ChatGPT熱度持續 這五檔概念股成焦點
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/13收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2453
|凌群
|1
|34.70
|38.15
|9.94
|0.35
|8222
|寶一
|158
|31.00
|34.00
|9.68
|47.40
|6266
|泰詠
|1
|30.05
|31.90
|6.16
|0.19
|6865
|偉康科技
|46
|108.50
|112.00
|3.23
|16.10
|1432
|大魯閣
|1
|15.90
|15.90
|0.00
|0.00
|6.40
|64.03
投組表現：
凌群（2453）表現最佳，股價13日亮燈漲停，委買量逾2.5萬張，後市仍有上漲空間。
大魯閣（1432）表現最差，股價13日以平盤作收、成交量萎縮，回檔整理後反彈仍可期。
盤勢預測 ：
美股四大指數10日漲跌互見，台股大盤13日開低後，最低一度下探至15,465.56點，終場跌點收斂至42.37點，跌幅0.27％，以15,544.28點作收，成交量也萎縮至1,800億元之下。
展望後市，台股加權指數在15,500點以上賣壓沉重，已連續三日下跌整理，惟整體跌幅卻不超過80點，多頭格局尚未遭到破壞，而14日將公布的美國1月消費者物價指數（CPI）數據，勢必將影響台美兩地股市未來一周的多空走勢，投資人需特別關注。
選股方面，ChatGPT熱度持續，概念股也躍居市場焦點，凌群、偉康科技、倍力、資通、鈺創等題材股可特別關注。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/13收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8222
|寶一
|67
|31.00
|34.00
|9.68
|20.10
|4503
|金雨
|47
|43.65
|45.10
|3.32
|6.82
|8069
|元太
|10
|193.00
|196.50
|1.81
|3.50
|3624
|光頡
|35
|57.60
|56.20
|-2.43
|-4.90
|2753
|八方雲集
|8
|240.00
|231.50
|-3.54
|-6.80
|1.87
|18.72
投組表現：
寶一（8222）表現最佳，股價帶動軍工概念股上衝，連拉三根長紅K棒，即將挑戰去年11月底的前高35.7元價位。
八方雲集（2753）表現最差，股價10日漲停後漲勢暫歇，內需食品股近期呈現輪動輪漲表現。
盤勢預測：
台股加權指數13日盤中一度大跌逾百點，失守15,500點，惟受惠金融股強勢翻紅，拉動大盤跌點收斂一半以上、15,500點失而復得。
展望後市，加權指數能否再續朝16,000點靠攏，則端看本周美國1月消費者物價指數（CPI）、股神巴菲特旗下波克夏公司持倉公布「兩大利多」的發展。
選股方面，軍工股寶一13日盤中一度亮燈漲停，持續挑戰前高價位，惟操作上仍須留意拉回的風險，電機相關的金雨，則可留意續強的空間。
此外，上周表現強勢的矽智財（IP）概念股，股價漲多後將陸續進入整理態勢，建議投資人可多留意低基期的網通股、電子紙題材股，更有價差套利空間。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/13收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|5315
|光聯
|60
|19.40
|20.00
|3.09
|3.60
|3290
|東浦
|80
|24.15
|24.55
|1.66
|3.20
|4119
|旭富
|22
|99.30
|100.50
|1.21
|2.64
|2474
|可成
|20
|188.00
|187.50
|-0.27
|-1.00
|8038
|長園科
|20
|45.80
|44.15
|-3.60
|-3.30
|0.51
|5.14
投組表現：
光聯（5315）表現最佳，接獲車載大單，股價13日量價縮揚，後市仍有高點可期。
長園科（8038）表現最差，股價13日下挫3.6％，呈現價跌量縮，下檔月線有撐，技術面盤整後可望續攻。
盤勢預測：
儘管通膨目前似乎開始有降溫績效，但要達成美國聯準會（Fed）2％的目標，仍會是一場持久戰，貨幣維持緊縮的時間可能超越預期，「小而美」的利基型公司將相對受到資金青睞。
選股方面，全球景氣陷入衰退風險、資本支出面臨下修潮，面板指標股友達去年大虧211億元，前兩年宅經濟帶來的疫情紅利逐步消退，不過，資本支出龐大的景氣循環股，就是要買在營運虧損時，面板雙虎元月營收雙降，但今年仍有望較去年回溫，外資近期就大舉買超面板雙虎、價值投資長線囤貨。
此外，光聯科技在高毛利家電顯示面板找到利基，晶采光電切入電動車充電樁螢幕供應鏈，後市營運也可期，且兩家公司現金配發率往年均達七成，成長面、殖利率皆可觀。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|2/10收盤價(元)
|2/13收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2049
|上銀
|5
|237.00
|241.50
|1.90
|2.25
|1589
|永冠-KY
|1
|66.50
|67.30
|1.20
|0.08
|3591
|艾笛森
|1
|21.65
|21.60
|-0.23
|0.00
|00680L
|元大美債20正2
|415
|11.96
|11.70
|-2.17
|-10.79
|3548
|兆利
|18
|65.50
|63.40
|-3.21
|-3.78
|-1.22
|-12.25
投組表現：
上銀（2049）表現最佳，大陸自動化產業及設備需求增溫，未來需求仍將持續增長，連帶也增加對線性滑軌等傳動系統元件產品需求，股價13日上漲1.9％。
兆利（3548）表現最差，股價13日跳空下跌，惟在下檔月線附近獲得支撐，本月起量能明顯提升，上周大戶籌碼稍微調節，本周股價可能暫時陷入震盪。
盤勢預測：
台股13日跌勢不小，主因航運類股、晶圓代工成熟製程下跌幅度大，中場過後，則受惠陸港股帶動亞股止穩，加權指數跌點也有所收斂，並轉由網通、低軌道衛星等題材股接棒演出。
不過，僅管在部分類股墊檔演出下，加權指數表現相對有撐，但盤面類股主流已不明顯，漲停家數也明顯減少，研判後續需待櫃買指數再次轉強，才有機會出現接棒的主流族群。
韓國半導體大廠三星拚不過先進製程，開始對成熟製程進行價格戰，降價幅度約1成，聯電、世界也可能跟進；此外，中低階手機通路端仍在進行去庫存化，目前看來，高科技產品及新產品的復甦將較快。
展望後市，受通膨維持高檔、俄羅斯減產原油影響，美國10年期公債殖利率短線反彈，本周即將公布的美國1月消費者物價指數（CPI）將是重要轉折，通膨若明顯下降，則將推升10年債價格走高，台股方面，若通膨數據下滑，則將再度轉由權值股帶動走勢，只要農曆年後跳空缺口未補，則多方走勢仍強。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。
逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹