個股輪動快速 這五類概念股成焦點

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6874 倍力 60 82.50 99.70 20.85 103.20 5701 劍湖山 1373 3.61 4.30 19.11 94.74 1432 大魯閣 1 17.75 19.20 8.17 0.15 3564 其陽 1 40.50 41.25 1.85 0.08 2734 易飛網 1 32.60 31.35 -3.83 -0.13 19.80 198.03

投組表現：

倍力（6874）表現最佳，股價21日亮燈漲停，將面臨100元整數關卡，建議投資人先行獲利了結。

易飛網（2734）表現最差，股價21日下跌2.64％，下檔31元附近有重要支撐，後市反彈可期。

盤勢預測 ：

美股20日因華盛頓誕辰紀念日休市一天，台股撇除美股影響，加權指數21日開低走高，最高來到15,567.74點，終場上漲11.77點，漲幅0.08％，以15,563點作收，成交量則放大至2,200億元之上。

展望後市，台股加權指數在月線上已盤整三周左右，大盤目前處於趨勢向上前的盤整行情，預估在美國公布1月個人消費支出物價指數（PCE），多空僵局才有機會出現突破，故上半周指數若有下跌遇撐，建議投資人可提前進場卡位。

選股方面，重點則應放在軍工、航運、元宇宙、ChatGPT及電動車等概念股，包括立碁、雷虎、精剛、台航、先進光等，均可特別關注。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5704 老爺知 49 60.90 64.10 5.25 15.68 4526 東台 185 16.15 16.80 4.02 12.03 1589 永冠-KY 1 68.60 70.90 3.35 0.23 1503 士電 22 84.70 85.50 0.94 1.76 6741 91APP*-KY 16 127.50 127.00 -0.39 -0.80 2.89 28.90

投組表現：

老爺知（5704）表現最佳，受惠228連假及口罩禁令解除，預料國內觀光景點人潮回籠，股價21日再創掛牌新高，上檔已無套牢壓力，可持續追蹤。

91APP*-KY（6741）表現最差，由於量能自12月起緩步增溫，位階也相對低檔，只要17日紅K棒低檔不破，仍可持續偏多。

盤勢預測：

高盛報告指出陸股今年漲幅將達24％，主因疫情解封後內需股帶動，美銀也認為，陸股第一階段將修正偏低的本益比，第二階段將由企業獲利所推動，意即空頭市場轉彎時會先由超跌的股票領頭，再來才看實際營收有無獲利；3月初大陸兩會後拚經濟的方向確立，可先布局內需相關傳產族群，包含鋼鐵、水泥、觀光消費等族群可中長線操作。



美股20日休市，台股21日早盤電子權值股交投清淡，指數由航運類股支撐，金融股玉山金只配6毛股息，配發率只有54％，創近年新低，未來須注意金融股連鎖反應。櫃買指數已過半年高點，搭上興櫃熱度不減，資金往中小型股湧入，同時月底世界行動通訊大會（MWC）登場，可注意元宇宙相關族群。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4503 金雨 102 47.70 48.85 2.41 11.73 8069 元太 24 206.00 210.00 1.94 9.60 3128 昇銳 1 47.55 48.00 0.95 0.05 1605 華新 1 57.50 57.80 0.52 0.03 6187 萬潤 1 72.40 71.60 -1.10 -0.08 2.13 21.33

投組表現：

金雨（4503）表現最佳，智慧零售需求增強，股價買盤人氣不滅。

萬潤（6187）表現最差，股價上周漲多後小幅拉回、21日下挫0.56％，若能站穩7字頭，則有望續攻。

盤勢預測：

台股加權指數21日再次開低走高，盤中在15,500點附近，低接買盤持續湧進，資金行情強勁，內資資金尤其洶湧，帶動以中小型股為主的櫃買指數持續衝高，表現優於權值股，因此，目前操作邏輯仍建議要鎖定中小型股，才是王道。

選股方面，在內資資金行情簇擁下，個股輪動快速、短線波動大，即便軍工類股21日漲跌互見，惟指標股雷虎接獲陸軍無人機大單，股價強鎖漲停，多頭行情可望延續。

另外，矽智財（IP）族群方面，高價股創意收盤價也首度突破1千元、最高價1,045再創新天價，世芯-KY可望出現比價補漲效應。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8049 晶采 50 33.90 34.90 2.95 5.00 3013 晟銘電 200 20.30 20.85 2.71 11.00 2402 毅嘉 100 18.90 19.20 1.59 3.00 8215 明基材 12 36.55 36.90 0.96 0.42 6122 擎邦 100 19.10 19.00 -0.52 -1.00 1.84 18.42

投組表現：

晶采（8049）表現最佳，補量續揚，後勢易跳空大漲。

擎邦（6122）表現最差，微幅下跌，補量即漲。

盤勢預測：

美股20日休市外，大陸央行公告2月貸款市場報價利率（LPR）連6個月持平，預期未來可能會降息刺激經濟復甦，台出口產業恐受衝擊；台經院下修今年經濟成長率至2.58％，景氣靠內需支撐，台經院表示，變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷影響下，去年全球經濟並不理想，放緩態勢料將延續至2023年，然製造業營業氣候測驗點連2月反彈，大陸解封是重要因素，鋼鐵、石化等傳產展望轉佳，呈現出外冷內熱的格局。

個股方面，擎邦累積多年代理國外製程技術，累積在建工程金額達90億元，續創新高，總計承攬工程合約更達150億元，確立營運升溫，去年前三季每股稅後純益（EPS）達1.23元，超越前兩年總合，今年元月營收年增20.26％，後市值得期待。