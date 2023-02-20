重磅法說接連登場 這六檔盼掀買氣

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5701 劍湖山 1373 3.61 3.97 9.97 49.43 6874 倍力 60 82.50 90.70 9.94 49.20 1432 大魯閣 1 17.75 19.45 9.58 0.17 3564 其陽 1 40.50 41.75 3.09 0.13 2734 易飛網 1 32.60 32.20 -1.23 -0.04 9.89 98.88

投組表現：

劍湖山（5701）表現最佳，股價20日亮燈漲停、成交量放大，後市仍有機會持續上漲。

易飛網（2734）表現最差，股價20日下跌1.23％，股價量縮整理完畢後，反彈可期。

盤勢預測 ：

美股四大指數17日漲跌互見，台股大盤20日開低走高，最高來到15,575.32點，終場上漲71.53點，漲幅0.46％，以15,551.23點作收。

展望後市，美股20日將休市一日，而台股在月線之上盤整已久，預估在下半周將會有決定性的突破行情，上半周若逢支撐可提前買進布局。

選股方面，投資人則可聚焦觀光、貿易百貨、航運、金融保險及電動車等族群，劍湖山、倍力20日漲停後，後續仍有上漲空間，亦可持續關注。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2402 毅嘉 100 18.90 19.25 1.85 3.50 8215 明基材 12 36.55 37.10 1.50 0.66 3013 晟銘電 200 20.30 20.55 1.23 5.00 8049 晶采 50 33.90 34.25 1.03 1.75 6122 擎邦 100 19.10 19.20 0.52 1.00 1.19 11.91

投組表現：

毅嘉（2402）表現最佳，量價續揚，多頭格局可期。

擎邦（6122）表現最差，微幅上揚，補量即漲。

盤勢預測：

ChatGPT是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，今年以來成為科技股的「救世主」，被喻為AI界的iPhone革命，它能寫出真人程度的文章、精通許多學科，押注OpenAI的微軟成為最大受益者，市值重返兩兆美元，相關軟硬體公司雨露均霑，使用者爆增後，雲端伺服器、高速傳輸運算概念股尤其受惠。

美股20日休市，但市場仍擔憂美國強勁的經濟將促使聯準會（Fed）全年維持緊縮性貨幣政策，後續操作恐更加棘手。個股方面，晟銘電主要銷售電腦及伺服器機殼，去年營收65.2億元，年增23.41％，中壢已增建兩座廠房因應需求暢旺，價值浮現，外資近日強力買超，股價蓄勢待發。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4526 東台 185 16.15 16.90 4.64 13.88 1589 永冠-KY 1 68.60 70.10 2.19 0.15 1503 士電 22 84.70 85.10 0.47 0.88 5704 老爺知 49 60.90 60.90 0.00 0.00 6741 91APP*-KY 16 127.50 125.50 -1.57 -3.20 1.17 11.71

投組表現：

東台（4526）表現最佳，與奇美醫學中心成功開發「全方位導管零點偵測儀」，股價20日爆出去年4月中旬以來最大量，有機會挑戰去年高檔區域。

91APP*-KY（6741）表現最差，由於量能自12月起緩步增溫，位階偏低，後續或有表現空間，惟股價帶量留出上引線，17日開盤價區域不可跌破。

盤勢預測：

美股在一連串不利股市的通膨數據後止穩，科技股反彈較為強勢，台積電20日舉行法說，照去年的推估接下來將進入淡季，但各科技廠甫掀起AI大戰，可關注能否釋出新高階製程訂單訊息；特斯拉在大陸生產的 ModelY一周內第二次漲價，加上寧德時代將提供電池折扣，一來一回毛利率更提升，股價17日反彈3.1％，電動車相關類股續有話題性。

經歷上周外資賣股後，資金回流亞股，台股20日走勢偏強，陸港股也同步大漲，月底前無重要數據公布，盤面仍是中小型股發揮空間，預期228連假前較可能出現調節。鋼鐵類股本月休息，進入最後一周開始有所表現；旅遊觀光族群短線過熱拉回，中長線仍可低接。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 2/17收盤價(元) 2/20收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1605 華新 1 57.50 58.60 1.91 0.11 3128 昇銳 1 47.55 48.10 1.16 0.06 4503 金雨 102 47.70 48.15 0.94 4.59 6187 萬潤 1 72.40 72.00 -0.55 -0.04 8069 元太 24 206.00 203.50 -1.21 -6.00 -0.13 -1.29

投組表現：

華新（1605）表現最佳，再生能源題材夯，20日盤中最高價達59.3元，再刷新逾31年高。

元太（8069）表現最差，股價漲多休息，後市若站穩2字頭則有望續攻。

盤勢預測：

台股加權指數20日開低走高，儘管台積電（2330）翻黑下挫，惟中小型股仍持續活繃亂跳，櫃買指數上漲0.66％，表現強於大盤，顯示內資力量接手2月底行情。

展望後市，本周有多場重要法說將將接連登場，世界、智原、欣興、義隆、台達電、第一金等，都有機會再掀買氣。

選股方面，盤面類股多點開花，主流族群包含再生能源、重電、水資源、車電、網通等，其中，世界行動通訊大會（MWC）將於2月底登場，網通股智邦、神準、正基等均有望繳出不俗成績。