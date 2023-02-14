上漲趨勢不變 兩利多望助攻台股上萬六
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2453
|凌群
|1
|34.70
|39.50
|13.83
|0.48
|1432
|大魯閣
|1
|15.90
|17.45
|9.75
|0.16
|6266
|泰詠
|1
|30.05
|31.30
|4.16
|0.13
|8222
|寶一
|158
|31.00
|32.05
|3.39
|16.59
|6865
|偉康科技
|46
|108.50
|111.50
|2.76
|13.80
|3.12
|31.15
投組表現：
凌群（2453）表現最佳，股價14日上漲3.54％，爆量留長上影線，建議賣出。
偉康科技（1432）表現最差，股價14日下跌0.45％，成交量萎縮、留下K線十字星，後市反彈仍可期。
盤勢預測 ：
美股四大指數13日全數上漲，帶動台股大盤14日同步開高走高，最高來到15,669.63點，終場上漲110.2點，漲幅0.71％，以15,654.48點作收。
展望後市，美國即將公布1月消費者物價指數（CPI）數據，將影響台美兩地股市未來多空發展，不過，無論結果為何，台股上漲的趨勢都不會改變。
選股方面、觀光、軍工及ChatGPT概念股仍舊是近期市場焦點，大魯閣、寶一等股可持續關注。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5315
|光聯
|60
|19.40
|20.10
|3.61
|4.20
|3290
|東浦
|80
|24.15
|24.50
|1.45
|2.80
|4119
|旭富
|22
|99.30
|100.50
|1.21
|2.64
|2474
|可成
|20
|188.00
|188.50
|0.27
|1.00
|8038
|長園科
|20
|45.80
|43.80
|-4.37
|-4.00
|0.66
|6.64
投組表現：
光聯（5315）表現最佳，量縮震盪，補量後仍有高點可期。
長園科（8038）表現最差，量縮盤整。
盤勢預測：
美國紐約聯儲元月消費者預期調查顯示，未來家庭收入增長3.3％，較12月下降1.3個百分點，創有紀錄以來最大降幅，對於通膨降溫起到正面效果，預期聯準會3月及5月後再升息0.25％，基準利率升至5～5.25％後將暫停升息，並維持一段時間。
美國總統拜登否認間諜氣球事件重創中美關係，且美國財政部長葉倫仍盼造訪大陸，但尚未有具體計畫。大陸解封後負面影響小於預期，加速商業活動步伐，經濟正逐步回復元氣，國際權威評級機構惠譽（Fitch）上修大陸2023年經濟成長率至5％；陸股受市場利多政策頻傳，市場投資情緒有所回溫，逐底完成喜迎新一輪牛市。
類股方面，大陸已是全球最大電動車市場，滲透率還會大幅提升，電動車車用鏡頭模組需求至少八顆以上，較燃油車翻倍，東浦光學塑膠鏡片搭上產業成長列車，營運有望再創高峰。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8222
|寶一
|67
|31.00
|32.05
|3.39
|7.03
|4503
|金雨
|47
|43.65
|44.05
|0.92
|1.88
|8069
|元太
|10
|193.00
|194.00
|0.52
|1.00
|3624
|光頡
|35
|57.60
|57.20
|-0.69
|-1.40
|2753
|八方雲集
|8
|240.00
|236.00
|-1.67
|-3.20
|0.53
|5.31
投組表現：
寶一（8222）表現最佳，軍工概念股熱度仍高，惟股價14日回檔、下跌5.74％。
八方雲集（2753）表現最差，內需食品類股表現佳，股價14日轉強、上漲1.94％。
盤勢預測：
在美股四大指數13日強彈激勵下，台股14日同步走揚，底部盤勢趨堅，盤中攻上15,669.63點，再創波段新高，資金卡位意味濃厚。
展望後市，美國1月消費者物價指數（CPI）、股神巴菲特旗下波克夏公司持倉都即將公布，若CPI年增率低於預期，且股神再加碼台積電ADR，預期兩大利多有望「集中火力」，帶動加權指數攻上16,000點大關。
選股方面，市場14日焦點轉向落後補漲電子股，如記憶體的群聯、南亞科，面板股友達、群創，航空雙雄華航、長榮航；至於矽智財（IP）概念股，則維持高檔整理態勢，生技股大多回檔修正，因此，建議投資人後市可多留意股價上漲空間較大的低基期股。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/14收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2049
|上銀
|5
|237.00
|241.00
|1.69
|2.00
|1589
|永冠-KY
|1
|66.50
|67.40
|1.35
|0.09
|00680L
|元大美債20正2
|415
|11.96
|11.90
|-0.50
|-2.49
|3548
|兆利
|18
|65.50
|64.20
|-1.98
|-2.34
|3591
|艾笛森
|1
|21.65
|21.10
|-2.54
|-0.05
|-0.28
|-2.80
投組表現：
上銀（2049）表現最佳，大陸鬆綁疫情管制後，傳動元件需求回溫，加上日本工具機訂單自去年12月開始翻正，獲利周期有機會在下半年反彈。
艾迪森（3591）表現最差，延續下跌走勢，預料量能縮到800～1000張左右應有機會止穩，可以注意9日低檔19.4～19.6元附近將有支撐力道。
盤勢預測：
美國消費者物價指數（CPI）公布前夕，美股小幅反彈，市場目前預估美國元月CPI年增比率降至6.2％，但油價反彈及食品價格維持高檔，較去年12月可能月增0.4％；台指期本周結算前通膨數據及13F報告陸續揭曉，外資押寶巴菲特持股增加，新台幣14日結束連八貶，轉向小幅升值，預期數據公布後指數往萬六挑戰機率偏高，至於數據不佳引發急殺，反倒易有低接買盤進場，最不好的狀況將是下半周繼續整理，若未能有效突破15,800點又將成為短線交易市場，目前持股水位建議不超過五成。
至於原油自俄羅斯宣布自動減產後，暫無再破底跡象，但近期俄羅斯想和談的壓力越來越大，若70美元中期底部跌破，將可使通膨更加降溫，可密切注意俄烏戰爭發展。
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