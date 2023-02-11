卓楷偉︱可成跨足新能源車

台股歷經金兔年首周的狂歡盛宴，指數上周陷入高檔整理，全周小跌16點。證券分析師卓楷偉認為，面對疲弱的經濟及舒緩的通膨，大盤短線已反應市場對於下半年景氣復甦的期待，但整體環境仍不足以支撐指數直攻歷史高點；本周投資組合前兩大為可（2474）、旭富（4119），再選入東浦（3290）、光聯（5315）與長園科（8038）。

全球正擺脫新冠疫情的陰霾，升息已看到盡頭外，運價、原物料價格也從2021年高點回穩，本波反彈反映全球基本面倒吃甘蔗，2023年全球景氣放緩已成共識，下半年能否復甦仍待時間驗證。

牛市誕生於悲觀主義，衰退時跌越深，反彈也就越強，但指數也並不會只漲不跌，台股新春開紅盤後雖反彈4％以上，但個股多空逐漸分歧，2月操作更加困難，投資人需留意風險。

美國總統拜登推四大經濟法案，逐年列入聯邦政府預算，在未來八到十年間編列，有助受惠的供應鏈股價表態。當中2,800億美元的晶片科技法案可謂與台廠息息相關，受益台積電在美國興建先進製程廠，周邊廠備業者間接受惠。

另外，4,300億美元通膨消減法案積極鼓勵廣設電動樁，台廠站上發展浪尖；8,579億美元的美國國防授權法及後俄烏戰爭時代效應，觸發台灣軍工股相關利多，股價近期相當火熱。1.2兆美元的基礎建設法，發包政府基建工程至少八年，顯示基礎建設投資將扮演後疫情時代主軸，帶領產業迎向長期順風。

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