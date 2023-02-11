容逸燊︱元大美債20正2美債有望走高

台股呈現高檔震盪格局，證券分析師容逸燊表示，大盤上檔15,600點壓力雖還未突破，但過年後跳高缺口15,300點也始終並未回補，指數呈現區間整理，以個股表現為主；本周投資組合前兩大為元大美債20正2（00680L）、上銀（2049），再選入兆利（3548）、永冠-KY（1589）與艾笛森（3591）。

市場關注14日公布的消費者物價指數（CPI），其中最大變數是二手車價格反彈，或讓CPI高於預期，但預料美國聯準會（Fed）也不會髮夾彎改口，今年沒意外應該只剩兩碼的升息空間。美股主要結構回到強勢科技股領頭，資金開始往風險性資產移動，預期債券殖利率也將持續滑落。

籌碼面上，目前大盤融資餘額仍低於去年10月低檔12,629點的水位，小台散戶空單比例維持10％以上水準，加上VIX恐慌指數處在相對低檔，短線大跌機率偏低。

市場等待CPI數據出爐前，台股狹幅震盪，通膨數據沒有太大差異將有利多方續攻，櫃買指數走勢強於大盤，短線暫時出現壓力，中小型股將回檔2至3日，但整體架構維持多頭輪動，若通膨再降美債殖利率將有機會再往下回落，然建議CPI前暫不增加持股為宜。

自過年後多頭族群一棒接一棒，美股指標股特斯拉及輝達股價呈現倍數反彈後，相關電動車及AI的台廠供應鏈首季表現都應不錯，此外，軍工概念股10日早盤強勢，電子類股進入休息，近期美元指數反彈後外資買盤縮手，但新台幣在亞股當中表現依舊突出。

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