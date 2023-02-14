上漲趨勢不變 兩利多望助攻台股上萬六

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2453 凌群 1 34.70 39.50 13.83 0.48 1432 大魯閣 1 15.90 17.45 9.75 0.16 6266 泰詠 1 30.05 31.30 4.16 0.13 8222 寶一 158 31.00 32.05 3.39 16.59 6865 偉康科技 46 108.50 111.50 2.76 13.80 3.12 31.15

投組表現：

凌群（2453）表現最佳，股價14日上漲3.54％，爆量留長上影線，建議賣出。

偉康科技（1432）表現最差，股價14日下跌0.45％，成交量萎縮、留下K線十字星，後市反彈仍可期。

盤勢預測 ：

美股四大指數13日全數上漲，帶動台股大盤14日同步開高走高，最高來到15,669.63點，終場上漲110.2點，漲幅0.71％，以15,654.48點作收。

展望後市，美國即將公布1月消費者物價指數（CPI）數據，將影響台美兩地股市未來多空發展，不過，無論結果為何，台股上漲的趨勢都不會改變。

選股方面、觀光、軍工及ChatGPT概念股仍舊是近期市場焦點，大魯閣、寶一等股可持續關注。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5315 光聯 60 19.40 20.10 3.61 4.20 3290 東浦 80 24.15 24.50 1.45 2.80 4119 旭富 22 99.30 100.50 1.21 2.64 2474 可成 20 188.00 188.50 0.27 1.00 8038 長園科 20 45.80 43.80 -4.37 -4.00 0.66 6.64

投組表現：

光聯（5315）表現最佳，量縮震盪，補量後仍有高點可期。

長園科（8038）表現最差，量縮盤整。

盤勢預測：

美國紐約聯儲元月消費者預期調查顯示，未來家庭收入增長3.3％，較12月下降1.3個百分點，創有紀錄以來最大降幅，對於通膨降溫起到正面效果，預期聯準會3月及5月後再升息0.25％，基準利率升至5～5.25％後將暫停升息，並維持一段時間。

美國總統拜登否認間諜氣球事件重創中美關係，且美國財政部長葉倫仍盼造訪大陸，但尚未有具體計畫。大陸解封後負面影響小於預期，加速商業活動步伐，經濟正逐步回復元氣，國際權威評級機構惠譽（Fitch）上修大陸2023年經濟成長率至5％；陸股受市場利多政策頻傳，市場投資情緒有所回溫，逐底完成喜迎新一輪牛市。

類股方面，大陸已是全球最大電動車市場，滲透率還會大幅提升，電動車車用鏡頭模組需求至少八顆以上，較燃油車翻倍，東浦光學塑膠鏡片搭上產業成長列車，營運有望再創高峰。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8222 寶一 67 31.00 32.05 3.39 7.03 4503 金雨 47 43.65 44.05 0.92 1.88 8069 元太 10 193.00 194.00 0.52 1.00 3624 光頡 35 57.60 57.20 -0.69 -1.40 2753 八方雲集 8 240.00 236.00 -1.67 -3.20 0.53 5.31

投組表現：

寶一（8222）表現最佳，軍工概念股熱度仍高，惟股價14日回檔、下跌5.74％。

八方雲集（2753）表現最差，內需食品類股表現佳，股價14日轉強、上漲1.94％。

盤勢預測：

在美股四大指數13日強彈激勵下，台股14日同步走揚，底部盤勢趨堅，盤中攻上15,669.63點，再創波段新高，資金卡位意味濃厚。

展望後市，美國1月消費者物價指數（CPI）、股神巴菲特旗下波克夏公司持倉都即將公布，若CPI年增率低於預期，且股神再加碼台積電ADR，預期兩大利多有望「集中火力」，帶動加權指數攻上16,000點大關。

選股方面，市場14日焦點轉向落後補漲電子股，如記憶體的群聯、南亞科，面板股友達、群創，航空雙雄華航、長榮航；至於矽智財（IP）概念股，則維持高檔整理態勢，生技股大多回檔修正，因此，建議投資人後市可多留意股價上漲空間較大的低基期股。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/14收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2049 上銀 5 237.00 241.00 1.69 2.00 1589 永冠-KY 1 66.50 67.40 1.35 0.09 00680L 元大美債20正2 415 11.96 11.90 -0.50 -2.49 3548 兆利 18 65.50 64.20 -1.98 -2.34 3591 艾笛森 1 21.65 21.10 -2.54 -0.05 -0.28 -2.80

投組表現：

上銀（2049）表現最佳，大陸鬆綁疫情管制後，傳動元件需求回溫，加上日本工具機訂單自去年12月開始翻正，獲利周期有機會在下半年反彈。

艾迪森（3591）表現最差，延續下跌走勢，預料量能縮到800～1000張左右應有機會止穩，可以注意9日低檔19.4～19.6元附近將有支撐力道。

盤勢預測：

美國消費者物價指數（CPI）公布前夕，美股小幅反彈，市場目前預估美國元月CPI年增比率降至6.2％，但油價反彈及食品價格維持高檔，較去年12月可能月增0.4％；台指期本周結算前通膨數據及13F報告陸續揭曉，外資押寶巴菲特持股增加，新台幣14日結束連八貶，轉向小幅升值，預期數據公布後指數往萬六挑戰機率偏高，至於數據不佳引發急殺，反倒易有低接買盤進場，最不好的狀況將是下半周繼續整理，若未能有效突破15,800點又將成為短線交易市場，目前持股水位建議不超過五成。

至於原油自俄羅斯宣布自動減產後，暫無再破底跡象，但近期俄羅斯想和談的壓力越來越大，若70美元中期底部跌破，將可使通膨更加降溫，可密切注意俄烏戰爭發展。