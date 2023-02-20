重磅法說接連登場 這六檔盼掀買氣

工商時報

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數2/17收盤價(元)2/20收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5701劍湖山13733.61 3.97 9.97 49.43
6874倍力6082.50 90.70 9.94 49.20
1432大魯閣117.75 19.45 9.58 0.17
3564其陽140.50 41.75 3.09 0.13
2734易飛網132.60 32.20 -1.23 -0.04
　　　　　9.89 98.88

投組表現：

劍湖山（5701）表現最佳，股價20日亮燈漲停、成交量放大，後市仍有機會持續上漲。

易飛網（2734）表現最差，股價20日下跌1.23％，股價量縮整理完畢後，反彈可期。

盤勢預測

美股四大指數17日漲跌互見，台股大盤20日開低走高，最高來到15,575.32點，終場上漲71.53點，漲幅0.46％，以15,551.23點作收。

展望後市，美股20日將休市一日，而台股在月線之上盤整已久，預估在下半周將會有決定性的突破行情，上半周若逢支撐可提前買進布局。

選股方面，投資人則可聚焦觀光、貿易百貨、航運、金融保險及電動車等族群，劍湖山、倍力20日漲停後，後續仍有上漲空間，亦可持續關注。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號公司張數2/17收盤價(元)2/20收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2402毅嘉10018.90 19.25 1.85 3.50
8215明基材1236.55 37.10 1.50 0.66
3013晟銘電20020.30 20.55 1.23 5.00
8049晶采5033.90 34.25 1.03 1.75
6122擎邦10019.10 19.20 0.52 1.00
　　　　　1.19 11.91

投組表現：

毅嘉（2402）表現最佳，量價續揚，多頭格局可期。

擎邦（6122）表現最差，微幅上揚，補量即漲。

盤勢預測：

ChatGPT是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，今年以來成為科技股的「救世主」，被喻為AI界的iPhone革命，它能寫出真人程度的文章、精通許多學科，押注OpenAI的微軟成為最大受益者，市值重返兩兆美元，相關軟硬體公司雨露均霑，使用者爆增後，雲端伺服器、高速傳輸運算概念股尤其受惠。

美股20日休市，但市場仍擔憂美國強勁的經濟將促使聯準會（Fed）全年維持緊縮性貨幣政策，後續操作恐更加棘手。個股方面，晟銘電主要銷售電腦及伺服器機殼，去年營收65.2億元，年增23.41％，中壢已增建兩座廠房因應需求暢旺，價值浮現，外資近日強力買超，股價蓄勢待發。

◎ 證券分析師容逸燊

代號公司張數2/17收盤價(元)2/20收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4526東台18516.15 16.90 4.64 13.88
1589永冠-KY168.60 70.10 2.19 0.15
1503士電2284.70 85.10 0.47 0.88
5704老爺知4960.90 60.90 0.00 0.00
674191APP*-KY16127.50 125.50 -1.57 -3.20
　　　　　1.17 11.71

投組表現：

東台（4526）表現最佳，與奇美醫學中心成功開發「全方位導管零點偵測儀」，股價20日爆出去年4月中旬以來最大量，有機會挑戰去年高檔區域。

91APP*-KY（6741）表現最差，由於量能自12月起緩步增溫，位階偏低，後續或有表現空間，惟股價帶量留出上引線，17日開盤價區域不可跌破。

盤勢預測：

美股在一連串不利股市的通膨數據後止穩，科技股反彈較為強勢，台積電20日舉行法說，照去年的推估接下來將進入淡季，但各科技廠甫掀起AI大戰，可關注能否釋出新高階製程訂單訊息；特斯拉在大陸生產的 ModelY一周內第二次漲價，加上寧德時代將提供電池折扣，一來一回毛利率更提升，股價17日反彈3.1％，電動車相關類股續有話題性。

經歷上周外資賣股後，資金回流亞股，台股20日走勢偏強，陸港股也同步大漲，月底前無重要數據公布，盤面仍是中小型股發揮空間，預期228連假前較可能出現調節。鋼鐵類股本月休息，進入最後一周開始有所表現；旅遊觀光族群短線過熱拉回，中長線仍可低接。

 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數2/17收盤價(元)2/20收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1605華新157.50 58.60 1.91 0.11
3128昇銳147.55 48.10 1.16 0.06
4503金雨10247.70 48.15 0.94 4.59
6187萬潤172.40 72.00 -0.55 -0.04
8069元太24206.00 203.50 -1.21 -6.00
　　　　　-0.13 -1.29

投組表現：

華新（1605）表現最佳，再生能源題材夯，20日盤中最高價達59.3元，再刷新逾31年高。

元太（8069）表現最差，股價漲多休息，後市若站穩2字頭則有望續攻。

盤勢預測：

台股加權指數20日開低走高，儘管台積電（2330）翻黑下挫，惟中小型股仍持續活繃亂跳，櫃買指數上漲0.66％，表現強於大盤，顯示內資力量接手2月底行情。

展望後市，本周有多場重要法說將將接連登場，世界、智原、欣興、義隆、台達電、第一金等，都有機會再掀買氣。

選股方面，盤面類股多點開花，主流族群包含再生能源、重電、水資源、車電、網通等，其中，世界行動通訊大會（MWC）將於2月底登場，網通股智邦、神準、正基等均有望繳出不俗成績。

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工商時報 柯宗沅

證券組