再生能源股漲多休息 4檔生技股蓄勢補漲
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|2/3收盤價(元)
|2/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4747
|強生
|100
|49.45
|57.20
|15.67
|77.50
|2449
|京元電子
|1
|40.25
|40.15
|-0.25
|-0.01
|2618
|長榮航
|1
|29.30
|29.10
|-0.68
|-0.02
|4746
|台耀
|71
|69.60
|68.40
|-1.72
|-8.52
|6244
|茂迪
|1
|29.95
|29.00
|-3.17
|-0.09
|6.89
|68.86
投組表現：
強生（4747）表現最佳，股價8日回檔，惟研判後市仍有機會挑戰前高。
茂迪（6244）表現最差，再生能源股漲勢休息，8日下跌1.69％，後續仍須等待資金輪動機會。
盤勢預測 ：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話重申通膨下滑，美股四大指數7日拉尾盤上漲，也帶動台股加權指數8日直接跳空開出，盤中再創波段新高15,631.22點。
展望後市，資金仍持續在場內，台股走勢有望「先蹲後跳」，投資人後續仍須留意美股能否續漲，以及新台幣的動向。
選股方面，生技股經過前波強勢大漲後，現階段可留意落後補漲的標的，包括生技股王藥華藥、強生、台康生、智擎等，均是下半周有望續強的焦點股；至於電子股，矽智財（IP）族群再次發威，創意、M31、世芯-KY、智原等都是半導體指標股。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|2/3收盤價(元)
|2/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2236
|百達-KY
|111
|36.05
|39.30
|9.02
|36.08
|1514
|亞力
|6
|32.70
|32.55
|-0.46
|-0.09
|2468
|華經
|9
|29.40
|29.15
|-0.85
|-0.23
|4956
|光鋐
|123
|16.35
|16.15
|-1.22
|-2.46
|3021
|鴻名
|157
|22.40
|21.50
|-4.02
|-14.13
|1.92
|19.17
投組表現：
百達-KY（2236）表現最佳，股價8日上漲7.08％，後市仍有上漲空間。
鴻名（3021）表現最差，股價8日下跌0.69％，惟下檔約21元附近有支撐，後市反彈可期。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話透露美國通膨減緩過程已開始，激勵美股四大指數7日全數走揚，台股大盤8日也開高走高，最高上攻至15,631.22點，終場上漲217.26點，漲幅1.41％，以15,618.17點作收。
展望後市，台股受美股上漲激勵，加權指數8日站上15,600點，再創波段新高，續朝16,000點整數關卡邁進的企圖心愈發明顯。
選股方面，半導體與生技醫療、觀光等中小型股輪流出擊，建議投資人在上述兩大族群中「買黑賣紅」，以獲取波段獲利，須謹記切勿追高，以免成為主力出貨的對象。
◎ 證券分析師卓楷偉
|代號
|公司
|張數
|2/3收盤價(元)
|2/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4163
|鐿鈦
|10
|117.00
|127.50
|8.97
|10.50
|8049
|晶采
|101
|32.60
|33.80
|3.68
|12.12
|5315
|光聯
|150
|19.35
|19.55
|1.03
|3.00
|5263
|智崴
|8
|143.50
|140.50
|-2.09
|-2.40
|4974
|亞泰
|22
|67.20
|64.80
|-3.57
|-5.28
|1.79
|17.94
投組表現：
鐿鈦（4163）表現最佳，補量續揚，維持多頭走勢。
亞泰（4974）表現最差，量縮整理，關注8日法說內容。
盤勢預測：
全球股市若無再出現黑天鵝，行情依舊震盪偏多看待。疫情退散未有新型變異株，指揮中心自7日起調整自主防疫指引中有關篩檢時機之相關規定，美國也擬取消入境新冠疫苗證明，眾議院下周投票表決，並預計5月11日解除新冠緊急狀態，隨各國入境防疫逐漸鬆綁，國際旅客回溫可期，旅行社、航空、飯店、餐飲後疫情時代受惠股股價幾近反應完畢。
香港迪士尼近日舉辦全球迪士尼樂園之中最大規模的招聘會「迪士尼創夢家開放日」，已為疫後時代全面復甦做好準備。智崴和迪士尼是全球唯二擁有飛行劇院專利的業者，更是極少數在台股掛牌的遊樂園股，全球迎來海外旅遊的U型復甦，公司目前不缺訂單，只怕無法如期交貨，報復性旅遊潮下營運看旺。
◎ 證券分析師容逸燊
|代號
|公司
|張數
|2/3收盤價(元)
|2/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6441
|廣錠
|12
|60.00
|68.70
|14.50
|10.44
|3665
|貿聯-KY
|8
|272.00
|272.00
|0.00
|0.00
|2454
|聯發科
|2
|751.00
|744.00
|-0.93
|-1.40
|8436
|大江
|15
|200.00
|198.00
|-1.00
|-3.00
|2231
|為升
|16
|161.50
|159.00
|-1.55
|-4.00
|0.20
|2.04
投組表現：
廣錠（6441）表現最佳，ChatGPT開啟科技廠AI大戰，大戶籌碼相對集中，股價創高仍可續抱。
為升（2331）表現最差，車用HUD相關族群本周進入休息，長期自動駕駛關鍵零組件前景看俏，經整理後仍有挑戰前波高點的機會。
盤勢預測：
市場擔憂的聯準會（Fed）看法並未發生，Fed主席鮑爾重申通膨下滑的事實，一次升息兩碼的可能性偏低，今年應只剩兩次的升息空間，激勵費半指數及科技股走強。Fed認證的多頭行情，散戶幾乎沒跟上，台股融資餘額仍低於去年低點12,629點。
微軟將改造原本的搜尋引擎Bing加入ChatGPT技術，Google面臨挑戰，本波AI大戰讓輝達自低點以來反彈超過100％，更勝特斯拉，台股除由IC設計領頭，創意及聯詠大漲，聯發科也幾乎拉出半根漲停板外，工業電腦及伺服器相關產業也可多加留意。在電子類股重回主流後，預期指數將有機會以驚驚漲走勢往萬六靠攏
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