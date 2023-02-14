上漲趨勢不變 兩利多望助攻台股上萬六

工商時報

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數2/10收盤價(元)2/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2453凌群134.70 39.50 13.83 0.48
1432大魯閣115.90 17.45 9.75 0.16
6266泰詠130.05 31.30 4.16 0.13
8222寶一15831.00 32.05 3.39 16.59
6865偉康科技46108.50 111.50 2.76 13.80
　　　　　3.12 31.15

投組表現：

凌群（2453）表現最佳，股價14日上漲3.54％，爆量留長上影線，建議賣出。

偉康科技（1432）表現最差，股價14日下跌0.45％，成交量萎縮、留下K線十字星，後市反彈仍可期。

盤勢預測

美股四大指數13日全數上漲，帶動台股大盤14日同步開高走高，最高來到15,669.63點，終場上漲110.2點，漲幅0.71％，以15,654.48點作收。

展望後市，美國即將公布1月消費者物價指數（CPI）數據，將影響台美兩地股市未來多空發展，不過，無論結果為何，台股上漲的趨勢都不會改變。

選股方面、觀光、軍工及ChatGPT概念股仍舊是近期市場焦點，大魯閣、寶一等股可持續關注。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號公司張數2/10收盤價(元)2/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5315光聯6019.40 20.10 3.61 4.20
3290東浦8024.15 24.50 1.45 2.80
4119旭富2299.30 100.50 1.21 2.64
2474可成20188.00 188.50 0.27 1.00
8038長園科2045.80 43.80 -4.37 -4.00
　　　　　0.66 6.64

投組表現：

光聯（5315）表現最佳，量縮震盪，補量後仍有高點可期。

長園科（8038）表現最差，量縮盤整。

盤勢預測：

美國紐約聯儲元月消費者預期調查顯示，未來家庭收入增長3.3％，較12月下降1.3個百分點，創有紀錄以來最大降幅，對於通膨降溫起到正面效果，預期聯準會3月及5月後再升息0.25％，基準利率升至5～5.25％後將暫停升息，並維持一段時間。

美國總統拜登否認間諜氣球事件重創中美關係，且美國財政部長葉倫仍盼造訪大陸，但尚未有具體計畫。大陸解封後負面影響小於預期，加速商業活動步伐，經濟正逐步回復元氣，國際權威評級機構惠譽（Fitch）上修大陸2023年經濟成長率至5％；陸股受市場利多政策頻傳，市場投資情緒有所回溫，逐底完成喜迎新一輪牛市。

類股方面，大陸已是全球最大電動車市場，滲透率還會大幅提升，電動車車用鏡頭模組需求至少八顆以上，較燃油車翻倍，東浦光學塑膠鏡片搭上產業成長列車，營運有望再創高峰。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數2/10收盤價(元)2/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8222寶一6731.00 32.05 3.39 7.03
4503金雨4743.65 44.05 0.92 1.88
8069元太10193.00 194.00 0.52 1.00
3624光頡3557.60 57.20 -0.69 -1.40
2753八方雲集8240.00 236.00 -1.67 -3.20
　　　　　0.53 5.31

投組表現：

寶一（8222）表現最佳，軍工概念股熱度仍高，惟股價14日回檔、下跌5.74％。

八方雲集（2753）表現最差，內需食品類股表現佳，股價14日轉強、上漲1.94％。

盤勢預測：

在美股四大指數13日強彈激勵下，台股14日同步走揚，底部盤勢趨堅，盤中攻上15,669.63點，再創波段新高，資金卡位意味濃厚。

展望後市，美國1月消費者物價指數（CPI）、股神巴菲特旗下波克夏公司持倉都即將公布，若CPI年增率低於預期，且股神再加碼台積電ADR，預期兩大利多有望「集中火力」，帶動加權指數攻上16,000點大關

選股方面，市場14日焦點轉向落後補漲電子股，如記憶體的群聯、南亞科，面板股友達、群創，航空雙雄華航、長榮航；至於矽智財（IP）概念股，則維持高檔整理態勢，生技股大多回檔修正，因此，建議投資人後市可多留意股價上漲空間較大的低基期股。

◎ 證券分析師容逸燊

代號公司張數2/10收盤價(元)2/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2049上銀5237.00 241.00 1.69 2.00
1589永冠-KY166.50 67.40 1.35 0.09
00680L元大美債20正241511.96 11.90 -0.50 -2.49
3548兆利1865.50 64.20 -1.98 -2.34
3591艾笛森121.65 21.10 -2.54 -0.05
　　　　　-0.28 -2.80

投組表現：

上銀（2049）表現最佳，大陸鬆綁疫情管制後，傳動元件需求回溫，加上日本工具機訂單自去年12月開始翻正，獲利周期有機會在下半年反彈。

艾迪森（3591）表現最差，延續下跌走勢，預料量能縮到800～1000張左右應有機會止穩，可以注意9日低檔19.4～19.6元附近將有支撐力道。

盤勢預測：

美國消費者物價指數（CPI）公布前夕，美股小幅反彈，市場目前預估美國元月CPI年增比率降至6.2％，但油價反彈及食品價格維持高檔，較去年12月可能月增0.4％；台指期本周結算前通膨數據及13F報告陸續揭曉，外資押寶巴菲特持股增加，新台幣14日結束連八貶，轉向小幅升值，預期數據公布後指數往萬六挑戰機率偏高，至於數據不佳引發急殺，反倒易有低接買盤進場，最不好的狀況將是下半周繼續整理，若未能有效突破15,800點又將成為短線交易市場，目前持股水位建議不超過五成。

至於原油自俄羅斯宣布自動減產後，暫無再破底跡象，但近期俄羅斯想和談的壓力越來越大，若70美元中期底部跌破，將可使通膨更加降溫，可密切注意俄烏戰爭發展。

「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？

俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介

4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。

逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹

工商時報 柯宗沅

證券組