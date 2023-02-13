ChatGPT熱度持續 這五檔概念股成焦點

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/13收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2453 凌群 1 34.70 38.15 9.94 0.35 8222 寶一 158 31.00 34.00 9.68 47.40 6266 泰詠 1 30.05 31.90 6.16 0.19 6865 偉康科技 46 108.50 112.00 3.23 16.10 1432 大魯閣 1 15.90 15.90 0.00 0.00 6.40 64.03

投組表現：

凌群（2453）表現最佳，股價13日亮燈漲停，委買量逾2.5萬張，後市仍有上漲空間。

大魯閣（1432）表現最差，股價13日以平盤作收、成交量萎縮，回檔整理後反彈仍可期。

盤勢預測 ：

美股四大指數10日漲跌互見，台股大盤13日開低後，最低一度下探至15,465.56點，終場跌點收斂至42.37點，跌幅0.27％，以15,544.28點作收，成交量也萎縮至1,800億元之下。

展望後市，台股加權指數在15,500點以上賣壓沉重，已連續三日下跌整理，惟整體跌幅卻不超過80點，多頭格局尚未遭到破壞，而14日將公布的美國1月消費者物價指數（CPI）數據，勢必將影響台美兩地股市未來一周的多空走勢，投資人需特別關注。

選股方面，ChatGPT熱度持續，概念股也躍居市場焦點，凌群、偉康科技、倍力、資通、鈺創等題材股可特別關注。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/13收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8222 寶一 67 31.00 34.00 9.68 20.10 4503 金雨 47 43.65 45.10 3.32 6.82 8069 元太 10 193.00 196.50 1.81 3.50 3624 光頡 35 57.60 56.20 -2.43 -4.90 2753 八方雲集 8 240.00 231.50 -3.54 -6.80 1.87 18.72

投組表現：

寶一（8222）表現最佳，股價帶動軍工概念股上衝，連拉三根長紅K棒，即將挑戰去年11月底的前高35.7元價位。

八方雲集（2753）表現最差，股價10日漲停後漲勢暫歇，內需食品股近期呈現輪動輪漲表現。

盤勢預測：

台股加權指數13日盤中一度大跌逾百點，失守15,500點，惟受惠金融股強勢翻紅，拉動大盤跌點收斂一半以上、15,500點失而復得。

展望後市，加權指數能否再續朝16,000點靠攏，則端看本周美國1月消費者物價指數（CPI）、股神巴菲特旗下波克夏公司持倉公布「兩大利多」的發展。

選股方面，軍工股寶一13日盤中一度亮燈漲停，持續挑戰前高價位，惟操作上仍須留意拉回的風險，電機相關的金雨，則可留意續強的空間。

此外，上周表現強勢的矽智財（IP）概念股，股價漲多後將陸續進入整理態勢，建議投資人可多留意低基期的網通股、電子紙題材股，更有價差套利空間。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/13收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 5315 光聯 60 19.40 20.00 3.09 3.60 3290 東浦 80 24.15 24.55 1.66 3.20 4119 旭富 22 99.30 100.50 1.21 2.64 2474 可成 20 188.00 187.50 -0.27 -1.00 8038 長園科 20 45.80 44.15 -3.60 -3.30 0.51 5.14

投組表現：

光聯（5315）表現最佳，接獲車載大單，股價13日量價縮揚，後市仍有高點可期。

長園科（8038）表現最差，股價13日下挫3.6％，呈現價跌量縮，下檔月線有撐，技術面盤整後可望續攻。

盤勢預測：

儘管通膨目前似乎開始有降溫績效，但要達成美國聯準會（Fed）2％的目標，仍會是一場持久戰，貨幣維持緊縮的時間可能超越預期，「小而美」的利基型公司將相對受到資金青睞。

選股方面，全球景氣陷入衰退風險、資本支出面臨下修潮，面板指標股友達去年大虧211億元，前兩年宅經濟帶來的疫情紅利逐步消退，不過，資本支出龐大的景氣循環股，就是要買在營運虧損時，面板雙虎元月營收雙降，但今年仍有望較去年回溫，外資近期就大舉買超面板雙虎、價值投資長線囤貨。

此外，光聯科技在高毛利家電顯示面板找到利基，晶采光電切入電動車充電樁螢幕供應鏈，後市營運也可期，且兩家公司現金配發率往年均達七成，成長面、殖利率皆可觀。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 2/10收盤價(元) 2/13收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2049 上銀 5 237.00 241.50 1.90 2.25 1589 永冠-KY 1 66.50 67.30 1.20 0.08 3591 艾笛森 1 21.65 21.60 -0.23 0.00 00680L 元大美債20正2 415 11.96 11.70 -2.17 -10.79 3548 兆利 18 65.50 63.40 -3.21 -3.78 -1.22 -12.25

投組表現：

上銀（2049）表現最佳，大陸自動化產業及設備需求增溫，未來需求仍將持續增長，連帶也增加對線性滑軌等傳動系統元件產品需求，股價13日上漲1.9％。

兆利（3548）表現最差，股價13日跳空下跌，惟在下檔月線附近獲得支撐，本月起量能明顯提升，上周大戶籌碼稍微調節，本周股價可能暫時陷入震盪。

盤勢預測：

台股13日跌勢不小，主因航運類股、晶圓代工成熟製程下跌幅度大，中場過後，則受惠陸港股帶動亞股止穩，加權指數跌點也有所收斂，並轉由網通、低軌道衛星等題材股接棒演出。

不過，僅管在部分類股墊檔演出下，加權指數表現相對有撐，但盤面類股主流已不明顯，漲停家數也明顯減少，研判後續需待櫃買指數再次轉強，才有機會出現接棒的主流族群。

韓國半導體大廠三星拚不過先進製程，開始對成熟製程進行價格戰，降價幅度約1成，聯電、世界也可能跟進；此外，中低階手機通路端仍在進行去庫存化，目前看來，高科技產品及新產品的復甦將較快。



展望後市，受通膨維持高檔、俄羅斯減產原油影響，美國10年期公債殖利率短線反彈，本周即將公布的美國1月消費者物價指數（CPI）將是重要轉折，通膨若明顯下降，則將推升10年債價格走高，台股方面，若通膨數據下滑，則將再度轉由權值股帶動走勢，只要農曆年後跳空缺口未補，則多方走勢仍強。