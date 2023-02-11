美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周談話「鴿鷹齊發」，一度激勵台美兩地股市大幅反彈，惟後續其他官員陸續丟出鷹派言論，加上美債殖利率倒掛惡化，打壓市場信心，台股短線漲多後上周高檔震盪，但仍相對美股抗跌，市場聚焦本周將公布的美國1月通膨率、13F持倉報告。

Fed升息步調放緩，市場預估升息周期將在3月結束，惟法人認為，目前仍無法排除5月持續升息的可能性，美國1月消費者物價指數（CPI）將成重要指標；而「股神」巴菲特旗下波克夏公司是否再加碼台積電ADR，也可能成為台積電股價多空風向球。

證券分析師卓楷偉本周續留中小尺寸面板廠光聯，再新選入近年積極轉型智慧醫療及新能源車領域的可成、原料藥廠旭富、模具沖壓廠東浦、鋰鐵電池模組廠長園科，看好具轉機題材的低基期股；整體持股比例99.6％。

證券分析師容逸燊本周操作則相對保守，在市場變數落地前持觀望態度，選入元大美債20正2、工具機大廠上銀、折疊手機軸承廠兆利、風電概念股永冠-KY、LED廠艾笛森；整體持股比重大幅降低至74.2％，暫且「現金為王」。

摩爾投顧分析師張貽程則納入多檔上周甫轉強之題材股，包括軍工概念股寶一、國內自動販賣機龍頭廠金雨、被動元件廠光頡、電子紙龍頭股元太、納入MSCI小型指數的連鎖餐飲股八方雲集；整體持股比例99.9％。

啟發投顧分析師趙彭博也青睞中小型題材股，選入沾光AI風潮的金融科技領導廠偉康科技、軍工股寶一，2檔占比均逾49％，再加入也受惠ChatGPT題材帶動的凌群、電路板代工廠泰詠、解封受惠股大魯閣；整體持股比例99.7％。

台股上周小跌16.01點，跌幅0.1％，惟加權指數8日一度攻上15,631.22點波段反彈新高，顯示在外資資金青睞下，台股多頭氣焰仍未滅。

本循環逐洞賽第六周結束，賽事進入「下半場」，即便大盤高檔震盪走跌，仍有2位達人逆勢繳出正報酬，其中，張貽程以高達4.57％的報酬率，勇奪周冠軍頭銜，同時也是個人本循環首冠，第二名的趙彭博也以1.36％緊追在後；卓楷偉、容逸燊則分別以-0.17％、-0.93％位居第三、四名。

達人上周投組方面，大盤回檔之際，櫃買指數單周卻連五周上漲，可見中小型題材股適時挺身而出，當中又以生技、IC設計、軍工表現最優。

延伸閱讀

張貽程︱寶一軍工股衝鋒

趙彭博︱偉康科技ChatGPT概念

卓楷偉︱可成跨足新能源車

容逸燊︱元大美債20正2美債有望走高