重磅法說接連登場 這六檔盼掀買氣
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5701
|劍湖山
|1373
|3.61
|3.97
|9.97
|49.43
|6874
|倍力
|60
|82.50
|90.70
|9.94
|49.20
|1432
|大魯閣
|1
|17.75
|19.45
|9.58
|0.17
|3564
|其陽
|1
|40.50
|41.75
|3.09
|0.13
|2734
|易飛網
|1
|32.60
|32.20
|-1.23
|-0.04
|9.89
|98.88
投組表現：
劍湖山（5701）表現最佳，股價20日亮燈漲停、成交量放大，後市仍有機會持續上漲。
易飛網（2734）表現最差，股價20日下跌1.23％，股價量縮整理完畢後，反彈可期。
盤勢預測 ：
美股四大指數17日漲跌互見，台股大盤20日開低走高，最高來到15,575.32點，終場上漲71.53點，漲幅0.46％，以15,551.23點作收。
展望後市，美股20日將休市一日，而台股在月線之上盤整已久，預估在下半周將會有決定性的突破行情，上半周若逢支撐可提前買進布局。
選股方面，投資人則可聚焦觀光、貿易百貨、航運、金融保險及電動車等族群，劍湖山、倍力20日漲停後，後續仍有上漲空間，亦可持續關注。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2402
|毅嘉
|100
|18.90
|19.25
|1.85
|3.50
|8215
|明基材
|12
|36.55
|37.10
|1.50
|0.66
|3013
|晟銘電
|200
|20.30
|20.55
|1.23
|5.00
|8049
|晶采
|50
|33.90
|34.25
|1.03
|1.75
|6122
|擎邦
|100
|19.10
|19.20
|0.52
|1.00
|1.19
|11.91
投組表現：
毅嘉（2402）表現最佳，量價續揚，多頭格局可期。
擎邦（6122）表現最差，微幅上揚，補量即漲。
盤勢預測：
ChatGPT是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，今年以來成為科技股的「救世主」，被喻為AI界的iPhone革命，它能寫出真人程度的文章、精通許多學科，押注OpenAI的微軟成為最大受益者，市值重返兩兆美元，相關軟硬體公司雨露均霑，使用者爆增後，雲端伺服器、高速傳輸運算概念股尤其受惠。
美股20日休市，但市場仍擔憂美國強勁的經濟將促使聯準會（Fed）全年維持緊縮性貨幣政策，後續操作恐更加棘手。個股方面，晟銘電主要銷售電腦及伺服器機殼，去年營收65.2億元，年增23.41％，中壢已增建兩座廠房因應需求暢旺，價值浮現，外資近日強力買超，股價蓄勢待發。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4526
|東台
|185
|16.15
|16.90
|4.64
|13.88
|1589
|永冠-KY
|1
|68.60
|70.10
|2.19
|0.15
|1503
|士電
|22
|84.70
|85.10
|0.47
|0.88
|5704
|老爺知
|49
|60.90
|60.90
|0.00
|0.00
|6741
|91APP*-KY
|16
|127.50
|125.50
|-1.57
|-3.20
|1.17
|11.71
投組表現：
東台（4526）表現最佳，與奇美醫學中心成功開發「全方位導管零點偵測儀」，股價20日爆出去年4月中旬以來最大量，有機會挑戰去年高檔區域。
91APP*-KY（6741）表現最差，由於量能自12月起緩步增溫，位階偏低，後續或有表現空間，惟股價帶量留出上引線，17日開盤價區域不可跌破。
盤勢預測：
美股在一連串不利股市的通膨數據後止穩，科技股反彈較為強勢，台積電20日舉行法說，照去年的推估接下來將進入淡季，但各科技廠甫掀起AI大戰，可關注能否釋出新高階製程訂單訊息；特斯拉在大陸生產的 ModelY一周內第二次漲價，加上寧德時代將提供電池折扣，一來一回毛利率更提升，股價17日反彈3.1％，電動車相關類股續有話題性。
經歷上周外資賣股後，資金回流亞股，台股20日走勢偏強，陸港股也同步大漲，月底前無重要數據公布，盤面仍是中小型股發揮空間，預期228連假前較可能出現調節。鋼鐵類股本月休息，進入最後一周開始有所表現；旅遊觀光族群短線過熱拉回，中長線仍可低接。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|2/17收盤價(元)
|2/20收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1605
|華新
|1
|57.50
|58.60
|1.91
|0.11
|3128
|昇銳
|1
|47.55
|48.10
|1.16
|0.06
|4503
|金雨
|102
|47.70
|48.15
|0.94
|4.59
|6187
|萬潤
|1
|72.40
|72.00
|-0.55
|-0.04
|8069
|元太
|24
|206.00
|203.50
|-1.21
|-6.00
|-0.13
|-1.29
投組表現：
華新（1605）表現最佳，再生能源題材夯，20日盤中最高價達59.3元，再刷新逾31年高。
元太（8069）表現最差，股價漲多休息，後市若站穩2字頭則有望續攻。
盤勢預測：
台股加權指數20日開低走高，儘管台積電（2330）翻黑下挫，惟中小型股仍持續活繃亂跳，櫃買指數上漲0.66％，表現強於大盤，顯示內資力量接手2月底行情。
展望後市，本周有多場重要法說將將接連登場，世界、智原、欣興、義隆、台達電、第一金等，都有機會再掀買氣。
選股方面，盤面類股多點開花，主流族群包含再生能源、重電、水資源、車電、網通等，其中，世界行動通訊大會（MWC）將於2月底登場，網通股智邦、神準、正基等均有望繳出不俗成績。
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