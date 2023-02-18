容逸燊︱東台跨足醫材產業

台股目前仍守住兔年跳高缺口，證券分析師容逸燊表示，外資現貨作多台股，但受巴菲特賣股風暴影響，已開始在期貨及選擇權避險，受到電子股壓抑，指數維持在15,300～15,600點狹幅區間整理，本周富台指結算前震盪機會較大，建議選股以傳產及非電族群為主；本周投資組合前兩大為東台（4526）、老爺知（5704），再選入91APP*-KY（6741）、士電（1503）與永冠-KY（1589）。

美國公布元月生產者物價指數（PPI）月增0.7％，創下去年6月以來單月新高，雖增長幅度不高，但表明通膨確實難纏。

美股主要指數短線回跌，特斯拉因安全問題召回36萬台有全自動駕駛系統（FSD）的車，造成其股價16日大跌5.69％，但特斯拉今年降價策略成功搶回市占，車廠安全更新反倒為撿便宜創造買點。至於蘋果將推遲原本將公布的新產品Reality Pro至6月份，可注意月底的世界移動通信大會（MWC）中，元宇宙裝置或由宏達電獨領風騷。

台股17日跌幅主要在台積電，櫃買指數的中小型股表現強勢，呈現多方類股輪漲，金融及面板也擔任左右護法撐住盤面。金管會同意金控股可以過去資本公積配發股息，吸引存股族及長線投資資金進場；面板族群受惠大尺寸面板報價止跌回穩預期，短線走強。中小型觀光股連續三日量能不退，將成為今年後起之秀，如同軍工股1～2檔點火後資金擴散，儲能概念股同為上半年主流。

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