線恐轉弱 達人大敲這5檔
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6874
|倍力
|60
|82.50
|109.50
|32.73
|162.00
|5701
|劍湖山
|1373
|3.61
|4.70
|30.19
|149.66
|1432
|大魯閣
|1
|17.75
|18.80
|5.92
|0.11
|2734
|易飛網
|1
|32.60
|33.05
|1.38
|0.04
|3564
|其陽
|1
|40.50
|39.80
|-1.73
|-0.07
|31.17
|311.74
投組表現：
倍力（6874）表現最佳，股價22日亮燈漲停，再創掛牌新高，後市仍有上漲空間。
其陽（3564）表現最差，股價22日下跌3.52％，惟月、季仍呈多頭排列，經量縮整理後反彈可期。
盤勢預測 ：
美股四大指數21日全數下跌，拖累台股大盤22日開低走低，最低下探至15,345.93點，終場下跌144.23點，跌幅0.93％，以15,418.77點作收。
展望後市，台股受美股重挫影響，收盤跌破月線15,451.45點，短線有轉弱的疑慮，而後續美國聯準會（Fed）將公布2月貨幣政策會議紀要，美股能否止跌，勢必也將對台股多頭進展造成關鍵影響。
選股方面，投資人短線可先將重點放在觀光、貨易百貨、軍工、元宇宙、ChatGPT概念股，包括驊宏資、雷虎、老爺知、王品、劍湖山等，可特別關注。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5704
|老爺知
|49
|60.90
|70.50
|15.76
|47.04
|4526
|東台
|185
|16.15
|16.75
|3.72
|11.10
|1589
|永冠-KY
|1
|68.60
|70.50
|2.77
|0.19
|6741
|91APP*-KY
|16
|127.50
|125.50
|-1.57
|-3.20
|1503
|士電
|22
|84.70
|82.30
|-2.83
|-5.28
|4.99
|49.85
投組表現：
老爺知（5704）表現最佳，受惠疫情鬆綁迎來報復性消費，股價上檔已無套牢壓力，可持續追蹤。
士電（1503）表現最差，儲能類股22日稍作拉回，但仍未破17日大量紅K棒低檔，中長線多頭格局持續。
盤勢預測：
零售業者沃爾瑪上季財報表現優於預期，但對未來一年展望悲觀，空頭認為，股市終於補跌趕上債市的反應。美國十年期公債殖利率22日接近4％，創下波段新高，同日美股主要指數跌幅皆逾2％，但歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）公布52.3，高於預期，歐洲通膨狀況不比美國低，因此美股應只是暫時性回調，關鍵在俄烏戰爭滿一年後通膨應明顯滑落，第二季落底的科技股拉回可偏多操作。
另外大陸將於3月4日舉行兩會，基於疫情解封，外資機構開始翻多陸股，同樣對市場注入活水的陸股經歷去年暴跌後，監管制度已放鬆許多，可長期偏多操作。
台股22日早盤受制外資賣壓，大跌超過200點，但內資仍舊撐住盤面並未棄守，近期指數修正都會有次族群明顯表現，顯示資金並未撤離，美股拉回也不是什麼新鮮利空，估計2～3日內應可止穩。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8049
|晶采
|50
|33.90
|35.00
|3.24
|5.50
|8215
|明基材
|12
|36.55
|36.90
|0.96
|0.42
|6122
|擎邦
|100
|19.10
|19.15
|0.26
|0.50
|2402
|毅嘉
|100
|18.90
|18.85
|-0.26
|-0.50
|3013
|晟銘電
|200
|20.30
|20.15
|-0.74
|-3.00
|0.29
|2.92
投組表現：
晶采（8049）表現最佳，補量續揚，後勢仍有高點可期。
晟銘電（3013）表現最差，量縮下跌一天，補量即攻。
盤勢預測：
美國總統拜登訪烏克蘭後，俄羅斯宣布暫停參加《新削減戰略武器條約》，未來恐恢復「核試爆」，且大陸國家主席習近平未來數月計劃訪問俄羅斯總統普丁，中俄友好讓俄烏戰爭續燒機會大增，地緣政治緊張再起，美元轉強造成全球股市回檔，檢驗個股基本面越趨重要。
歐盟通過新法，2035年起禁售汽柴油新車，電動車新時代來臨，車用電子需高度安全性及長期認證，供應鏈穩定，不易輕易汰換，產業在穩健獲利中成長。毅嘉目前主要客戶需求動能強勁，來自車用營收占比已逾六成，未來仍將持續深耕車用市場，去年累計前三季稅後純益已直逼2021年全年獲利，並創近八年同期新高，今年營運拚逐季轉強。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4503
|金雨
|102
|47.70
|48.40
|1.47
|7.14
|1605
|華新
|1
|57.50
|57.30
|-0.35
|-0.02
|8069
|元太
|24
|206.00
|202.00
|-1.94
|-9.60
|3128
|昇銳
|1
|47.55
|46.20
|-2.84
|-0.13
|6187
|萬潤
|1
|72.40
|70.30
|-2.90
|-0.21
|-0.28
|-2.83
投組表現：
金雨（4503）表現最佳，股價22日小跌0.92％，惟智慧零售需求強，股價人氣仍不滅。
萬潤（6187）表現最差，股價上周漲多後拉回，若後續站穩7字頭則有望再攻。
盤勢預測：
受美股收假後重挫拖累，台股加權指數22日同步修正至月線15,451.45點之下，惟開低後仍可見到部分支撐買盤進場，盤中跌點小幅收斂，不過，權王台積電（2330）連四天下跌，須待地緣政治風險和緩、美股回穩後，權值股才有望結束整理態勢。
不過，中小型股表現依舊活躍，軍工類股不畏國際利空，雷虎連續兩日強鎖漲停，八貫、漢翔、寶一等也逆勢上漲，相關族群後市有望持續抗跌、值得期待；其餘非電股，包含餐飲、鋼鐵、再生能源等題材股也是主流。
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