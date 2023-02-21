個股輪動快速 這五類概念股成焦點

工商時報

 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數2/17收盤價(元)2/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6874倍力6082.50 99.70 20.85 103.20
5701劍湖山13733.61 4.30 19.11 94.74
1432大魯閣117.75 19.20 8.17 0.15
3564其陽140.50 41.25 1.85 0.08
2734易飛網132.60 31.35 -3.83 -0.13
　　　　　19.80 198.03

投組表現：

倍力（6874）表現最佳，股價21日亮燈漲停，將面臨100元整數關卡，建議投資人先行獲利了結。

易飛網（2734）表現最差，股價21日下跌2.64％，下檔31元附近有重要支撐，後市反彈可期。

盤勢預測

美股20日因華盛頓誕辰紀念日休市一天，台股撇除美股影響，加權指數21日開低走高，最高來到15,567.74點，終場上漲11.77點，漲幅0.08％，以15,563點作收，成交量則放大至2,200億元之上。

展望後市，台股加權指數在月線上已盤整三周左右，大盤目前處於趨勢向上前的盤整行情，預估在美國公布1月個人消費支出物價指數（PCE），多空僵局才有機會出現突破，故上半周指數若有下跌遇撐，建議投資人可提前進場卡位。

選股方面，重點則應放在軍工、航運、元宇宙、ChatGPT及電動車等概念股，包括立碁、雷虎、精剛、台航、先進光等，均可特別關注

◎ 證券分析師容逸燊

代號公司張數2/17收盤價(元)2/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5704老爺知4960.90 64.10 5.25 15.68
4526東台18516.15 16.80 4.02 12.03
1589永冠-KY168.60 70.90 3.35 0.23
1503士電2284.70 85.50 0.94 1.76
674191APP*-KY16127.50 127.00 -0.39 -0.80
　　　　　2.89 28.90

投組表現：

老爺知（5704）表現最佳，受惠228連假及口罩禁令解除，預料國內觀光景點人潮回籠，股價21日再創掛牌新高，上檔已無套牢壓力，可持續追蹤。

91APP*-KY（6741）表現最差，由於量能自12月起緩步增溫，位階也相對低檔，只要17日紅K棒低檔不破，仍可持續偏多。

盤勢預測：

高盛報告指出陸股今年漲幅將達24％，主因疫情解封後內需股帶動，美銀也認為，陸股第一階段將修正偏低的本益比，第二階段將由企業獲利所推動，意即空頭市場轉彎時會先由超跌的股票領頭，再來才看實際營收有無獲利；3月初大陸兩會後拚經濟的方向確立，可先布局內需相關傳產族群，包含鋼鐵、水泥、觀光消費等族群可中長線操作。


　美股20日休市，台股21日早盤電子權值股交投清淡，指數由航運類股支撐，金融股玉山金只配6毛股息，配發率只有54％，創近年新低，未來須注意金融股連鎖反應。櫃買指數已過半年高點，搭上興櫃熱度不減，資金往中小型股湧入，同時月底世界行動通訊大會（MWC）登場，可注意元宇宙相關族群。

 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數2/17收盤價(元)2/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4503金雨10247.70 48.85 2.41 11.73
8069元太24206.00 210.00 1.94 9.60
3128昇銳147.55 48.00 0.95 0.05
1605華新157.50 57.80 0.52 0.03
6187萬潤172.40 71.60 -1.10 -0.08
　　　　　2.13 21.33

投組表現：

金雨（4503）表現最佳，智慧零售需求增強，股價買盤人氣不滅。

萬潤（6187）表現最差，股價上周漲多後小幅拉回、21日下挫0.56％，若能站穩7字頭，則有望續攻。

盤勢預測：

台股加權指數21日再次開低走高，盤中在15,500點附近，低接買盤持續湧進，資金行情強勁，內資資金尤其洶湧，帶動以中小型股為主的櫃買指數持續衝高，表現優於權值股，因此，目前操作邏輯仍建議要鎖定中小型股，才是王道。

選股方面，在內資資金行情簇擁下，個股輪動快速、短線波動大，即便軍工類股21日漲跌互見，惟指標股雷虎接獲陸軍無人機大單，股價強鎖漲停，多頭行情可望延續。

另外，矽智財（IP）族群方面，高價股創意收盤價也首度突破1千元、最高價1,045再創新天價，世芯-KY可望出現比價補漲效應。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號公司張數2/17收盤價(元)2/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8049晶采5033.90 34.90 2.95 5.00
3013晟銘電20020.30 20.85 2.71 11.00
2402毅嘉10018.90 19.20 1.59 3.00
8215明基材1236.55 36.90 0.96 0.42
6122擎邦10019.10 19.00 -0.52 -1.00
　　　　　1.84 18.42

投組表現：

晶采（8049）表現最佳，補量續揚，後勢易跳空大漲。

擎邦（6122）表現最差，微幅下跌，補量即漲。

盤勢預測：

美股20日休市外，大陸央行公告2月貸款市場報價利率（LPR）連6個月持平，預期未來可能會降息刺激經濟復甦，台出口產業恐受衝擊；台經院下修今年經濟成長率至2.58％，景氣靠內需支撐，台經院表示，變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷影響下，去年全球經濟並不理想，放緩態勢料將延續至2023年，然製造業營業氣候測驗點連2月反彈，大陸解封是重要因素，鋼鐵、石化等傳產展望轉佳，呈現出外冷內熱的格局。

個股方面，擎邦累積多年代理國外製程技術，累積在建工程金額達90億元，續創新高，總計承攬工程合約更達150億元，確立營運升溫，去年前三季每股稅後純益（EPS）達1.23元，超越前兩年總合，今年元月營收年增20.26％，後市值得期待。

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工商時報 柯宗沅

證券組