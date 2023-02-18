卓楷偉︱晟銘電搭ChatGPT熱潮

全球總經情勢尚未明朗，資金追價意願相對保守，台股面臨上檔壓力區，連兩周收跌，證券分析師卓楷偉認為，新春開紅盤後外資回流、內資做多，題材股反應新題材，股價有所表現，但不少個股皆爆出大量，波段漲勢暫告段落，操作難度恐將加劇，建議投資人慎待庫存持股；本周投資組合前兩大為晟銘電（3013）、擎邦（6122），再選入毅嘉（2402）、晶采（8049）與明基材（8215）。

台灣去年12月景氣對策信號續亮低迷的藍燈，終端需求疲軟、產業鏈調整庫存外，美國及歐元區通膨尚高，大陸解封後調整都還有不確定性因素，惟內需消費仍穩定，預計下半年出口改善有利經濟回升，因此股市雖已領先反彈，但指數進入膠著狀態時，產業及個股進入多空臨界點，危機與轉機同時表態。

代表散戶信心面的融資餘額仍在兩年半來的低點，去年熱門的疫情紅利股如航運、防疫、宅經濟等族群今年雖有高配息加持，但股票不是便宜就可以買，業績反應在股價，若跌回疫前起漲點修正幅度仍大。

3月底即將公告去年第四季財報與年報，加上2、3月營收陸續公布後，上市櫃今年營運狀況將越發明朗，本夢比的反彈行情已過，市場資金顯得更加精明，進入4月後雖融券要強制回補，但助漲的效果杯水車薪，貨真價實的營運成長股才是關鍵，其中轉機股具備「未來性」，低基期更有波段利潤，聚焦資金的產業方向可選擇人工智慧、高速傳輸、車載電子、充電樁等。

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