張貽程︱寶一軍工股衝鋒

台股上周相對美股抗跌、「弱中透強」，摩爾投顧分析師張貽程指出，投資人本周應留意美國1月通膨率、巴菲特旗下波克夏是否持續加碼台積電ADR「兩大重點」。本周投資組合前兩大為寶一（8222）、金雨（4503），再選入光頡（3624）、元太（8069）與八方雲集（2753）。

台股加權指數上周震盪小跌16.01點，惟期間卻一度攻上15,631.22點的反彈新高，且在美股科技股連日拉回下，台股卻能持平小跌，顯示行情「弱中透強」。

台股震盪期間，外資法人持續在場內換手調節，將資金由股價位處高位階的個股，換入中低位階者，不過，整體而言，外資熱錢流入台股的大趨勢依舊不變，這也解釋了為何美股連跌，台股卻仍能維持強勁橫盤整體態勢。投資人可留意後續新台幣的走勢，若新台幣再升破30元大關，則在熱錢持續湧入下，台股便可望由電子股領軍、再次水漲船高。

展望後市，本周應留意「兩大重點」，首先台灣時間14日將公布美國1月消費者物價指數（CPI），若年增率低於預期，則台美股市有大漲機會。

再者，則是15日將公布的美國各大基金公司、對沖基金最新持倉明細，股神巴菲特旗下的波克夏公司是否會再加碼台積電ADR備受矚目，也是本周潛在利多，而台股本周能否衝破「萬六」，也是關注焦點。

選股方面，建議投資人可電子、非電雙頭布局，並鎖定位階偏低、更有機會的族群，如中低價位的IC設計、矽晶圓、車電、成熟製程等。

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