個股輪動快速 這五類概念股成焦點
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6874
|倍力
|60
|82.50
|99.70
|20.85
|103.20
|5701
|劍湖山
|1373
|3.61
|4.30
|19.11
|94.74
|1432
|大魯閣
|1
|17.75
|19.20
|8.17
|0.15
|3564
|其陽
|1
|40.50
|41.25
|1.85
|0.08
|2734
|易飛網
|1
|32.60
|31.35
|-3.83
|-0.13
|19.80
|198.03
投組表現：
倍力（6874）表現最佳，股價21日亮燈漲停，將面臨100元整數關卡，建議投資人先行獲利了結。
易飛網（2734）表現最差，股價21日下跌2.64％，下檔31元附近有重要支撐，後市反彈可期。
盤勢預測 ：
美股20日因華盛頓誕辰紀念日休市一天，台股撇除美股影響，加權指數21日開低走高，最高來到15,567.74點，終場上漲11.77點，漲幅0.08％，以15,563點作收，成交量則放大至2,200億元之上。
展望後市，台股加權指數在月線上已盤整三周左右，大盤目前處於趨勢向上前的盤整行情，預估在美國公布1月個人消費支出物價指數（PCE），多空僵局才有機會出現突破，故上半周指數若有下跌遇撐，建議投資人可提前進場卡位。
選股方面，重點則應放在軍工、航運、元宇宙、ChatGPT及電動車等概念股，包括立碁、雷虎、精剛、台航、先進光等，均可特別關注。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5704
|老爺知
|49
|60.90
|64.10
|5.25
|15.68
|4526
|東台
|185
|16.15
|16.80
|4.02
|12.03
|1589
|永冠-KY
|1
|68.60
|70.90
|3.35
|0.23
|1503
|士電
|22
|84.70
|85.50
|0.94
|1.76
|6741
|91APP*-KY
|16
|127.50
|127.00
|-0.39
|-0.80
|2.89
|28.90
投組表現：
老爺知（5704）表現最佳，受惠228連假及口罩禁令解除，預料國內觀光景點人潮回籠，股價21日再創掛牌新高，上檔已無套牢壓力，可持續追蹤。
91APP*-KY（6741）表現最差，由於量能自12月起緩步增溫，位階也相對低檔，只要17日紅K棒低檔不破，仍可持續偏多。
盤勢預測：
高盛報告指出陸股今年漲幅將達24％，主因疫情解封後內需股帶動，美銀也認為，陸股第一階段將修正偏低的本益比，第二階段將由企業獲利所推動，意即空頭市場轉彎時會先由超跌的股票領頭，再來才看實際營收有無獲利；3月初大陸兩會後拚經濟的方向確立，可先布局內需相關傳產族群，包含鋼鐵、水泥、觀光消費等族群可中長線操作。
美股20日休市，台股21日早盤電子權值股交投清淡，指數由航運類股支撐，金融股玉山金只配6毛股息，配發率只有54％，創近年新低，未來須注意金融股連鎖反應。櫃買指數已過半年高點，搭上興櫃熱度不減，資金往中小型股湧入，同時月底世界行動通訊大會（MWC）登場，可注意元宇宙相關族群。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4503
|金雨
|102
|47.70
|48.85
|2.41
|11.73
|8069
|元太
|24
|206.00
|210.00
|1.94
|9.60
|3128
|昇銳
|1
|47.55
|48.00
|0.95
|0.05
|1605
|華新
|1
|57.50
|57.80
|0.52
|0.03
|6187
|萬潤
|1
|72.40
|71.60
|-1.10
|-0.08
|2.13
|21.33
投組表現：
金雨（4503）表現最佳，智慧零售需求增強，股價買盤人氣不滅。
萬潤（6187）表現最差，股價上周漲多後小幅拉回、21日下挫0.56％，若能站穩7字頭，則有望續攻。
盤勢預測：
台股加權指數21日再次開低走高，盤中在15,500點附近，低接買盤持續湧進，資金行情強勁，內資資金尤其洶湧，帶動以中小型股為主的櫃買指數持續衝高，表現優於權值股，因此，目前操作邏輯仍建議要鎖定中小型股，才是王道。
選股方面，在內資資金行情簇擁下，個股輪動快速、短線波動大，即便軍工類股21日漲跌互見，惟指標股雷虎接獲陸軍無人機大單，股價強鎖漲停，多頭行情可望延續。
另外，矽智財（IP）族群方面，高價股創意收盤價也首度突破1千元、最高價1,045再創新天價，世芯-KY可望出現比價補漲效應。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8049
|晶采
|50
|33.90
|34.90
|2.95
|5.00
|3013
|晟銘電
|200
|20.30
|20.85
|2.71
|11.00
|2402
|毅嘉
|100
|18.90
|19.20
|1.59
|3.00
|8215
|明基材
|12
|36.55
|36.90
|0.96
|0.42
|6122
|擎邦
|100
|19.10
|19.00
|-0.52
|-1.00
|1.84
|18.42
投組表現：
晶采（8049）表現最佳，補量續揚，後勢易跳空大漲。
擎邦（6122）表現最差，微幅下跌，補量即漲。
盤勢預測：
美股20日休市外，大陸央行公告2月貸款市場報價利率（LPR）連6個月持平，預期未來可能會降息刺激經濟復甦，台出口產業恐受衝擊；台經院下修今年經濟成長率至2.58％，景氣靠內需支撐，台經院表示，變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷影響下，去年全球經濟並不理想，放緩態勢料將延續至2023年，然製造業營業氣候測驗點連2月反彈，大陸解封是重要因素，鋼鐵、石化等傳產展望轉佳，呈現出外冷內熱的格局。
個股方面，擎邦累積多年代理國外製程技術，累積在建工程金額達90億元，續創新高，總計承攬工程合約更達150億元，確立營運升溫，去年前三季每股稅後純益（EPS）達1.23元，超越前兩年總合，今年元月營收年增20.26％，後市值得期待。
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