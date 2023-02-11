趙彭博︱偉康科技ChatGPT概念

台股上周呈現狹幅震盪，啟發投顧分析師趙彭博指出，外資今年來持續加碼台股，顯示對台股的信心，建議可留意AI、軍工、車電等近期熱門的題材股。本周投資組合前兩大為偉康科技（6865）、寶一（8222），再選入凌群（2453）、泰詠（6266）與大魯閣（1432）。

美國1月ISM非製造業指數自去年12月的49.6，強升至55.2，重回50榮枯線之上，超過市場預期的50.3，新訂單成長象徵消費需求復甦，為可能出現經濟衰退的美國捎來好消息，惟美國公布的1月綜合採購經理人指數（PMI）數值46.8，雖高於市場預期的46.6，但仍處於連續7個月的萎縮。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周發表談話，表示通膨已開始緩解，惟未來還有很長的一段路要走，投資人持續等待本周將公布的1月消費者物價指數（CPI），使美股上周「忽漲忽跌」，惟走升趨勢仍未變。至於台股，加權指數受美股影響，也呈現狹幅整理態勢，單周下挫16.01點，跌幅0.1％，收在15,586.65點。

展望後市，加權指數在月、季線及半年線仍呈現多頭排列的支撐下，向上慣性依舊明確，後續有望進一步挑戰16,000點；籌碼方面，外資今年來大買近2,500億元，與去年大賣1.23兆元猶如天壤之別，更突顯其對台股未來的信心。

選股方面，受ChatGPT帶旺的AI題材，近來很受關注，投資人可特別關注零壹、凌群、京元電子、巨有科技等股；此外，軍工、車用電子及高息股也是值得優先布局的類股。

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