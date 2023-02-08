再生能源股漲多休息 4檔生技股蓄勢補漲

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 2/3收盤價(元) 2/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4747 強生 100 49.45 57.20 15.67 77.50 2449 京元電子 1 40.25 40.15 -0.25 -0.01 2618 長榮航 1 29.30 29.10 -0.68 -0.02 4746 台耀 71 69.60 68.40 -1.72 -8.52 6244 茂迪 1 29.95 29.00 -3.17 -0.09 6.89 68.86

投組表現：

強生（4747）表現最佳，股價8日回檔，惟研判後市仍有機會挑戰前高。

茂迪（6244）表現最差，再生能源股漲勢休息，8日下跌1.69％，後續仍須等待資金輪動機會。

盤勢預測 ：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話重申通膨下滑，美股四大指數7日拉尾盤上漲，也帶動台股加權指數8日直接跳空開出，盤中再創波段新高15,631.22點。

展望後市，資金仍持續在場內，台股走勢有望「先蹲後跳」，投資人後續仍須留意美股能否續漲，以及新台幣的動向。

選股方面，生技股經過前波強勢大漲後，現階段可留意落後補漲的標的，包括生技股王藥華藥、強生、台康生、智擎等，均是下半周有望續強的焦點股；至於電子股，矽智財（IP）族群再次發威，創意、M31、世芯-KY、智原等都是半導體指標股。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 2/3收盤價(元) 2/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2236 百達-KY 111 36.05 39.30 9.02 36.08 1514 亞力 6 32.70 32.55 -0.46 -0.09 2468 華經 9 29.40 29.15 -0.85 -0.23 4956 光鋐 123 16.35 16.15 -1.22 -2.46 3021 鴻名 157 22.40 21.50 -4.02 -14.13 1.92 19.17

投組表現：

百達-KY（2236）表現最佳，股價8日上漲7.08％，後市仍有上漲空間。

鴻名（3021）表現最差，股價8日下跌0.69％，惟下檔約21元附近有支撐，後市反彈可期。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話透露美國通膨減緩過程已開始，激勵美股四大指數7日全數走揚，台股大盤8日也開高走高，最高上攻至15,631.22點，終場上漲217.26點，漲幅1.41％，以15,618.17點作收。

展望後市，台股受美股上漲激勵，加權指數8日站上15,600點，再創波段新高，續朝16,000點整數關卡邁進的企圖心愈發明顯。

選股方面，半導體與生技醫療、觀光等中小型股輪流出擊，建議投資人在上述兩大族群中「買黑賣紅」，以獲取波段獲利，須謹記切勿追高，以免成為主力出貨的對象。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 2/3收盤價(元) 2/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4163 鐿鈦 10 117.00 127.50 8.97 10.50 8049 晶采 101 32.60 33.80 3.68 12.12 5315 光聯 150 19.35 19.55 1.03 3.00 5263 智崴 8 143.50 140.50 -2.09 -2.40 4974 亞泰 22 67.20 64.80 -3.57 -5.28 1.79 17.94

投組表現：

鐿鈦（4163）表現最佳，補量續揚，維持多頭走勢。

亞泰（4974）表現最差，量縮整理，關注8日法說內容。

盤勢預測：

全球股市若無再出現黑天鵝，行情依舊震盪偏多看待。疫情退散未有新型變異株，指揮中心自7日起調整自主防疫指引中有關篩檢時機之相關規定，美國也擬取消入境新冠疫苗證明，眾議院下周投票表決，並預計5月11日解除新冠緊急狀態，隨各國入境防疫逐漸鬆綁，國際旅客回溫可期，旅行社、航空、飯店、餐飲後疫情時代受惠股股價幾近反應完畢。

香港迪士尼近日舉辦全球迪士尼樂園之中最大規模的招聘會「迪士尼創夢家開放日」，已為疫後時代全面復甦做好準備。智崴和迪士尼是全球唯二擁有飛行劇院專利的業者，更是極少數在台股掛牌的遊樂園股，全球迎來海外旅遊的U型復甦，公司目前不缺訂單，只怕無法如期交貨，報復性旅遊潮下營運看旺。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 2/3收盤價(元) 2/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6441 廣錠 12 60.00 68.70 14.50 10.44 3665 貿聯-KY 8 272.00 272.00 0.00 0.00 2454 聯發科 2 751.00 744.00 -0.93 -1.40 8436 大江 15 200.00 198.00 -1.00 -3.00 2231 為升 16 161.50 159.00 -1.55 -4.00 0.20 2.04

投組表現：

廣錠（6441）表現最佳，ChatGPT開啟科技廠AI大戰，大戶籌碼相對集中，股價創高仍可續抱。

為升（2331）表現最差，車用HUD相關族群本周進入休息，長期自動駕駛關鍵零組件前景看俏，經整理後仍有挑戰前波高點的機會。

盤勢預測：

市場擔憂的聯準會（Fed）看法並未發生，Fed主席鮑爾重申通膨下滑的事實，一次升息兩碼的可能性偏低，今年應只剩兩次的升息空間，激勵費半指數及科技股走強。Fed認證的多頭行情，散戶幾乎沒跟上，台股融資餘額仍低於去年低點12,629點。

微軟將改造原本的搜尋引擎Bing加入ChatGPT技術，Google面臨挑戰，本波AI大戰讓輝達自低點以來反彈超過100％，更勝特斯拉，台股除由IC設計領頭，創意及聯詠大漲，聯發科也幾乎拉出半根漲停板外，工業電腦及伺服器相關產業也可多加留意。在電子類股重回主流後，預期指數將有機會以驚驚漲走勢往萬六靠攏