台股上周「心情不美麗」，除美國1月生產者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）雙雙高於市場預期外，股神巴菲特波克夏公司重砍86％台積電ADR持股，「兩大利空」同步重擊下，電子權值股走弱，台股周K終結連五紅，轉由中小型題材股表現。

通膨降溫速度放緩，市場憂美國聯準會（Fed）升息壓力提升，鷹派官員甚至喊話3月升息2碼，法人指出，美股承壓，台股恐難獨善其身，市場關注本周將公布的Fed 2月會議紀要，而做為美股財報季「最後一棒」的零售股，勢必成為美股新一波考驗。

證券分析師卓楷偉本周投組全數鎖定50元以下之銅板股，選入伺服器機殼廠晟銘電、統包工程商擎邦、零組件大廠毅嘉、中小尺寸面板模組廠晶采、偏光片廠明基材料，看好低基期轉機股有望發動補漲；整體持股比例99.9％。

證券分析師容逸燊本周則看好觀光、內需、再生能源等，受惠政策加持的題材中小型股，包括工具機大廠東台精機、飯店股老爺知、電子商務91APP*-KY、強攻綠能商機的士電、鑄件大廠永冠-KY；整體持股比重為99.4％。

摩爾投顧分析師張貽程選擇續留上周強棒，也就是漲幅前兩大的電子紙元太、自動販賣機廠金雨，新加入設備廠萬潤、集團指標股華新、安控廠昇銳，鎖定市場討論度高之焦點產業；整體持股比例99.9％。

啟發投顧分析師趙彭博投組則首重遊樂園股劍湖山、ChatGPT概念股倍力，投組占比分別達49.6％、49.5％，此外，也續留上周表現不俗的解封受惠股大魯閣，再選入網安廠其陽、旅遊題材股易飛網；整體持股比例100％。

逐洞賽第七周結果出爐，趙彭博以7.95％單周績效奪冠，張貽程、卓楷偉分別以5.17％、2.35％緊追在後，而容逸燊則以-2.86％位居第四名。

回顧目前戰況，卓楷偉坐擁三座周冠軍，暫居領先，趙彭博也擁有兩洞冠軍；累計績效方面，趙彭博、卓楷偉、張貽程三人難分軒輊，績效依序為16.58％、15.97％及15.6％。

達人投組方面，台股上周雖回檔，觀光、再生能源、金控等政策加持股仍維繫交投人氣；此外，ChatGPT爆紅帶動的AI題材股也成為鎂光燈焦點，趙彭博投組中的凌群「一馬當先」，周漲幅達23.92％，17日最高價更衝上43元近22年來新高，而ChatGPT也掀起市場對軟體股的期待，偉康科技單周大漲10.14％、表現不俗。

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