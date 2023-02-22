台股短線恐轉弱 達人大敲這5檔

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6874 倍力 60 82.50 109.50 32.73 162.00 5701 劍湖山 1373 3.61 4.70 30.19 149.66 1432 大魯閣 1 17.75 18.80 5.92 0.11 2734 易飛網 1 32.60 33.05 1.38 0.04 3564 其陽 1 40.50 39.80 -1.73 -0.07 31.17 311.74

投組表現：

倍力（6874）表現最佳，股價22日亮燈漲停，再創掛牌新高，後市仍有上漲空間。

其陽（3564）表現最差，股價22日下跌3.52％，惟月、季仍呈多頭排列，經量縮整理後反彈可期。

盤勢預測 ：

美股四大指數21日全數下跌，拖累台股大盤22日開低走低，最低下探至15,345.93點，終場下跌144.23點，跌幅0.93％，以15,418.77點作收。

展望後市，台股受美股重挫影響，收盤跌破月線15,451.45點，短線有轉弱的疑慮，而後續美國聯準會（Fed）將公布2月貨幣政策會議紀要，美股能否止跌，勢必也將對台股多頭進展造成關鍵影響。

選股方面，投資人短線可先將重點放在觀光、貨易百貨、軍工、元宇宙、ChatGPT概念股，包括驊宏資、雷虎、老爺知、王品、劍湖山等，可特別關注。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5704 老爺知 49 60.90 70.50 15.76 47.04 4526 東台 185 16.15 16.75 3.72 11.10 1589 永冠-KY 1 68.60 70.50 2.77 0.19 6741 91APP*-KY 16 127.50 125.50 -1.57 -3.20 1503 士電 22 84.70 82.30 -2.83 -5.28 4.99 49.85

投組表現：

老爺知（5704）表現最佳，受惠疫情鬆綁迎來報復性消費，股價上檔已無套牢壓力，可持續追蹤。

士電（1503）表現最差，儲能類股22日稍作拉回，但仍未破17日大量紅K棒低檔，中長線多頭格局持續。

盤勢預測：

零售業者沃爾瑪上季財報表現優於預期，但對未來一年展望悲觀，空頭認為，股市終於補跌趕上債市的反應。美國十年期公債殖利率22日接近4％，創下波段新高，同日美股主要指數跌幅皆逾2％，但歐元區2月綜合採購經理人指數（PMI）公布52.3，高於預期，歐洲通膨狀況不比美國低，因此美股應只是暫時性回調，關鍵在俄烏戰爭滿一年後通膨應明顯滑落，第二季落底的科技股拉回可偏多操作。

另外大陸將於3月4日舉行兩會，基於疫情解封，外資機構開始翻多陸股，同樣對市場注入活水的陸股經歷去年暴跌後，監管制度已放鬆許多，可長期偏多操作。

台股22日早盤受制外資賣壓，大跌超過200點，但內資仍舊撐住盤面並未棄守，近期指數修正都會有次族群明顯表現，顯示資金並未撤離，美股拉回也不是什麼新鮮利空，估計2～3日內應可止穩。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8049 晶采 50 33.90 35.00 3.24 5.50 8215 明基材 12 36.55 36.90 0.96 0.42 6122 擎邦 100 19.10 19.15 0.26 0.50 2402 毅嘉 100 18.90 18.85 -0.26 -0.50 3013 晟銘電 200 20.30 20.15 -0.74 -3.00 0.29 2.92

投組表現：

晶采（8049）表現最佳，補量續揚，後勢仍有高點可期。

晟銘電（3013）表現最差，量縮下跌一天，補量即攻。

盤勢預測：

美國總統拜登訪烏克蘭後，俄羅斯宣布暫停參加《新削減戰略武器條約》，未來恐恢復「核試爆」，且大陸國家主席習近平未來數月計劃訪問俄羅斯總統普丁，中俄友好讓俄烏戰爭續燒機會大增，地緣政治緊張再起，美元轉強造成全球股市回檔，檢驗個股基本面越趨重要。

歐盟通過新法，2035年起禁售汽柴油新車，電動車新時代來臨，車用電子需高度安全性及長期認證，供應鏈穩定，不易輕易汰換，產業在穩健獲利中成長。毅嘉目前主要客戶需求動能強勁，來自車用營收占比已逾六成，未來仍將持續深耕車用市場，去年累計前三季稅後純益已直逼2021年全年獲利，並創近八年同期新高，今年營運拚逐季轉強。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4503 金雨 102 47.70 48.40 1.47 7.14 1605 華新 1 57.50 57.30 -0.35 -0.02 8069 元太 24 206.00 202.00 -1.94 -9.60 3128 昇銳 1 47.55 46.20 -2.84 -0.13 6187 萬潤 1 72.40 70.30 -2.90 -0.21 -0.28 -2.83

投組表現：

金雨（4503）表現最佳，股價22日小跌0.92％，惟智慧零售需求強，股價人氣仍不滅。

萬潤（6187）表現最差，股價上周漲多後拉回，若後續站穩7字頭則有望再攻。

盤勢預測：

受美股收假後重挫拖累，台股加權指數22日同步修正至月線15,451.45點之下，惟開低後仍可見到部分支撐買盤進場，盤中跌點小幅收斂，不過，權王台積電（2330）連四天下跌，須待地緣政治風險和緩、美股回穩後，權值股才有望結束整理態勢。

不過，中小型股表現依舊活躍，軍工類股不畏國際利空，雷虎連續兩日強鎖漲停，八貫、漢翔、寶一等也逆勢上漲，相關族群後市有望持續抗跌、值得期待；其餘非電股，包含餐飲、鋼鐵、再生能源等題材股也是主流。