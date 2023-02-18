趙彭博︱劍湖山技術面多頭

台股上周持續高檔震盪，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股均線仍維持上升趨勢，短線並無重挫之虞，解封受惠的觀光類股、ChatGPT概念股等均值得關注。本周投資組合前兩大為劍湖山（5701）、倍力（6874），再選入其陽（3564）、易飛網（2734）與大魯閣（1432）。

美國公布1月消費者物價指數（CPI）年增6.4％，為去年年中最高峰值以來，連續第七個月下降，但仍高於預期的6.2％，市場認為，美國聯準會（Fed）升息步調可能持續，Fed在3月升息1碼機率超過90％，甚至在PPI數據公布後，部分鷹派人士開始認為，Fed可能再次重啟升息2碼，美股四大指數承壓。

台股大盤上周受美股影響，單周下跌106.95點，跌幅0.69％，周K終結連五紅；不過，櫃買指數仍逆勢上漲，周漲幅達1.09％，周K線連四紅。

展望後市，加權指數在金兔年開紅盤首日跳空大漲560.89點後，在後續三周的交易期間中，持續在15,250～15,700點間狹幅震盪，上下幅度不到500點，惟由於各均線仍處於上升趨勢中，台股短期尚無重挫之虞，投資人仍可採取低買高賣的策略。

選股方面，觀光類股受惠解封、消費需求激增利多帶動，多數公司營收較去年同期大幅增長，劍湖山、美食-KY、雲品、王品、晶華、雄獅、鳳凰等皆可特別關注；此外，軍工、生技、航運股亦可逢低布局，ChatGPT概念股中的倍力、承啟、資通、凌群、鈺創等，也具備進一步上漲潛力。

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